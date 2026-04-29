“Sơn ca” Đỗ Tố Hoa hát ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung

Ca sĩ nhạc thính phòng - "sơn ca" Đỗ Tố Hoa - vừa ra mắt dự án âm nhạc Dòng sông tình bạn, với ca khúc cùng tên ca ngợi mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Dự án gồm một phim ngắn mang hình thức phóng sự âm nhạc và một MV đang trong quá trình hoàn thiện. Trong đó, phim ngắn lấy âm nhạc làm trung tâm, kết hợp lời kể của các nhân vật có trải nghiệm gắn bó với hai nền văn hóa, nhằm truyền tải câu chuyện về sự giao thoa, đồng điệu giữa hai quốc gia.

Hình tượng sông Hồng và Nguyên Giang (tên gọi đoạn thượng nguồn của sông Hồng chảy qua tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trước khi chảy vào Việt Nam) được sử dụng như trục biểu tượng xuyên suốt, thể hiện sự kết nối về địa lý và văn hóa giữa hai đất nước. Đồng thời, tác phẩm cũng khai thác các điểm tương đồng về cảnh quan, lịch sử để làm nổi bật nền tảng gắn kết lâu dài giữa hai quốc gia.

Dự án được thực hiện trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, với sự tham gia của một số nhạc sĩ danh tiếng như Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Lê Tự Minh, Đức Tân.

Theo ê-kíp, việc lựa chọn ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện ca khúc dựa trên nền tảng chuyên môn và trải nghiệm cá nhân của nghệ sĩ. Cô từng học tập, sinh sống tại Trung Quốc, có sự am hiểu về ngôn ngữ và văn hóa, qua đó góp phần tạo nên phần thể hiện mang tính kết nối và gần gũi hơn với khán giả hai nước.

Đại diện dự án cho biết, Dòng sông tình bạn hướng tới cách tiếp cận nhẹ nhàng, thông qua âm nhạc và những câu chuyện đời thường để lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.