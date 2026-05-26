Shakira khuấy đảo World Cup 2026 bằng ca khúc gần 20 triệu view

Đây hiện là ca khúc cổ động cho World Cup 2026 có lượng người xem cao nhất, đồng thời đánh dấu màn tái xuất của Shakira với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn một thập kỷ kể từ thành công vang dội của Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010.

Shakira bùng nổ với ca khúc ủng hộ World Cup "Dai Dai" (Video: YouTube).

MV Dai Dai ra mắt vào ngày 24/5 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao bóng đá đương đại như Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior, Christian Pulisic hay Alphonso Davies.

Mở đầu MV, Lionel Messi xuất hiện với màn tâng bóng điêu luyện trước khi cùng Mbappé và Haaland bước ra sân vận động, đồng thanh hô vang: “Shakira, chúng tôi đã sẵn sàng”.

Trong sản phẩm âm nhạc mới, Shakira xuất hiện bên tượng đài Angel de la Independencia - biểu tượng nổi tiếng của Mexico - rồi hòa mình vào những vũ điệu sôi động giữa khung cảnh sa mạc cùng trẻ em châu Phi.

MV cũng giới thiệu Ghetto Kids Uganda, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn thông qua âm nhạc, khiêu vũ và nghệ thuật biểu diễn. Tổ chức này cung cấp nơi ở, thực phẩm, giáo dục và giúp trẻ tránh xa những cám dỗ, bất ổn trong cuộc sống.

MV được quay tại Miami (Mỹ) dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hannah Lux Davis.

"Dai Dai" của Burna Boy và Shakira được chọn là ca khúc chính thức của World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Năm 2010, Shakira từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với Waka Waka, ca khúc chủ đề của World Cup tại Nam Phi. MV khi đó có sự góp mặt của nhiều danh thủ như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dani Alves và Gerard Piqué.

Cũng từ dự án này, Shakira và Gerard Piqué bén duyên tình cảm. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2011 và có với nhau 2 con trai là Milan và Sasha trước khi chia tay vào năm 2022 sau 12 năm gắn bó.

Không chỉ mang màu sắc lễ hội bóng đá, Dai Dai còn được xem là bản hòa ca đa văn hóa. Tựa đề ca khúc là một khẩu hiệu tiếng Italy mang ý nghĩa cổ vũ, thúc giục “Tiến lên nào!”. Phần lời được thể hiện bằng năm ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Nhật Bản, tượng trưng cho tinh thần kết nối toàn cầu của World Cup.

Chia sẻ về dự án, Burna Boy cho biết World Cup là một trong số ít sự kiện có thể khiến hàng triệu con tim trên thế giới cùng hòa chung nhịp đập.

“Âm nhạc và bóng đá đều có khả năng xóa nhòa mọi ranh giới để đưa con người đến gần nhau hơn. Được góp mặt trong một khoảnh khắc mang tính biểu tượng như thế là niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi”, nam ca sĩ nói.

Bên cạnh vai trò ca khúc cổ động, Dai Dai còn đại diện cho Quỹ Giáo dục Toàn cầu của FIFA World Cup 2026, hướng tới việc hỗ trợ trẻ em khó khăn trên thế giới tiếp cận giáo dục và thể thao lành mạnh.

Ở tuổi U50, Shakira vẫn đẹp rực rỡ và làm việc chăm chỉ (Ảnh: IG).

Sức nóng của ca khúc đã được “hâm nóng” từ trước khi phát hành chính thức, sau đêm diễn miễn phí của Shakira tại bãi biển Copacabana ở Brazil với lượng khán giả kỷ lục lên tới khoảng 2 triệu người.

Tiếp đó, đoạn video ngắn giới thiệu MV quay tại sân vận động huyền thoại Maracanã càng khiến người hâm mộ háo hức. Trong video, Shakira xuất hiện quyến rũ bên dàn vũ công trên nền giai điệu sôi động cùng ca từ giàu cảm hứng: “Nơi đây chính là mái nhà của bạn. Những vấp ngã ngày qua chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn”.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times mới đây nhân dịp Dai Dai ra mắt, Shakira cho biết hiện cô không dành thời gian cho chuyện tình cảm. “Cuộc sống của tôi giờ không còn chỗ trống cho việc hẹn hò. Con cái và sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Tôi cũng đang tận hưởng khoảng thời gian độc thân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Hiện, Shakira sống cùng 2 con trai tại Miami. Cô gọi 4 năm qua là “quãng thời gian đen tối nhất” cuộc đời khi vừa trải qua đổ vỡ gia đình, vừa chứng kiến cha ruột nhập viện sau một tai nạn nghiêm trọng.

Nữ ca sĩ cho biết, âm nhạc đã trở thành liệu pháp chữa lành tinh thần. Năm 2024, cô phát hành album Las Mujeres Ya No Lloran lấy cảm hứng từ những tổn thương trong tình cảm và giành giải Album Latin xuất sắc tại Grammy 2025.

Trong một năm qua, Shakira liên tục hoạt động nghệ thuật với mật độ dày đặc. Tháng 2/2025, cô khởi động chuyến lưu diễn quốc tế cùng tên album và nhanh chóng đạt doanh thu hàng trăm triệu USD. Theo Billboard, đây là chuyến lưu diễn thành công nhất từng được tổ chức bởi một nghệ sĩ Latin.

Mỹ nhân Colombia tâm sự, tình yêu không phải là điều quan trọng nhất lúc này với cô (Ảnh: IG).

Ngoài âm nhạc, Shakira còn tham gia lồng tiếng cho nhân vật Gazelle trong bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất năm 2025 - Zootopia 2 và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn tại Mỹ.

Song song với hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ tích cực làm từ thiện thông qua quỹ Barefoot Foundation do cô thành lập từ năm 1997 nhằm hỗ trợ giáo dục cho trẻ em Colombia.

Mới đây, Shakira thông báo tổ chức của cô đã hoàn thành một ngôi trường tại Tibú - khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh ở Colombia. Sắp tới, nữ ca sĩ sẽ biểu diễn trong chương trình giữa hiệp trận chung kết World Cup tổ chức tại Mỹ vào ngày 19/7.

“Tôi đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng chính chúng khiến tôi mạnh mẽ hơn theo cách không ngờ tới. Người ta thường nói rằng thứ không thể giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh hơn và điều đó đúng”, Shakira nói.