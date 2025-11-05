Quách Ngọc Ngoan hé lộ lý do tái xuất điện ảnh sau 7 năm

Tối 4/11, phim Trái tim què quặt tổ chức công chiếu tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Quốc Công cùng dàn diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Việt Hưng, Phạm Nhật Linh, Trần Nghĩa...

Trái tim què quặt được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển À cloche coeur của nhà văn Pháp Catherine Arley. Phim thuộc thể loại tâm lý, ly kỳ, xây dựng bối cảnh ở Đà Lạt (cũ) thập niên 1990, nơi có vụ án mạng bí ẩn làm chấn động vùng quê yên bình.

Quách Ngọc Ngoan trở thành tâm điểm chú ý trong dàn diễn viên (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm kể từ Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam nghệ sĩ nói những năm vắng bóng màn ảnh, niềm đam mê nghệ thuật trong anh chưa bao giờ lụi tắt. Anh vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp khi được gặp lại khán giả trong vai trò diễn viên điện ảnh.

"Bảy năm rồi tôi không tham gia dự án nào dù nhận được rất nhiều lời mời. Tôi từ chối đóng phim vì nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất là các vai diễn đó không phù hợp với tôi.

Lần này, đạo diễn Quốc Công truyền cho tôi sự tự tin, nguồn năng lượng mới mẻ nên tôi nhận lời. Tôi cũng khá lo lắng khi mình tái xuất sau thời gian dài, nhưng những bình luận động viên từ khán giả tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh", Quách Ngọc Ngoan nói.

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ bên lề buổi ra mắt (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong Trái tim què quặt, Quách Ngọc Ngoan đóng vai họa sĩ Triết, người có sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc bên Xuân (Xuân Văn đóng). Những bất ngờ xảy ra khiến Triết và Xuân rạn nứt, nghi ngờ lẫn nhau.

Nam diễn viên chia sẻ, Triết là nhân vật có sự phát triển tâm lý thú vị, bộ phim cũng có những tầng lớp chi tiết độc đáo, gây tò mò cho anh ngay từ khi đọc kịch bản.

"Nhân vật khiến tôi ám ảnh, suy nghĩ xem nếu mình ở hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào. Liệu một người đã có mọi thứ mà người khác ngưỡng mộ, thì khi tâm lý anh ta “khiếm khuyết” sẽ khác lạ ra sao? Đó là tất cả sự tò mò của tôi khi tiếp cận nhân vật và mong chờ thể hiện trên màn ảnh", Quách Ngọc Ngoan bày tỏ.

Sau buổi công chiếu, Quách Ngọc Ngoan nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Trước câu hỏi về việc làm thế nào để duy trì phong độ dù vắng bóng nhiều năm, anh cho rằng những thành quả có được nhờ sự tin tưởng và đồng hành của toàn bộ ê-kíp.

"Bảy năm rồi tôi mới có cơ hội đóng phim, nên ban đầu khi lên phim trường, tôi cũng bị "khớp". Nhưng đạo diễn Quốc Công đã tin tưởng tôi, các bạn diễn cũng cùng tôi trao đổi để có cách diễn ăn ý, khớp tâm lý nhau nhất có thể để đẩy được cao trào bộ phim", Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Bạn diễn của Quách Ngọc Ngoan - Xuân Văn - cũng thu hút sự quan tâm của khán giả khi tái xuất sau phim Tử chiến trên không. Nữ diễn viên chia sẻ, nhân vật Xuân do cô đảm nhận có tâm lý phức tạp, tình huống dồn nén. Cô xem đây là vai diễn nhiều thử thách, giúp cô có thêm kinh nghiệm làm nghề.

Đạo diễn Quốc Công phản hồi ý kiến "Trái tim què quặt" có nội dung kén khán giả (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong bối cảnh nhiều phim Việt ra rạp, đạo diễn Quốc Công chia sẻ, anh không gặp áp lực căng thẳng về doanh thu. Mặc dù Trái tim què quặt được nhận xét có chủ đề khá kén thị hiếu số đông, đạo diễn tin rằng nét riêng biệt của tác phẩm vẫn chinh phục một đối tượng khán giả riêng.

"Điện ảnh có những phim rất gần gũi cuộc sống, cũng có phim lại không. Nếu khán giả muốn xem thể loại đời thường thì có thể tìm những bộ phim khác. Còn nếu khán giả muốn tiếp cận với một tác phẩm mới lạ thì hãy cho Trái tim què quặt một cơ hội", đạo diễn Quốc Công đưa ra quan điểm.

Phim ra rạp toàn quốc từ ngày 7/11.