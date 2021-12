Nổi tiếng trong làng thời trang đã 36 năm, Campbell từng nhận được giải thưởng biểu tượng thời trang do hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ trao tặng. Vào tháng 10 năm 2020, Apple TV đã công bố một bộ phim tài liệu về Campbell cùng các siêu mẫu Cindy Crawford, Linda Evangelista và Christy Turlington. Bộ phim do Barbara Kopple đạo diễn được đặt tên là The Supermodels rất thu hút sự quan tâm của khán giả.