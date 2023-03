Siêu mẫu Naomi Campbell bị chỉ trích vì chỉnh ảnh lộ liễu

Trong ảnh đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Naomi Campbell bị cư dân mạng cho là đã sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh (Ảnh: Daily Mail).

Bức ảnh mà siêu mẫu người Anh - Naomi Campbell (52 tuổi) đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân mới đây khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy bất ngờ. Ảnh do Naomi đăng tải quá khác biệt so với ảnh được phóng viên chụp tại sự kiện tiệc hậu Oscar do tạp chí Vanity Fair tổ chức.

Trong ảnh đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Naomi Campbell bị cư dân mạng cho là đã chỉnh sửa lại tỉ lệ các đường nét trên khuôn mặt, "là" vùng da ở xương hàm và chỉnh lại sắc độ da. Điều này là một động thái gây bàn luận đối với cộng đồng mạng, bởi Naomi Campbell là một siêu mẫu quốc tế có tính biểu tượng trong làng mẫu đương đại.

Siêu mẫu Naomi Campbell tham dự tiệc hậu Oscar 2023 (Ảnh: Daily Mail).

Việc cô cũng chạy theo chuẩn đẹp hoàn hảo không tì vết quá đỗi "siêu thực" khiến không ít fan cảm thấy thất vọng. Chính việc các ngôi sao can thiệp chỉnh sửa ảnh, theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo không tưởng đã truyền đi thông điệp tiêu cực về chuẩn đẹp, khiến phụ nữ chịu nhiều áp lực lệch lạc về vấn đề ngoại hình.

Không ít người nỗ lực chạy theo những chuẩn đẹp do các ngôi sao nữ xác lập mà không biết rằng những vẻ đẹp hoàn hảo ấy, khi tới với công chúng thông qua những bức ảnh đăng tải trên tạp chí hay trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, đã được công cụ chỉnh sửa ảnh can thiệp.

Một cư dân mạng bình luận: "Bức ảnh đã qua chỉnh sửa trông lạ quá, ảnh chưa qua chỉnh sửa rất tự nhiên. Naomi Campbell vốn đã hoàn hảo rồi, những sự chỉnh sửa là không cần thiết".

Một fan khác lên tiếng: "Naomi là một phụ nữ đẹp và cô ấy đã ở tuổi 52, đâu cần phải chỉnh ảnh làm gì, hãy cứ để chúng ta có thể già đi một cách tự nhiên cùng thời gian".