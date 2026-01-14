Sở Văn hóa TPHCM vào cuộc vụ ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên

Gần đây, ca sĩ Lệ Quyên vướng tranh cãi về phát ngôn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ trích cô là người nổi tiếng nhưng có cách ứng xử chưa phù hợp trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Phóng viên Dân trí đã gửi câu hỏi đến Sở VH&TT TPHCM, đặt vấn đề về sự việc của ca sĩ Lệ Quyên nói riêng, quy tắc ứng xử của nghệ sĩ nói chung.

Mới đây nhất vào chiều 14/1, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân trí, đại diện Sở VH&TT TPHCM đã tiếp nhận thông tin về vụ việc.

Phía sở cho biết thêm, tùy theo tính chất vụ việc mà các phòng ban sẽ tham mưu, chịu trách nhiệm giải quyết. Phòng nghệ thuật cũng sẽ tham gia về góc độ ứng xử của nghệ sĩ.

Nội dung phản hồi chính thức của Sở VH&TT TPHCM dự kiến sẽ sớm công bố trong tuần này.

Ca sĩ Lệ Quyên gây tranh cãi vì phát ngôn thô tục trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, vụ tranh cãi xuất phát vào ngày 10/1, khi Lệ Quyên đăng video cô diện trang phục dân tộc, tạo dáng nhí nhảnh trong chuyến du lịch tại Sa Pa (Lào Cai). Video này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tuy nhiên, một số tài khoản để lại bình luận tiêu cực về ngoại hình, tuổi tác của Lệ Quyên.

Khi một khán giả khen Lệ Quyên bằng tiếng Anh: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn), tài khoản Threads có tích xanh được cho là của nữ ca sĩ đã đáp trả khá gay gắt bằng ngôn từ thô tục, có ý miệt thị nặng nề.

Sau vụ việc, Lệ Quyên lên tiếng khẳng định cô không có hành vi mất kiểm soát hay sử dụng ngôn từ thô tục như một số ý kiến phản ánh. Lệ Quyên cho biết, nếu có phản hồi, đó chỉ là sự tự vệ trong giới hạn cho phép.

Lệ Quyên giải thích, thời gian qua, cô và gia đình liên tục bị vu khống, bịa đặt thông tin, trong đó có việc lan truyền tin sai sự thật liên quan đến đời sống cá nhân, khiến cô và người thân phải hứng chịu nhiều lời lẽ xúc phạm, miệt thị.

"Tôi không làm gì sai nhưng luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, trên nhiều kênh mạng xã hội. Họ thêu dệt nhiều tin giả, ảnh hưởng đến danh dự của tôi và gia đình tôi. Rất nhiều tài khoản ảo thỏa sức tung hoành.

Họ vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản; mắng chửi tôi ngu ngốc. Xin hỏi, vì sao không phân tích và xử lý giúp tôi? Hay tôi là nghệ sĩ, chân yếu tay mềm không làm được gì?", Lệ Quyên nói.

Lệ Quyên nhấn mạnh "nghệ sĩ cũng là con người", đồng thời bày tỏ mong muốn các ý kiến đánh giá cần khách quan, công bằng, không tiếp tay cho những hành vi tấn công bằng lời nói, vốn có thể gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần.

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên có màn "đốp chát" với khán giả. Trước nay, giọng ca Sầu lẻ bóng nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, không ngần ngại đáp trả những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Trong nhiều cuộc tranh cãi, cô thường trả lời trực tiếp từng bình luận của anti-fan này bằng ngôn ngữ nặng nề, sâu cay.