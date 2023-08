Sao Việt bị quấy rối: Fan rình rập nhà, khán giả "cưỡng hôn" trên sân khấu

Lý Nhã Kỳ

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ có bài viết trên Facebook cá nhân, chia sẻ về việc cô bị fan "cuồng" quấy rối suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc luôn cảm thấy bất an, mất đi không gian riêng.

"Tôi sống ở đâu, đi đâu, nơi làm ăn kinh doanh của tôi ở chỗ nào các bạn đều biết. Tôi đi siêu thị, bạn cũng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có chuyện vui, buồn hay gia đình tôi có gì, các bạn đều biết", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thậm chí, nữ diễn viên còn cho biết người tự nhận là fan này còn nắm rõ thông tin về sinh nhật của mẹ cô, nơi con cháu của cô học tập...

Người đẹp giãi bày: "Các bạn đến trước cửa nhà tôi, đến quán của tôi, các bạn tặng hoa, thậm chí giả làm khách thuê cả căn nhà của tôi chỉ để tiếp cận hoặc nhìn được mặt tôi. Các bạn thậm chí đã từng lén xâm nhập vào nhà tôi và tìm cách vào phòng tôi. Các bạn xưng hô gọi tôi là vợ yêu, cô dâu…".

Người tự xưng là "fan" gửi hoa cho Lý Nhã Kỳ và tặng bánh kem vào ngày sinh nhật mẹ cô (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Lý Nhã Kỳ, những hành động trên được xem như "quấy rối tinh thần" chứ không phải là hành vi đúng mực của fan. Chính vì thế, cô khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nếu mọi chuyện còn tiếp diễn.

Diễn viên 8X nhắn nhủ: "Đừng bao giờ gửi hoa, quà, nhẫn hay ảnh cưới nữa. Các bạn đi quá xa và hành động này không được cho là fan, mà có thể cho là quấy rối cuộc sống, tinh thần của tôi".

Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng từng tiết lộ về việc bị một số người đến trước cửa nhà và công ty, nhận là người yêu hoặc chồng cô. Họ còn gửi cho cô những món quà cầu hôn với lời nhắn khó hiểu.

Hồ Ngọc Hà

Cách đây nhiều năm, khi Hồ Ngọc Hà đang biểu diễn trên sân khấu, một fan nữ cũng bước lên nhảy cùng. Trong không khí sôi động, fan nữ này trở nên quá khích và bất ngờ hôn vào ngực nữ ca sĩ.

Đối mặt với tình huống bất ngờ, Hồ Ngọc Hà lập tức đưa tay đẩy người này ra và tiếp tục phần thể hiện của mình. Ngay sau đó, nhân viên an ninh của đêm diễn cũng lập tức có mặt can thiệp, mời khán giả này rời sân khấu.

Fan nữ hôn vào ngực ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Phản ứng không nao núng của ca sĩ 8X khi gặp sự cố được nhiều người khen ngợi. Trước nay, giọng ca Cả một trời thương nhớ vẫn luôn được đánh giá cao về cách xử lý bình tĩnh khi gặp những tình huống "khó đỡ" trên sân khấu.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng với một ca sĩ nổi tiếng, được khán giả vây quanh mỗi lần xuất hiện như Hồ Ngọc Hà, cô sẽ luôn có sự chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Đông Nhi

Ca sĩ Đông Nhi cũng từng vướng sự cố tương tự Hồ Ngọc Hà. Trong một lần nữ ca sĩ đang biểu diễn hết mình trên sân khấu và có rất nhiều khán giả đứng sát bục diễn để theo dõi, một người đàn ông tiến đến tặng hoa cho cô và bất ngờ có hành động "cưỡng hôn".

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến Đông Nhi hét lên vì hoảng loạn, tìm cách né tránh, đẩy người này ra. Tuy nhiên, dù nữ ca sĩ đã ra sức chống cự nhưng người này vẫn giằng co trên sân khấu cho đến khi lực lượng an ninh tiếp cận, can thiệp.

Đông Nhi từng bị khán giả nam cưỡng hôn khi đang biểu diễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Tình huống trên khiến những người có mặt không khỏi phẫn nộ, phản đối hành động sỗ sàng, phản cảm của người đàn ông này. Về phần Đông Nhi, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành tiết mục của mình.

Quỳnh Kool

Năm 2021, diễn viên Quỳnh Kool cũng từng gây chú ý khi chia sẻ về việc bị fan "cuồng" quấy rối: "Gần đây có một fan thật sự vô duyên khủng khiếp, lấy rất nhiều số gọi cho tôi và làm phiền, còn hỏi có thể chia sẻ số của tôi cho người khác được không và đăng cả số lên TikTok.

Tôi đã chặn rồi nhưng em ấy vẫn tiếp tục dùng số điện thoại khác, còn dọa đăng số tôi lên các nơi. Buồn với cách cư xử trẻ con của em ấy khi thiếu nhận thức".

Diễn viên Quỳnh Kool (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo lời Quỳnh Kool, fan này còn để số điện thoại của cô lên các tuyến xe khách và các nhà xe liên tục gọi cho cô, khiến cô rất bực mình.

Thời điểm đó, người đại diện của nữ diễn viên cho biết ngoài chuyện làm phiền Quỳnh Kool, người này còn đưa số điện thoại của nữ diễn viên lên rất nhiều trang web, khiến cuộc sống của cô bị xáo trộn.

Cũng chính vì thế, dù rất yêu quý người hâm mộ, nhưng phía nữ diễn viên buộc lòng phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết vụ việc.

Noo Phước Thịnh

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng là một trong những nghệ sĩ từng bị fan "tìm đến tận nhà".

Năm 2020, một fan nữ của nam ca sĩ đã chia sẻ lên trang cá nhân đoạn clip cô chạy qua lại xung quanh nhà của anh vào buổi tối. Thậm chí, khi đăng clip, người này còn nhắc tên Noo Phước Thịnh kèm theo chia sẻ: "Anh ơi có trộm".

Lập tức, giọng ca Mãi mãi bên nhau đã chia sẻ lại đoạn clip này lên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ: "Bạn nghĩ rằng hành động này là thực sự văn minh? Bạn cho rằng xâm nhập đời tư của người khác là niềm vui?".

Noo Phước Thịnh gay gắt khi fan "cuồng" có hành động không đúng mực (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù bị Noo Phước Thịnh nhắc nhở, song sau đó ít giờ đồng hồ, người này tiếp tục đăng tải bức ảnh đứng trước cửa nhà của Noo Phước Thịnh kèm chia sẻ: "Anh ơi xuống mở cửa cho em đi".

Lần này, Noo Phước Thịnh tiếp tục chia sẻ lại hình ảnh và nhấn mạnh: "Xin lỗi! Nhưng tôi không thấy vui và thoải mái một chút nào. Mọi thứ nên có giới hạn và điểm dừng của nó!".

Hành động của fan nữ này vấp phải nhiều chỉ trích. Đây cũng không phải lần đầu tiên ca sĩ Noo Phước Thịnh gặp rắc rối vì fan "cuồng". Thời mới vào nghề, anh từng bị một fan nam chạy lên sân khấu, động chạm phần nhạy cảm khi đang trình diễn.