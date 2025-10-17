Secret Garden: "Việt Nam cho chúng tôi cảm xúc rất đặc biệt"

Sáng 17/10, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Secret Garden đã tham dự buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để chia sẻ về Secret Garden Live in Vietnam.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam (Chào buổi sáng Việt Nam) do báo Nhân dân phối hợp tổ chức, nhằm mang âm nhạc đỉnh cao đến gần công chúng Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Từ trái sang: Ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất chương trình, nghệ sĩ Rolf Løvland, Fionnuala Sherry - thành viên nhóm Secret Garden và ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân tại buổi họp báo sáng 17/10 ở Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân nói: “Với Secret Garden, chúng tôi phải mất 2 năm để sắp xếp được lịch trình đến biểu diễn tại Việt Nam. Đây cũng là điểm đến đầu tiên trong tour diễn kỷ niệm 30 năm thành lập của nhóm nhạc”.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nghệ sĩ Fionnuala Sherry - thành viên của Secret Garden - bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được đặt chân đến Việt Nam. Bà cho biết, cả hai đã biết đến tình cảm yêu mến của khán giả Việt Nam từ lâu và từng mơ ước có dịp biểu diễn tại đây.

“Giờ đây, ước mơ của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Ngay từ khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài, chúng tôi đã cảm nhận được sự nồng hậu và thân thiện từ người dân Việt Nam. Được chào đón nồng nhiệt như vậy khiến chúng tôi vô cùng xúc động”, Fionnuala bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham gia một dự án âm nhạc mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. “Chúng tôi hy vọng có thể góp phần nhỏ bé qua âm nhạc để mang đến điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam”, bà nói.

Tại sự kiện, nghệ sĩ Fionnuala Sherry (phải) và Rolf Løvland bày tỏ niềm hân hoan khi lần đầu có cơ hội biểu diễn tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Rolf Løvland cũng chia sẻ: “Chúng tôi rất háo hức trước lần biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam. Khi đăng thông tin chuyến lưu diễn lên fanpage, nhiều khán giả Việt đã gửi lời chào và bày tỏ yêu mến âm nhạc của chúng tôi.

Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy gắn kết đặc biệt, dù chưa từng đến đây. Việt Nam mang đến nguồn cảm hứng riêng, và chúng tôi mong muốn thể hiện sự trân trọng ấy qua những phần trình diễn sâu sắc và đáng nhớ”.

Nghệ sĩ Rolf Løvland cũng cho biết, tại Na Uy, họ thường xuyên theo dõi tin tức về Việt Nam, đặc biệt là những thông tin về thiên tai và bão lũ. Chính vì vậy, khi biết chương trình hướng đến những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, ông cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để lan tỏa tình yêu thương và chia sẻ qua âm nhạc với người dân Việt Nam.

Chiều 16/10, ngay khi xuống sân bay, các nghệ sĩ nhận hoa và nón lá từ ê-kíp chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, chiều 16/10, sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng từ Oslo (Na Uy), Fionnuala Sherry và Rolf Løvland đã có mặt tại sân bay Nội Bài, mở đầu cho hành trình biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam.

Ngay khi xuống sân bay, cả hai tươi cười vẫy chào người hâm mộ và hào hứng check-in cùng chiếc nón lá thủ công được vẽ cảnh sắc Việt Nam do Ban tổ chức chuẩn bị.

Theo Ban tổ chức, Secret Garden Live in Vietnam sẽ giới thiệu khoảng 30 tác phẩm trải dài ba thập kỷ sự nghiệp của nhóm, hòa quyện giữa phong cách cổ điển và dân gian Bắc Âu - Celtic.

Dù danh sách các ca khúc biểu diễn vẫn được giữ kín, người hâm mộ Việt chắc chắn sẽ được thưởng thức những bản nhạc đậm dấu ấn của Secret Garden, trong đó tiêu biểu nhất là Songs from a secret garden. Bên cạnh đó, các tác phẩm nổi tiếng toàn cầu như You raise me up - ca khúc đã được hơn 1.000 nghệ sĩ thể hiện - cũng sẽ xuất hiện trong chương trình.

Secret Garden Live in Vietnam diễn ra tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).​​​​​​​​​​​​​​​​