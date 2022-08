Tuổi 30 của Selena Gomez: Đã thôi xót xa tình cũ, dính nghi án hẹn hò

Tuổi 30 chín chắn và đầy sức sống của Selena Gomez

Tuổi 30 là cột mốc quan trọng với Selena Gomez. Trước đó, cô tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình vào cuối tháng 7/2022. Bữa tiệc có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Camila Cabello cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Được biết, bữa tiệc có sự tham gia của khoảng 50 khách mời. Không gian bữa tiệc được trang trí sang trọng với nến và hoa hồng trải dọc lối vào. Selena Gomez xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy của thương hiệu Versace và vui vẻ chụp hình với những người bạn.

Selena Gomez vừa đón sinh nhật tuổi 30 hồi cuối tháng 7/2022 (Ảnh: News).

Selena Gomez kiêu sa và xinh đẹp trong tiệc sinh nhật của chính mình (Ảnh: News).

Đáng chú ý, bức ảnh chụp chung giữa Taylor Swift và bạn thân Selena Gomez nhận hơn 10 triệu lượt thích trên trang cá nhân chỉ sau ít giờ đăng tải. Bên dưới những bức ảnh ghi lại bữa tiệc sinh nhật của Selena Gomez, người hâm mộ gửi lời chúc mừng tuổi mới của ngôi sao ca nhạc và mong cô có một tương lai vui vẻ.

Sau thời gian chiến đấu với các vấn đề tâm lý và những cú sốc tình cảm, Selena Gomez dần lấy lại phong độ. Cô luôn xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ, vui vẻ, nụ cười tươi rói trên môi dù người đẹp không công khai hò hẹn với ai gần 4 năm qua.

Tờ Fox News nhận định, hào quang đã trở lại với Selena Gomez. Cô liên tục tung sản phẩm âm nhạc, nổi bật là Lose You to Love Me và Let Somebody Go, ca khúc kết hợp cùng nhóm Coldplay. Tờ Billboard nhận xét giọng hát của Selena Gomez ngày càng trưởng thành và cảm xúc.

Sau thời gian gặp vấn đề tâm lý, Selena Gomez hiện sống vui vẻ, hoạt động tích cực (Ảnh: Vogue).

Bên cạnh đó, Gomez cũng tích cực hoạt động trên mạng xã hội, mở thêm kênh phát triển video để tương tác với người hâm mộ. Cô hiện là một trong những ngôi sao đắt giá nhất mạng xã hội Instagram khi kiếm hơn 1,46 triệu USD cho mỗi bài đăng. Tài khoản của cô chạm mốc gần 340 triệu người theo dõi. Nữ ca sĩ cũng ra mắt show nấu ăn Selena + Chef. Vào cuối mỗi tập Selena + Chef, cô sẽ trích 10.000 USD quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Selena Gomez cũng tích cực đóng phim. Năm 2022, nữ nghệ sĩ được quan tâm khi tham gia bộ phim truyền hình Only Murders in the Building. Vai Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ của cô cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. Tác phẩm trinh thám pha hài đã trở thành series hài mở màn ấn tượng với nhiều lượt xem nhất lịch sử đài Hulu.

Năm 2022, Selena Gomez tỏa sáng trong dự án truyền hình "Only Murders in the Building" (Ảnh: News).

Hành trình tìm lại chính mình đầy khó khăn, thử thách

Trong 30 năm qua, Selena Gomez từ một diễn viên nhí của Disney đã phát triển thành ngôi sao đa năng của giới giải trí, không chỉ riêng phim ảnh. Trên hành trình đó, cô đối mặt những thăng trầm về sức khỏe, sự nghiệp và cuộc sống tình cảm nhiều tổn thương. Những khó khăn trong cuộc sống đã tạo nên một Selena Gomez mạnh mẽ, một nữ nghệ sĩ truyền cảm hứng tích cực.

"Tôi thích cách mình lớn lên. Khi còn trẻ, tôi sợ hãi điều đó, nhưng hiện tại cuộc sống đã rất khác. Tôi đã ngừng quan tâm đến những điều tiêu cực mọi người hay bàn tán. Thật tuyệt vời và thoải mái làm sao", cô chia sẻ.

Trò chuyện với tờ Hollywood Reporter hồi tháng 7/2022, Selena Gomez tâm sự: "Vì đã nổi tiếng từ bé, tôi không có nhiều chọn lựa trên hành trình trưởng thành. Bây giờ, tôi mới hiểu bản thân cần vạch ra ranh giới giữa công việc và đời tư. Tôi tôn trọng và yêu mến người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi phải làm những gì tốt nhất cho mình".

Selena Gomez nhìn những đau khổ, sóng gió trong quá khứ là chất liệu tuyệt vời để cô sáng tác, dặn bản thân phải sống mạnh mẽ (Ảnh: Vogue).

Trong bài phỏng vấn với tờ Hollywood Reporter, Selena Gomez cũng nhắc về cuộc tình với Justin Bieber và khẳng định đây chính là điều giúp "định hình" con người cô ngày hôm nay.

Cựu ngôi sao Disney đã nhắc về khoảng thời gian 5 năm từ album Revival đến album Rare (năm 2020). "Vấn đề là tôi cần phải trải qua những chuyện như thế, tôi cần tìm kiếm chính mình trong tâm hồn. Tôi đã trải qua một cuộc chia tay đầy khó khăn và tôi tự bỏ mặc bản thân tụt dốc với những câu hỏi về sự nghiệp, về việc tôi sẽ phải làm gì tiếp theo", nữ ca sĩ nhắc lại chuyện tình ồn ào.

"Sau đó là tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi đối mặt với căn bệnh lupus và có vấn đề với thận của mình. Mọi chuyện thực sự khó khăn. Tôi phải thú nhận rằng, sau cùng, điều đó là cần thiết và tốt cho cuộc sống của tôi. Những biến cố đó giúp tôi được phát triển tính cách của mình. Tôi hiểu rằng mình không cần phải chịu đựng những chuyện vô nghĩa và thiếu tôn trọng. Tôi rất tự hào với con người mà tôi đã trở thành", cô khẳng định.

Selena Gomez nói: "Tôi rất tự hào với con người mà tôi đã trở thành" (Ảnh: HR).

Nói về sự thành công của Lose You To Love Me - một ca khúc Selena nhấn mạnh viết về tình cũ Justin Bieber, nữ ca sĩ nói: "Tôi biết ca khúc sẽ để lại ấn tượng cho khán giả bởi đây là tôi nói lời tạm biệt. Tôi rất vui vì đã viết ca khúc này nhưng đồng thời cũng đã rất lo lắng".

Đây không phải lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1992 nhắc về bạn trai cũ Justin Bieber. Trước đó, Selena từng nhiều lần bóng gió về tình cũ khi trả lời phỏng vấn với truyền thông. Về phần mình, Justin hiện hạnh phúc bên vợ, người mẫu Hailey Bieber. Anh tiến tới hôn nhân với Hailey chỉ một thời gian ngắn sau khi chia tay Selena Gomez.

Mối tình tay ba giữa Selena, Justin và Hailey vẫn là tâm điểm truyền thông những năm qua. Tháng 5 vừa rồi, có thông tin cho rằng, Selena Gomez cà khịa Hailey Bieber trong một bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận và giải thích đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nữ ca sĩ vẫn lịch sự nói lời xin lỗi Hailey và mong công chúng ngừng suy diễn.

Selena Gomez nhận được những phản hồi tích cực từ fan (Ảnh: Vogue).

Nghi vấn hẹn hò nhà sản xuất Andrea Iervolino

Ngày 3/8, Selena Gomez xuất hiện bên bạn bè trong kỳ nghỉ trên du thuyền xa hoa tại Positano, Italy. Nữ diễn viên 30 tuổi mặc áo tắm liền thân màu đen, khoe thân hình đầy đặn và khỏe mạnh. Bộ áo tắm bó sát khiến cựu ngôi sao Disney lộ phần bụng thiếu thon thả nhưng cô không quan tâm, vẫn vui vẻ trò chuyện với bạn bè.

Nhiều dân mạng dành lời khen cho ngoại hình của Selena: "Cô ấy thật xinh đẹp", "Một thân hình tuyệt vời", "Cô ấy thật đáng yêu và xuất sắc"... Đặc biệt, loạt cử chỉ thân thiết giữa Selena và nhà sản xuất phim người Italy - Andrea Iervolino cũng gây chú ý. Những bức ảnh làm rộ lên nghi vấn hẹn hò giữa Selena và Andrea nhưng cả hai đều không lên tiếng bình luận.

Sau khi chia tay Justin Bieber vào năm 2018, Selena chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên, cô vướng nhiều nghi vấn tình cảm với loạt sao nam đình đám. Gần nhất, giọng ca 30 tuổi vướng tin đồn hẹn hò "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans nhưng cô giải thích, hai người chỉ là bạn.

Selena Gomez xinh đẹp, quyến rũ và đầy năng lượng trong kỳ nghỉ tại Italy (Ảnh: DM).

Nữ ca sĩ tự tin với thân hình hiện tại (Ảnh: DM).

Selena Gomez dính nghi án hò hẹn nhà sản xuất phim người Italy - Andrea Iervolino (Ảnh: News).

Selena Gomez tràn đầy sức sống và vui vẻ bên bạn bè (Ảnh: News).