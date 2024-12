Số phận dinh thự hàng chục triệu USD của "ông trùm nhạc rap" Diddy

Cách đây 10 năm, Diddy mua bất động sản rộng 1.500m2 tại Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) với giá 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng). Dinh thự gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, rạp hát 35 chỗ ngồi, phòng gym, spa, phòng xông hơi... Đây được cho là nơi đã diễn ra những bữa tiệc thác loạn của Diddy suốt những năm qua.

Biệt thự Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) của Diddy được rao bán với giá 61,5 triệu USD (Ảnh: DM).

Trong cuộc khám xét hồi tháng 3, cảnh sát đã tìm thấy 1 đường hầm được kết nối với phòng ngủ của Diddy. Cảnh sát cũng phát hiện hơn 1.000 chai dầu trẻ em, chất cấm cùng hàng loạt đồ dùng cho những bữa tiệc thác loạn trong ngôi biệt thự này.

Được biết, dinh thự ở Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) của Diddy được rao bán với giá 61,5 triệu USD từ tháng 7, trước khi nam ca sĩ nổi tiếng bị tạm giam. Tuy nhiên, bất động sản này rơi vào trạng thái ế ẩm, vì mức giá được cho là vô lý.

Ngoài ra, biệt thự ở Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc riêng tư của ngôi sao tai tiếng. Đây là địa điểm cảnh sát tìm thấy các chai dầu trẻ em, phát hiện đường hầm và các căn phòng bí mật...

Nguồn tin môi giới bất động sản cho biết, ít khách mua tới xem dinh thự của Diddy. Trong đó, nhiều vị khách cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới những tội ác được cho là thực hiện tại nơi đây. Sau vài tháng kể từ khi được rao bán, biệt thự vẫn chưa tìm được người mua.

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ngôi sao nhạc rap bị cáo buộc hàng loạt tội danh về tình dục, mại dâm, tống tiền nhưng không nhận tội. Diddy đã nộp đơn xin tại ngoại 4 lần và sẵn sàng chi 50 triệu USD. Thẩm phán kết luận, việc Diddy rời khỏi nhà giam có thể gây ảnh hưởng không tốt tới kết quả vụ án.

Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ gọi Diddy là "kẻ săn mồi tình dục". Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - các buổi tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập, ngôi sao nổi tiếng bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành".

Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính, theo dõi nơi ở, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Ngôi sao nhạc rap Diddy đang bị giam tại Nhà tù Metropolitan, Brooklyn (Mỹ) (Ảnh: Getty Images).

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Danh sách tội ác của ông trùm làng nhạc hip-hop vẫn chưa dừng lại. Trang TMZ đưa tin, cuối tháng 11, Diddy tiếp tục bị một nạn nhân kiện ra tòa.

Theo đó, cô gái tên Bryana "Bana" Bongolan kiện ngôi sao nổi tiếng tấn công tình dục và giam giữ trái phép, cùng nhiều cáo buộc khác. Nơi xảy ra vụ việc được cho là tại nhà của Cassie Ventura - bạn gái cũ của Diddy vào năm 2016.

Ông trùm Diddy được cho là hành hung nạn nhân và đập phá đồ đạc ở ban công. Bryana "Bana" Bongolan yêu cầu Diddy bồi thường 10 triệu USD (253 tỷ đồng). Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của Diddy phủ nhận những cáo buộc của cô.

Sean Combs (nghệ danh Diddy) thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới.

Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022 và xuống còn 600 triệu USD vào năm 2024.

Nam ca sĩ nổi tiếng nước Mỹ đang bị giam giữ tại Nhà tù Metropolitan, Brooklyn (Mỹ). Diddy sẽ tiếp tục hầu tòa vào tháng 5/2025.