Siêu mẫu Kendall Jenner liên tục tung ảnh bikini khoe sắc vóc hoàn hảo

Sắc vóc siêu mẫu Kendall Jenner ở tuổi 27 (Ảnh: Daily Mail).

Thời gian gần đây, đồng hành bên siêu mẫu Kendall Jenner tại nhiều sự kiện có sự xuất hiện của rapper Bad Bunny. Hai người đã hẹn hò trong 4 tháng qua. Bad Bunny được cho là có đồng hành bên Kendall trong những kỳ nghỉ gần đây.

Dù vậy, hai người không chia sẻ ảnh chụp chung và hoàn toàn im lặng về mối quan hệ này. Trước nay, Kendall luôn rất kín tiếng trong chuyện hẹn hò, cô không bao giờ lên tiếng chính thức về chuyện tình cảm của mình.

Sinh ra trong gia đình Kardashian - Jenner vốn nổi tiếng với show thực tế Keeping Up With the Kardashians, Kendall hiểu rất rõ cái giá phải trả của việc công khai mọi khía cạnh đời tư. Cô từng chia sẻ rằng bản thân đã quan sát việc các chị gái của mình phải chịu đựng thế nào, khi cuộc sống của họ không hề biết đến sự riêng tư, bao gồm cả sự riêng tư khi trải qua các mối quan hệ tình cảm.

Cuộc sống của các cô con gái nhà Kardashian - Jenner vốn luôn chịu sự theo sát của các tờ tin tức showbiz Mỹ. Bản thân các thành viên trong gia đình này cũng thường đưa chuyện riêng ra làm nội dung để khai thác trong show thực tế xoay quanh đời sống gia đình mình.

Vì vậy, những mối quan hệ tình cảm hay những cuộc hôn nhân mà các cô con gái nhà Kardashian từng đi qua gần như không có sự riêng tư. Từng động thái, biến chuyển đều được cập nhật liên tục trong dòng chảy tin tức showbiz Mỹ, cũng như trong show thực tế của gia đình Kardashian.

Kendall Jenner bên rapper Bad Bunny (Ảnh: Daily Mail).

Về điều này, Kendall từng chia sẻ: "Tôi và em gái Kylie đã có cơ hội quan sát cách các chị gái đi qua những mối quan hệ tình cảm, đi qua hôn nhân đổ vỡ. Tất cả những điều ấy, các chị gái của chúng tôi đều để diễn ra công khai.

Tôi không hề có ý gì tiêu cực về cách mà cuộc sống của các chị diễn ra, nhưng xu hướng của tôi đã được định hình ngay từ khi tôi còn ít tuổi. Tôi muốn mọi chuyện thuộc về đời tư của mình được diễn ra một cách riêng tư. Sự riêng tư giúp cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Đối với những chuyện đời tư, chúng ta không nên để nhiều người biết rồi phán xét".

Người mẫu Kendall Jenner bắt đầu được biết tới từ show truyền hình thực tế của gia đình - show Keeping Up with the Kardashians. Kendall bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi, cô đã tham gia trình diễn trong show của những nhà mốt nổi tiếng thế giới tại các tuần lễ thời trang quốc tế diễn ra ở New York, Milan, Paris... kể từ năm 2014.

Kendall Jenner hiện là một trong những người mẫu được săn đón nhất thế giới (Ảnh: Daily Mail).

Cô dần xác lập vị thế người mẫu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Kendall đã xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo lớn, từng khoe sắc trên nhiều ấn bản tạp chí thời trang danh tiếng.

Năm 2015, Kendall lần đầu xuất hiện ở vị trí thứ 16 trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra. Khi ấy, cô kiếm được 4 triệu USD. Năm 2017, cô trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Theo Forbes, thu nhập của Kendall ở thời điểm năm 2017 còn vượt qua cả siêu mẫu Gisele Bundchen - người vốn đứng đầu danh sách này suốt hơn 14 năm.