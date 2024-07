Shannen Doherty từng từ chối kịch bản "Phép thuật" và nỗi lo lúc cuối đời

Thông tin nữ diễn viên Shannen Doherty vừa qua đời ở tuổi 53 sau gần 9 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư khiến khán giả và đồng nghiệp tiếc nuối. Nữ diễn viên sinh năm 1971 từng có một sự nghiệp huy hoàng, những vai diễn để đời và những năm tháng cuối đời đáng tự hào.

Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang rực rỡ, Shannen cũng trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió. Một trong những ồn ào lớn trong sự nghiệp của Shannen liên quan tới bộ phim Phép thuật.

Rút vai trong "Phép thuật" vì mâu thuẫn với đồng nghiệp

Vì mối quan hệ rạn nứt với nhà sản xuất trong quá khứ, Shannen Doherty lúc đầu không muốn nhận vai trong bộ phim Phép thuật. Trước khi góp mặt trong bộ phim, ngôi sao 53 tuổi đã là một cái tên đình đám của làng giải trí Mỹ. Cô đóng phim từ khi mới là học sinh và dần khẳng định được tên tuổi.

Phép thuật tập trung khai thác cuộc đời của ba chị em phù thủy nhà Halliwell. Shannen Doherty vào vai chị cả Prue, Holly Marie Combs nhận vai em gái thứ hai Piper và Alyssa Milano nhập vai cô em út Phoebe. Nhân vật Prue có khả năng dùng tâm trí để điều khiển vật chất.

Shannen Doherty (giữa) và hai bạn diễn trong "Phép thuật" (Ảnh: People).

Shannen gắn bó với bộ phim 3 mùa. Ở cuối mùa ba, nhân vật của Shannen qua đời và đây cũng là thời điểm cô nói lời chia tay với dự án.

Shannen Doherty đồng hành với bộ phim từ mùa đầu vào năm 1998. Cô được nhà sản xuất Aaron Spelling mời tham gia. Họ từng hợp tác trong phim truyền hình Beverly Hills, 90210 trước đó. Đây cũng là bộ phim gắn liền với tên tuổi của Shannen.

Nhà sản xuất Aaron luôn đánh giá cao tài năng của Shannen và tin tưởng cô sẽ làm nên sức hút cho dự án Phép thuật. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1971 lại từ chối đọc kịch bản ngay khi bắt gặp cái tên Aaron Spelling trên bản thảo.

Aaron Spelling và Shannen từng có những trải nghiệm không vui khi tham gia dự án Beverly Hills, 90210. Nữ diễn viên xinh đẹp từng bị chỉ trích vì đi muộn và có thái độ thiếu hợp tác, gây gổ với bạn diễn. Shannen Doherty đã phải rút khỏi dự án này vào năm 1994.

Shannen từng từ chối dự án "Phép thuật" (Ảnh: News).

Do vậy, khi gặp cái tên Aaron Spelling, cô đã quyết định từ chối tham gia dự án Phép thuật. Holly Marie Combs chính là người làm thay đổi suy nghĩ của Shannen và khiến cô nhận lời góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám của Mỹ.

Trở lại cộng tác, Shannen và nhà sản xuất Aaron Spelling đã gạt bỏ mâu thuẫn, cùng cộng tác và tạo nên một tác phẩm truyền hình đặc sắc của Mỹ. Phép thuật trở thành tác phẩm có tỷ suất người xem mở màn cao nhất lịch sử đài WB vào thời điểm những năm đầu thế kỷ 21. Đặc biệt, phim còn nổi tiếng khắp thế giới và đưa Shannen cùng các đồng nghiệp đến với khán giả toàn cầu.

Được biết, tham gia Phép thuật, Shannen đảm nhận vai trò kép là diễn viên và đạo diễn. Cô được trả 75.000 USD cho mỗi tập phát sóng. Năm 2007, kênh AOL xếp nhân vật Prue Halliwell của Shannen vào danh sách 10 phù thủy vĩ đại nhất lịch sử truyền hình Mỹ.

Shannen chỉ gắn bó với dự án Phép thuật 3 mùa. Truyền thông Mỹ đưa tin, mối quan hệ rạn nứt giữa Shannen và bạn diễn Alyssa Milano được cho là nguyên nhân khiến ngôi sao sinh năm 1971 biến mất khỏi đoàn phim từ cuối mùa thứ ba.

Shannen và bạn diễn Alyssa Milano trong "Phép thuật" (Ảnh: News).

Thời gian đầu, Shannen và Alyssa Milano rất thân thiết. Nữ diễn viên Shannen nhận lời làm phù dâu trong đám cưới Alyssa. Song, những bất đồng phát sinh trong quá trình làm việc khiến 2 ngôi sao nổi tiếng không tìm được tiếng nói chung.

Nhà sản xuất thất bại trong việc hòa giải mối quan hệ của hai người phụ nữ. Cuối cùng, Shannen gặp giám đốc điều hành của hãng phim và bày tỏ mong muốn rời dự án. Việc nữ diễn viên chia tay loạt phim Phép thuật khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Khi được hỏi về điều này, Shannen chia sẻ: "Với tôi, đã có quá nhiều căng thẳng trên phim trường và tôi cũng không còn đủ đam mê với bộ phim. Giờ tôi đã 30 tuổi và không còn thời gian cho những căng thẳng".

Mối quan hệ giữa Shannen và Alyssa Milano được hóa giải vào thời điểm nữ diễn viên Shannen phát hiện mắc ung thư. Chính Alyssa chủ động nhắn tin thăm hỏi và chúc người đồng nghiệp cũ luôn khỏe mạnh. Alyssa từng nhắc đến mâu thuẫn của hai người và cho rằng, nó xuất phát từ sự nông nổi và cạnh tranh của tuổi trẻ.

Khi hay tin Shannen mất, Alyssa Milano cũng bày tỏ tiếc thương trên trang cá nhân: "Việc tôi và Shannen có mối quan hệ phức tạp không phải là điều bí mật, nhưng sâu trong tâm, tôi vẫn luôn kính trọng cô ấy. Cô ấy là một diễn viên tài năng, được nhiều người yêu mến và thế giới này sẽ trống vắng và thiệt thòi khi mất đi cô ấy".

Tuổi thơ sóng gió, sớm gánh vác tài chính cho cả gia đình

Shannen Doherty hoạt động nghệ thuật từ năm 11 tuổi với vai Jenny Wilder trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House on the Prairie). Ở giai đoạn trưởng thành, nữ diễn viên góp mặt trong các bộ phim tuổi teen như Girls Just Want to Have Fun và Heathers, đóng cùng các minh tinh Winona Ryder, Sarah Jessica Parker, Helen Hunt.

Shannen đóng phim từ khá sớm (Ảnh: News).

Shannen Doherty lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Memphis, Tennessee, miền nam nước Mỹ. Cô có mẹ là chủ salon chăm sóc sắc đẹp và cha là chuyên gia tư vấn bất động sản. Nữ diễn viên có một người anh trai hơn cô 4 tuổi.

Gia đình Doherty chuyển đến Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) khi Shannen lên 7 tuổi. Với vẻ ngoài xinh xắn lanh lợi, Shannen nhận được những lời mời đóng phim. Tuy nhiên, Shannen chỉ thực sự nhận lời gia nhập làng giải trí sau biến cố lớn của gia đình.

Mẹ Shannen bị phình mạch não, cha bị đột quỵ vì tai biến mạch máu não. Khó khăn tài chính đẩy cô gái nhỏ phải lao vào nghề diễn để có thêm thu nhập cho gia đình.

Vai diễn Jenny Wilder trong bộ phim đình đám Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đã đưa Shannen Doherty trở thành ngôi sao trẻ vụt sáng. Đạo diễn Michael Landon trở thành cha đỡ đầu và có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp sau này của Shannen Doherty.

Shannen trong dự án "Beverly Hills, 90210." (Ảnh: News).

Không chỉ đóng phim hay, Shannen Doherty còn là học sinh giỏi ở trường với nhiều năm liền là học sinh tiêu biểu, tốt nghiệp xuất sắc với số điểm tuyệt đối. Cô từ bỏ ước mơ học đại học để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Năm 2011, nữ diễn viên mới theo học bằng cử nhân đại học từ xa chuyên ngành Nghệ thuật Tự do đương đại tại Đại học Poison Ivy League. Trong nhiều năm, Shannen chứng minh năng lực và trở thành một trong những ngôi sao sáng của điện ảnh Mỹ.

Shannen Doherty nhận tin mắc bệnh ung thư vú năm 2015. Cuối năm 2023, cô tiết lộ khối u đã di căn đến xương. Những ngày tháng cuối đời, Shannen duy trì một podcast cá nhân mang tên Let's Be Clear.

Ở tập phát thanh gần nhất ra mắt một tuần trước khi nữ diễn viên qua đời, Shannen chia sẻ lý do chính thúc đẩy cô vẫn còn làm việc là mong muốn mẹ cô có một cuộc sống đầy đủ tài chính sau khi cô mất.

Shannen là một người con có trách nhiệm trong gia đình (Ảnh: Getty Images).

Suýt gục ngã vì bệnh tật và những thị phi từ 3 cuộc hôn nhân

Về đời tư, Shannen Doherty từng kết hôn 3 lần. Cô trải qua 2 cuộc hôn nhân chóng vánh. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô kéo dài chỉ hơn một năm với Ashley Hamilton. Cuộc hôn nhân thứ hai với Rick Salomon cũng chỉ tồn tại được 2 năm.

Người chồng thứ ba Kurt Iswarienko là người Shannen Doherty chung sống lâu nhất. Họ ở bên nhau 11 năm và chia tay vào năm 2023 nhưng không có con chung. Cuộc hôn nhân này gắn liền với biến cố nữ diễn viên phát hiện ra mắc ung thư.

Năm 2015, cô được chẩn đoán mắc ung thư. Shannen thú nhận, cô từng suýt gục ngã nhưng rồi tự động viên mình chiến đấu với bệnh tật. Năm 2017, bệnh tình của cô có tiến triển tốt và nữ diễn viên vẫn làm việc chăm chỉ.

Shannen và người chồng thứ ba Kurt Iswarienko từng có gần 11 năm chung sống (Ảnh: News).

Người chồng thứ ba Kurt Iswarienko là người đã luôn đồng hành với Shannen Doherty, giúp cô có thêm động lực vượt qua thời gian khó khăn nhất. Song, cuối năm 2019, Shannen nhận tin dữ rằng bệnh ung thư đã quay trở lại, lan rộng hơn và đang ở giai đoạn 4 di căn.

Năm 2023, khi nữ diễn viên tiết lộ bệnh ung thư của cô đã di căn lên não và thông báo đệ đơn ly hôn chồng nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko. Mỹ nhân Phép thuật tâm sự, cô quyết định không sinh con vì không muốn đứa con bé nhỏ lâm vào cảnh phải chôn cất mẹ.

Tháng 6 vừa rồi, Shannen và người chồng thứ ba trở thành tâm điểm truyền thông. Nữ diễn viên tố cáo chồng cũ Kurt Iswarienko không minh bạch tài chính và chỉ mong cô chết sớm để không phải trả tiền cấp dưỡng.

Từ năm 2022, Kurt Iswarienko đề nghị dàn xếp ly hôn nhưng nữ diễn viên từ chối. Shannen yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng 15.343 USD (hơn 390 triệu đồng) hàng tháng, 9.100 USD (231 triệu đồng) chi phí luật sư và 11.800 USD (300 triệu đồng) chi phí khác.