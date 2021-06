Quỹ từ thiện của "báo đen" Naomi Campbell bị nghi vấn

Dân trí Tổ chức từ thiện của siêu mẫu Naomi Campbell đang bị chất vấn vì chi số tiền khổng lồ tổ chức dạ tiệc trong khi hỗ trợ cho cộng đồng khá khiêm tốn.

Fashion For Relief là tổ chức từ thiện do siêu mẫu nổi tiếng Naomi Campbell thành lập từ năm 2005 nhằm gây quỹ ủng hộ các hoạt động bảo vệ môi trường và con người.

Năm 2005, siêu mẫu da màu Naomi Campbell đã thành lập 2 tổ chức từ thiện mang tên "We love Brazil" và Fashion for Relief. Theo đó, siêu mẫu da màu tận dụng danh tiếng và uy tín của mình để mời nhiều ngôi sao nổi tiếng trong các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc và truyền hình tham gia các chương trình do quỹ thực hiện.

Fashion For Relief là tổ chức từ thiện do siêu mẫu nổi tiếng Naomi Campbell thành lập từ năm 2005 nhằm gây quỹ ủng hộ các hoạt động bảo vệ môi trường và con người.

Các chương trình này diễn ra tại Cannes, Dar es Salaam, London, Moscow, Mumbai và New York với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ như Kate Moss, Justin Bieber, Kendall Jenner, Heidi Klum, Gigi Hadid và Bella Hadid... Chương trình gần nhất mà quỹ từ thiện Fashion for Relief thực hiện là chiến dịch truyền thông trực tuyến chống dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đến năm 2021.

Tổ chức Fashion for Relief đang đối mặt với những chất vấn từ truyền thông và dư luận sau khi thông tin, quỹ chi số tiền khổng lồ cho buổi dạ tiệc hoành tráng gây quỹ cho Time's Up, một tổ chức hỗ trợ phụ nữ tại nơi làm việc, ở Cannes vào tháng 5/2018.

Tổ chức từ thiện Fashion For Relief của siêu mẫu Naomi Campbell đang bị chất vấn vì chi số tiền khổng lồ tổ chức dạ tiệc thời trang tại Cannes, Pháp, vào năm 2018.

Show diễn vì từ thiện của Naomi Campbell tại Pháp

Bữa tiệc thời trang năm 2018 có sự tham gia của những khách mời nổi tiếng như Paris Hilton, Carla Bruni, Erin O'Connor và Natalia Vodianova... Đây là một sự kiện thời trang được tổ chức rầm rộ với chi phí lên tới 1,5 triệu bảng Anh (gần 49 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các chi phí phụ cho sự kiện gồm 43 nghìn bảng Anh cho nhóm trình diễn thời trang, 18 nghìn bảng Anh cho giám đốc hoạt động và hơn 57 nghìn bảng Anh cho các hoạt động công chúng.

Số tiền này được cho là quá lớn so với khoản tiền hơn 5.000 bảng Anh mà quỹ dành cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Tổ chức Time's Up cũng cho biết, họ không nhận được tiền trực tiếp từ tổ chức từ thiện của Campbell kể từ sự kiện ở Cannes cách đây 3 năm.

Trước thông tin trên, đại diện quỹ từ thiện Fashion For Relief tuyên bố, họ hoạt động như một "bên thứ ba", làm cầu nối giữa các nhà tài trợ và những mục đích tốt đẹp vì cộng đồng. Do vậy, họ có những nguyên tắc thu chi riêng lẻ.

Naomi Campbell không lên tiếng về những nghi vấn liên quan tới tổ chức Fashion For Relief.

Đại diện của tổ chức lên tiếng: "Chúng tôi là một nền tảng gây quỹ, không phải là một tổ chức từ thiện. Chúng tôi không hoạt động giống như hầu hết các tổ chức từ thiện. Chúng tôi kết nối các nhà tài trợ với các tổ chức từ thiện. Các khoản đóng góp không phải lúc nào cũng đến với chúng tôi và điều này không được phản ánh thông qua sao kê. Chúng tôi không muốn xử lý các khoản đóng góp vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả hoạt động nộp thuế".

Theo thông tin trên trang Fashion For Relief, quỹ đã quyên góp được hơn 10,5 triệu bảng Anh (343 tỷ đồng) kể từ khi thành lập vào năm 2005. Năm 2020, Quỹ Thị trưởng London chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được 100.000 bảng Anh (3,26 tỷ đồng) sau đợt gây quỹ của Fashion For Relief vào năm 2019.

Naomi Campbell là một chân dài đình đám và có sức ảnh hưởng của Anh, là siêu mẫu tài năng được truyền thông và làng thời trang thừa nhận.

Sau khi xem xét các tài liệu mới mà Fashion For Relief đệ trình, Tiến sĩ Gareth Morgan - giáo sư danh dự về nghiên cứu từ thiện tại Đại học Sheffield Hallam đề nghị Ủy ban Từ thiện nên điều tra xem xét liệu có bất kỳ sai phạm nào trong quản lý của tổ chức này không.

Đại diện của quỹ Fashion For Relief cho biết, họ sẽ xem xét những nghi vấn và từ chối bình luận thêm lúc này. Siêu mẫu Naomi Campbell, người sáng lập ra tổ chức Fashion For Relief, cũng chưa lên tiếng về vụ việc.

Naomi Campbell là một chân dài đình đám và có sức ảnh hưởng của Anh. Cô hiện còn là một diễn viên kiêm doanh nhân giàu có. Cô bắt đầu gia nhập làng người mẫu khi mới 15 tuổi và nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong làng thời trang suốt những thập niên 80 và 90 và đầu những năm 2000.

Tháng 5/2021, Naomi Campbell thừa nhận đã làm mẹ của một bé gái xinh xắn ở tuổi 51 và đang tận hưởng cảm giác "trên mây" của việc có con.

Naomi Campbell là một trong 6 người mẫu thuộc thế hệ của mình được làng thời trang thế giới và truyền thông quốc tế ghi nhận là siêu mẫu. Nhiều năm gần đây, Naomi Campbell rất tích cực với các hoạt động thiện nguyện.

Tháng 5 vừa rồi, siêu mẫu 51 tuổi khiến fan bất ngờ khi công khai rằng, cô vừa đón con đầu lòng khi đã ngoài ngũ tuần. Siêu mẫu xinh đẹp cho biết, cô đang sống trên mây vì sự xuất hiện của thiên thần nhỏ và phát hiện ra rằng, làm mẹ là điều tuyệt vời nhất với người phụ nữ.

Siêu mẫu còn chia sẻ khoảnh khắc đôi bàn chân nhỏ xíu của con trên trang cá nhân và nhận được lời chúc phúc của người hâm mộ khắp thế giới. Cô viết: "Chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu thương mạnh mẽ như mấy tuần qua. Cảm ơn tình cảm đặc biệt và dồi dào mà các bạn đã dành cho tôi và con gái nhỏ của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã gửi lời chúc mừng ngọt ngào và ủng hộ chúng tôi".

Vào ngày sinh nhật lần thứ 51, Naomi đã công khai chuyện có con: "Dù chúng ta đã trải qua một năm đầy thử thách, nhưng vẫn có những điều tuyệt vời và ngọt ngào mà tôi may mắn có được. Tạ ơn Chúa, chúng ta đều nhìn thấy ánh sáng, có sức mạnh và bản lĩnh ở cuối đường hầm. Yêu các bạn, Naomi".

Naomi Campbell tỏa sáng trên sàn catwalk

Mi Vân

Theo Hello/News