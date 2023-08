Hồ Ngọc Hà, Hương Giang phản hồi tin đồn "cạch mặt" vì truyền hình thực tế

Ngày 7/8, sự kiện công bố chương trình The new mentor 2023 - Người mẫu toàn năng 2023 diễn ra tại TPHCM với sự xuất hiện của 4 huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trở lại "ghế nóng" chương trình về người mẫu sau 7 năm vắng bóng, Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh cô "sống thật, không diễn hay cố gồng để chứng tỏ bản thân". Mặc dù từng góp mặt trong nhiều chương trình thực tế trước đó nhưng bà xã Kim Lý khẳng định: "Chắc chắn sẽ không bao giờ có một Hồ Ngọc Hà nhàm chán trước mắt khán giả".

Bộ tứ huấn luyện viên "đọ" sắc tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phản hồi về tin đồn "Hà Hồ và Hương Giang cạch mặt sau khi ghi hình", ca sĩ 8X cho biết: "Tôi có quy tắc riêng của mình. Nếu đó là tranh cãi cá nhân, tôi sẽ không lên tiếng. Tuy nhiên, nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người thân thiết hoặc vì mục đích chung thì tôi sẵn sàng đối đầu".

Về phía Hương Giang, cô phủ nhận tin đồn "cạch mặt" Hà Hồ: "Cả 4 huấn luyện viên đều đã lớn, đủ trưởng thành và tỉnh táo để không bao giờ cạch mặt nhau. Còn chuyện tình cảm có được như xưa hay không, còn phụ thuộc vào thái độ của mỗi người. Bản thân tôi vẫn vậy, còn về người khác ra sao thì không biết".

Hồ Ngọc Hà phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phản hồi về việc The new mentor bị cho là "sao chép" chương trình khác, Dược Sĩ Tiến - host (người dẫn dắt) chương trình - nói: "Các chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam hay quốc tế đều có huấn luyện viên. Hơn hết, chương trình về thời trang thì phải đem đến các thử thách như chụp ảnh, quay clip quảng cáo, diễn xuất... nhằm đánh giá năng lực của một người mẫu".

Anh cũng nhấn mạnh The new mentor có nhiều khác biệt so với The Face Vietnam, đặc biệt ở phần loại trong các thử thách. Ngoài ra, anh cũng khẳng định cả hai chương trình có định hướng, mục tiêu và cách xây dựng hình ảnh khác nhau.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, người chiến thắng cuộc thi năm nay sẽ nhận 1 tỷ đồng cùng nhiều đặc quyền khác.