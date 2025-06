Ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm nhạc vì gặp gỡ sao phim người lớn bức xúc kêu oan

Cuối tháng 5 vừa rồi, Joo Haknyeon (hoặc Ju Haknyeon) bị truyền thông Nhật Bản bắt gặp hẹn hò với cựu diễn viên phim người lớn Kirara Asuka tại một quán bar ở khu Roppongi, Tokyo (Nhật Bản).

Ngay sau đó, công ty quản lý của Joo Haknyeon - One Hundred - thông báo kết thúc hợp đồng với nam nghệ sĩ 26 tuổi và đuổi anh khỏi nhóm nhạc thần tượng The Boyz.

Joo Haknyeon bức xúc lên tiếng khi anh bị đuổi khỏi nhóm nhạc, kết thúc hợp đồng sớm và bị đòi đền bù 20 tỷ won (hơn 380 tỷ đồng) (Ảnh: Newsen).

Công ty One Hundred giải thích: “Chúng tôi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và hiểu rằng không thể tiếp tục giữ niềm tin với nghệ sĩ trong tình hình hiện tại”.

Vụ việc trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc và khiến Joo Haknyeon vướng vào nhiều chỉ trích. Joo Haknyeon mới ra mắt người hâm mộ vào năm 2017 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam The Boyz.

Theo Naver, vụ việc ồn ào cũng khiến sự nghiệp trong làng giải trí Joo Haknyeon kết thúc sớm ở tuổi 26. Trước những chỉ trích hướng vào mình, Joo Haknyeon đã lên tiếng vào ngày 21/6.

Theo đó, nam nghệ sĩ phủ nhận cáo buộc mua dâm và tố công ty chủ quản bịa đặt, ép phải rời nhóm và đòi bồi thường vô lý. Đồng thời, Joo Haknyeon cũng tuyên bố khởi kiện tất cả các bên cố tình phát tán tin sai lệch nhằm bôi nhọ danh dự của mình.

Ngoài ra, Joo Haknyeon cáo buộc công ty chủ quản One Hundred ngụy tạo thông tin khiến hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ trở nên xấu xí.

Anh chia sẻ: “Tôi chưa từng rời nhóm và cũng không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng. Tôi chưa bao giờ chấp nhận điều đó, nhưng họ vẫn công bố với truyền thông rằng hợp đồng đã được chấm dứt. Đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt”.

Joo Haknyeon thừa nhận cuộc gặp gỡ với ngôi sao Nhật Bản Kirara Asuka nhưng phủ nhận hành động mua bán dâm (Ảnh: Naver).

Cựu thành viên The Boyz cho rằng Công ty One Hundred đang cố tình tạo ra các lý do không có trong hợp đồng để ép anh phải rời khỏi nhóm và đòi anh bồi thường 20 tỷ won (hơn 380 tỷ đồng).

“Chỉ vì tôi xuất hiện cùng một người nổi tiếng trong một buổi gặp riêng, họ đã đơn phương loại tôi khỏi nhóm và đòi tôi phải bồi thường 20 tỷ won. Tôi không nghĩ đây là hành động hợp lý hay tôi được bảo vệ”, anh bức xúc nói.

Nam nghệ sĩ 26 tuổi nhấn mạnh, anh bị công ty quản lý ép buộc vì bản thân là người yếu thế. “Tôi chỉ mong mình có thể trở thành một chút hy vọng cho ai đó đang ở hoàn cảnh tương tự”, Joo Haknyeon chia sẻ.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Công ty One Hundred phát hiện dấu hiệu cho thấy Joo Haknyeon mua bán dâm trong quá trình xác minh đời tư của anh.

Ban đầu, ngôi sao 26 tuổi phủ nhận, nhưng sau đó anh đã thừa nhận trước những bằng chứng cụ thể. Do vậy, phía One Hundred nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với nam nghệ sĩ sinh năm 1999.

Sáng 19/6, một lá đơn tố cáo đã được gửi tới Cổng Thông tin Quốc dân Hàn Quốc với nội dung yêu cầu "điều tra nghi vấn Joo Haknyeon mua bán dâm ở nước ngoài và khả năng có liên quan của các nhân viên công ty quản lý”.

Người tố cáo đã chính thức đệ đơn thông qua Sở cảnh sát Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) và nhận định vụ việc không đơn thuần là một bê bối đời tư.

“Chúng tôi yêu cầu tiến hành điều tra nhanh chóng và triệt để liên quan đến nghi vấn mua bán dâm của Joo Haknyeon và các cá nhân thuộc công ty quản lý”, người gửi đơn viết.

Theo Newsen, nếu bị kết tội mua dâm, Joo Haknyeon phải chịu hình phạt dưới 1 năm hoặc phạt tiền lên đến 3 triệu won (57 triệu đồng). Công dân Hàn Quốc vẫn bị xử phạt theo luật pháp trong nước dù thực hiện hành vi mua bán dâm ở nước ngoài.