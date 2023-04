Siêu mẫu Kendall Jenner gây tranh cãi vì đăng loạt ảnh "mặc như không"

Không ít người cho rằng Kendall đã cố tình "lách luật" cấm trên mạng xã hội đối với ảnh khỏa thân, gợi dục (Ảnh: The Independent).

Sau khi loạt ảnh này xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của siêu mẫu Kendall Jenner (27 tuổi), một cuộc tranh cãi đã nổ ra trong cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng Kendall đã cố tình "lách luật" cấm trên mạng xã hội đối với ảnh khỏa thân, gợi dục. Người đẹp đã mặc một chiếc váy trắng mỏng mà không ít cư dân mạng đánh giá là... "mặc như không".

Thực tế, vòng một của siêu mẫu lộ ra khá rõ, chi tiết nhạy cảm cũng hiện ra. Nhiều cư dân mạng cho rằng bộ ảnh này thực tế là một bộ ảnh... 18+ và không nên được đăng tải công khai trên mạng xã hội, bởi có nhiều thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành có thể vào tài khoản của Kendall và nhìn thấy những hình ảnh... "khiêu khích" này.

Loạt ảnh đã nhận được tới hơn 7 triệu lượt thích từ cộng đồng mạng nhưng ở phần bình luận, cộng đồng mạng thể hiện rõ cách nhìn nhận trái chiều. Hiện tại, tài khoản mạng xã hội của Kendall có tới hơn 280 triệu lượt theo dõi, cô là một siêu mẫu nổi tiếng thế giới, một ngôi sao mạng xã hội đình đám có tầm ảnh hưởng đối với phong cách, thị hiếu của cộng đồng mạng quốc tế.

Những người ủng hộ Kendall vẫn khen ngợi vẻ đẹp ngoại hình bốc lửa của cô, nhưng cũng không ít người lên tiếng cho rằng Kendall cần có trách nhiệm hơn với những nội dung mà mình chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Thực tế, không ít thanh thiếu niên nhìn vào những người đẹp có tầm ảnh hưởng như Kendall để học hỏi về phong cách thẩm mỹ. Những động thái của Kendall trên mạng xã hội có tác động, ảnh hưởng tới cách tư duy thẩm mỹ, cách hành xử của không ít người trẻ.

Việc Kendall đăng tải những bức ảnh quá nóng bỏng, dù không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên mạng xã hội, nhưng thực tế cho thấy nội dung này vẫn gây nên những tranh cãi trái chiều.

Không ít người cho rằng nếu Kendall muốn đăng ảnh bốc lửa, cô nên lập tài khoản trên nền tảng mạng xã hội chuyên về các nội dung 18+, để không gây ảnh hưởng tới tư duy về phong cách thẩm mỹ của những thanh thiếu niên mới lớn.

Người mẫu Kendall Jenner bắt đầu được biết tới từ show truyền hình thực tế của gia đình - Keeping Up with the Kardashians. Kendall bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi, cô tham gia trình diễn trong show của những nhà mốt nổi tiếng thế giới tại các tuần lễ thời trang quốc tế diễn ra ở New York, Milan, Paris... kể từ năm 2014.

Cô dần xác lập vị thế người mẫu nổi tiếng thế giới được săn đón, Kendall đã xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo lớn, từng khoe sắc trên nhiều ấn bản tạp chí thời trang danh tiếng.

Năm 2015, Kendall lần đầu xuất hiện ở vị trí thứ 16 trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, khi ấy, cô kiếm được 4 triệu USD. Năm 2017, cô trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, theo Forbes, khi ấy Kendall đã vượt qua cả siêu mẫu Gisele Bundchen - người đã đứng đầu danh sách này suốt hơn 14 năm.