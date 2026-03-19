Siu Black sau bạo bệnh: Trở lại sân khấu, hé lộ cuộc sống giản dị ở quê

Cuối tháng 10/2025, Siu Black khiến người hâm mộ lo lắng khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau thời gian điều trị tích cực, chị dần ổn định sức khỏe và được xuất viện. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ bắt đầu xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, đồng thời tham gia một số hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của Siu Black cho biết sức khỏe của chị duy trì ổn định và vẫn đang tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. “Khán giả rất quan tâm và lo lắng, nhưng mọi người có thể yên tâm vì sức khỏe của chị đang được theo dõi chặt chẽ. Về nghệ thuật, chị vẫn muốn tiếp tục cống hiến trong khả năng của mình”, người này nói.

Gần đây, Siu Black gây chú ý khi xuất hiện trong chuỗi sự kiện nghệ thuật tại TPHCM. Đây được xem là một trong những hoạt động nghệ thuật đầu tiên của nữ ca sĩ sau biến cố sức khỏe. Trong chương trình, chị mang đến không khí sôi động với ca khúc Gato (Ghen ăn tức ở) của nhạc sĩ A Tuân, đồng thời thể hiện Lửa thiêng Việt Nam, nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Sau thời gian điều trị, nữ ca sĩ cho thấy thể trạng dần ổn định. Chị tham gia thu âm, ghi hình và tích cực tập luyện cho các dự án sắp tới. Những tháng gần đây, giọng ca sinh năm 1967 cũng góp mặt tại nhiều chương trình văn hóa, giao lưu văn nghệ ở địa phương. Mỗi lần xuất hiện, chị đều được khán giả vây quanh, xin chụp ảnh, bày tỏ sự mừng vui khi thấy thần tượng khỏe mạnh trở lại.

Hôm 28/2, nữ ca sĩ biểu diễn tại một đêm nhạc ở Hội An trước hàng nghìn khán giả. Trên sân khấu, chị thể hiện những ca khúc gắn liền tên tuổi, đồng thời giao lưu gần gũi, thoải mái với người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Siu Black cũng tích cực chia sẻ cuộc sống đời thường. Chị thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp, trong đó có ca sĩ Phương Thanh, Trang Nhung. Bộ ba tụ họp ăn uống, ghé thăm nhà nhau và đăng tải những khoảnh khắc giản dị, gần gũi.

Siu Black tiết lộ đang chuẩn bị ra mắt dự án âm nhạc mới kết hợp cùng Phương Thanh mang tên Ta không là gì cả. Ca khúc mang tinh thần tích cực, được một người hâm mộ sáng tác riêng cho giọng hát của "họa mi núi rừng", phần nào phản ánh hành trình cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ. Hiện dự án hoàn thiện khoảng 60%.

Nói về sự trở lại của đàn chị, Phương Thanh chia sẻ: “Đôi khi mình nghĩ bệnh tật khiến mình mất tất cả, nhưng thật ra vẫn còn sức khỏe để tiếp tục làm nghệ thuật”.

Đầu năm nay, chị góp mặt trong phim Trái tim què quặt của đạo diễn Nguyễn Quốc Công, đánh dấu sự trở lại màn bạc. Dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng nữ ca sĩ để lại ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng có những cuộc hội ngộ đáng nhớ với đồng nghiệp. Trong một đêm nhạc tại Đà Lạt, chị gặp lại Trung Quân Idol và cùng nhắc lại kỷ niệm từ thời Vietnam Idol 2010. Cả hai từng có mối quan hệ thân thiết, xưng hô “mẹ - con”.

Sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Siu Black vẫn giữ nét mộc mạc, giản dị. Nữ ca sĩ vẫn duy trì công việc làm vườn, nuôi heo ở quê nhà và trân trọng những khoảnh khắc quây quần bên gia đình.

Mới đây, chị chia sẻ video ghi lại không khí tổ chức tiệc mừng thọ cho anh trai tại quê nhà, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Ba Na. Trong video, nữ ca sĩ đóng vai trò dẫn dắt, mang đến hình ảnh gần gũi, đời thường.

Chị cũng cho biết sẽ tích cực cập nhật kênh YouTube cá nhân, ghi lại cuộc sống thường nhật và những câu chuyện về văn hóa bản địa để gửi đến khán giả.

Sau biến cố sức khỏe, Siu Black từng đối diện với nhiều tin đồn tiêu cực liên quan đến tình trạng bệnh. Trước những thông tin này, chồng của nữ ca sĩ - ông Nguyễn Đức Hùng - đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời bày tỏ sự buồn lòng khi gia đình bị ảnh hưởng bởi các đồn đoán thiếu căn cứ.