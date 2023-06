Siêu mẫu Kendall Jenner khoe dáng nóng bỏng với loạt thiết kế đồ bơi

Bộ ảnh thời trang đồ bơi này nằm trong chiến dịch quảng bá của một thương hiệu thời trang do Kendall Jenner làm gương mặt đại diện. Bộ ảnh thời trang đồ bơi nhấn mạnh vào sự tự tin và vẻ đẹp thẩm mỹ tràn đầy năng lượng.

Trong các chị em gái nhà Kardashian - Jenner, siêu mẫu người Mỹ Kendall Jenner (27 tuổi) có vẻ đẹp khác hẳn các chị em gái của mình. Cô có ít đường cong "nảy lửa" hơn. Trong khi đó, các nữ giới của gia đình Kardashian - Jenner vốn nổi tiếng với thân hình đồng hồ cát và 3 vòng "nảy lửa".

Siêu mẫu Kendall Jenner khoe dáng nóng bỏng trong loạt ảnh thời trang đồ bơi (Ảnh: Daily Mail).

Có chiều cao lý tưởng và dáng vóc thanh mảnh, nhưng siêu mẫu Kendall Jenner cho biết không phải lúc nào cô cũng cảm thấy tự tin về bản thân: "Các chị em gái của tôi có những đường cong ấn tượng hơn tôi nhiều. Tôi lớn lên bên họ và từng có cảm giác mình quá... khẳng khiu. Tôi nhìn các chị em gái của mình và luôn tự hỏi: Liệu mình có cần phải làm gì để trở nên sexy hơn không?".

Kendall có nhiều sự khác biệt so với các chị em gái của mình, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở vấn đề diện mạo. Hiện tại, cô là thành viên duy nhất trong các chị em nhà Kardashian - Jenner còn chưa sinh con. Bên cạnh đó, Kendall cũng sống kín đáo hơn các chị gái của mình, cô không để chuyện đời tư trở thành đề tài bàn luận trong show thực tế của gia đình.

Tự nhận mình là người lập dị trong gia đình, Kendall cho hay cô đã học cách chấp nhận sự khác biệt của bản thân: "Tôi thích tạo ra những dấu ấn khác biệt. Tôi thích làm những điều khác biệt".

Diện mạo khác biệt, chưa sinh con, lại luôn sống kín đáo, Kendall thường bị các chị em gái trong gia đình trêu chọc và ví như "con sói cô đơn".

Kendall cho biết cô không bao giờ có ý định thay đổi phong cách sống kín đáo của mình: "Tôi và em gái Kylie đã có cơ hội quan sát cách các chị gái của mình đi qua những mối quan hệ tình cảm và hôn nhân đổ vỡ. Tất cả những điều ấy, các chị gái của chúng tôi đều đã để diễn ra công khai.

Tôi không có ý gì tiêu cực về cách sống của các chị, nhưng xu hướng của tôi đã được định hình ngay từ khi tôi còn ít tuổi. Tôi muốn mọi chuyện thuộc về đời tư phải được diễn ra một cách riêng tư. Sự riêng tư giúp cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Đối với những chuyện đời tư, chúng ta không nên để nhiều người biết rồi phán xét".

Kendall Jenner (thứ hai từ trái sang) bên mẹ và các chị em gái (Ảnh: Daily Mail).

Trước nay, Kendall luôn giữ kín chuyện hẹn hò và không đưa ra các phát ngôn chính thức về chuyện đời tư. Sinh ra trong gia đình Kardashian - Jenner vốn nổi tiếng với show thực tế Keeping Up With the Kardashians, Kendall hiểu rất rõ cái giá phải trả của việc công khai mọi khía cạnh đời tư.

Đối với Kendall, cô lựa chọn giữ kín những chuyện thuộc về đời tư cá nhân và không để những câu chuyện này được khai thác nhiều trong show thực tế của gia đình. Bản thân cô cũng luôn hạn chế các đăng tải trên mạng xã hội liên quan tới các vấn đề đời tư, cô cũng không mấy khi đưa ra các phát ngôn liên quan tới cuộc sống riêng của mình.