Shakira sau chia tay Piqué: Thăng hoa sự nghiệp, hẹn hò người kém 15 tuổi

Nữ ca sĩ người Colombia tập trung cho sự nghiệp, nuôi dạy 2 con và liên tiếp gặt hái thành tựu trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Sinh năm 1977, Shakira là một trong những nghệ sĩ Latin thành công nhất thế giới, ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám toàn cầu như Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever và Waka Waka (This Time for Africa). Những ca khúc này góp phần đưa nhạc Latin vươn xa trên thị trường quốc tế.

Chuyện tình giữa Shakira và Piqué từng được xem là biểu tượng của sự kết hợp giữa giải trí và thể thao. Cả hai gặp nhau năm 2010 khi Piqué tham gia ghi hình MV Waka Waka - ca khúc chính thức của World Cup tại Nam Phi do Shakira thể hiện. Họ công khai hẹn hò vào năm 2011 và có 2 con trai chung.

Tuy nhiên, đến năm 2022, cặp đôi tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Dù không công khai chi tiết nguyên nhân đổ vỡ, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về những rạn nứt trong mối quan hệ.

Trong cuộc trò chuyện với The Sunday Times vào năm 2024, Shakira cho biết cô từng hy sinh nhiều cơ hội nghề nghiệp để đồng hành cùng bạn đời trong giai đoạn anh thi đấu đỉnh cao.

Sau chia tay, cô chuyển đến Miami (Mỹ) và bắt đầu cuộc sống mới cùng 2 con trai và khởi động lại các dự án âm nhạc quy mô lớn. Ca khúc BZRP Music Sessions #53 gây tiếng vang lớn khi được cho là phản ánh tâm trạng hậu chia tay.

Năm 2024, cô phát hành album thứ 12 mang tên Las Mujeres Ya No Lloran, gồm 16 ca khúc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Cardi B, Karol G và Tiësto.

Album đạt hàng tỷ lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify và giúp Shakira giành giải Grammy cho Album Latin Pop xuất sắc năm 2025, nâng tổng số tượng vàng Grammy trong sự nghiệp của cô lên 4. Cô cũng khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu từ năm ngoái và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Song song với sự nghiệp, đời sống cá nhân của Shakira cũng thu hút sự quan tâm. Sau khi chia tay Piqué, cô vướng tin đồn hẹn hò với tay đua F1 Lewis Hamilton và sau đó là nam diễn viên người Anh kém cô 15 tuổi Lucien Laviscount.

Năm 2024, Lucien Laviscount bén duyên với Shakira khi tham gia MV Puntería. Sự ăn ý của họ trong MV rất dễ nhận thấy, và người xem nhanh chóng bắt đầu đặt câu hỏi liệu đó có phải chỉ là diễn xuất hay không. Ngay sau đó, họ được bắt gặp ăn tối cùng nhau ở New York (Mỹ). Gần đây, nữ ca sĩ xác nhận mối quan hệ với Lucien Laviscount.

Từ lâu, Shakira xây dựng hình ảnh gắn liền với sự độc lập và tự tin. Việc cô xuất hiện bên người đàn ông trẻ tuổi hơn không làm thay đổi hình ảnh đó, song phần nào đặt ra câu hỏi về những định kiến lâu nay xoay quanh chuyện phụ nữ “nên” hay “không nên” hẹn hò với ai.

Giới quan sát nhận định, câu chuyện của Shakira phần nào phản ánh xu hướng hẹn hò hiện đại trong giới giải trí, nơi sự đồng điệu và cảm xúc cá nhân được đặt lên trên các khuôn mẫu truyền thống.

Sau đổ vỡ tình cảm với Gerard Piqué, Shakira thừa nhận cô trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng dần học cách đứng vững bằng âm nhạc và tình yêu dành cho các con.

“Tôi đã phải xây dựng lại bản thân, từng chút một. Âm nhạc là cách tôi chữa lành”, cô chia sẻ trong một cuộc trò chuyện khác với truyền thông Mỹ.

Shakira cũng nhấn mạnh rằng hiện tại, ưu tiên lớn nhất của cô là các con và sự bình yên trong cuộc sống. Nữ ca sĩ cho biết cô không vội vàng bước vào một mối quan hệ mà muốn tập trung vào gia đình, sự nghiệp và những điều mang lại cảm giác tự do.

Album Las Mujeres Ya No Lloran và các sản phẩm âm nhạc phát hành trong những năm gần đây được xem là cột mốc đánh dấu giai đoạn tái sinh trong sự nghiệp của Shakira, khi cô biến những trải nghiệm cá nhân thành nguồn cảm hứng sáng tạo.

Trước truyền thông, Shakira cho biết hiện cô ưu tiên gia đình và các mối quan hệ mang lại cảm giác thoải mái thay vì một cam kết nghiêm túc. Ở tuổi U50, Shakira khẳng định cô đang ở thời điểm mạnh mẽ và tự chủ hơn bao giờ hết, sẵn sàng bước tiếp với tinh thần độc lập và lạc quan.