"Sao" phim "Robot đại chiến" cưới hoa hậu kém 22 tuổi

Nam diễn viên Josh Duhamel và cựu Hoa hậu Audra Mari đã kết hôn vào thứ bảy, ngày 10/9, tại nhà thờ Olivet Lutheran ở Fargo, Bắc Dakota, Mỹ.

Ngôi sao điện ảnh 50 tuổi và cựu Hoa hậu Thế giới Mỹ, 28 tuổi, được cánh săn ảnh bắt gặp khi di chuyển bằng chiếc xe mui trần cổ điển màu đỏ vòng quanh thành phố để chụp ảnh cưới. Sau bữa tiệc thân mật, cặp đôi mới cưới ghé vào một quán bar và tiếp tục tiệc tùng cùng bạn bè.

Nam diễn viên Hollywood và Hoa hậu Thế giới người Mỹ năm 2016 lần đầu tiên công khai chuyện hẹn hò vào tháng 10/2019. Sau gần hai năm ở bên nhau, Josh đã cầu hôn bạn gái vào đầu năm nay tại một địa điểm lãng mạn trên bãi biển.

Josh Duhamel và Hoa hậu Thế giới Mỹ Audra Mari vừa kết hôn (Ảnh: Backgrid).

Joshua David Duhamel là một diễn viên và cựu người mẫu thời trang người Mỹ. Sau khi làm người mẫu, anh xuất hiện lần đầu trên truyền hình với vai Leo du Pres trong bộ phim All My Children của đài ABC và sau đó đóng vai Danny McCoy trong bộ phim truyền hình ăn khách mang tên Las Vegas.

Duhamel là một trong những nhân vật chính trong 5 phần phim Robot đại chiến. Anh cũng đã xuất hiện trong những bộ phim ăn khách khác như When in Rome (2010), Life as We Know It (2010), New Year Eve (2011), You're Not You (2014). Gần đây nhất, năm 2021, Duhamel đóng vai chính Sheldon Sampson trong loạt phim siêu anh hùng của Netflix là Jupiter's Legacy. Ngoài công việc diễn viên, Josh còn là ông chủ một nhà hàng ở Minot, Bắc Dakota, Mỹ.

Chú rể hơn cô dâu 22 tuổi (Ảnh: Backgrid).

Về đời tư, Duhamel bắt đầu hẹn hò với ca sĩ Stacy Ann Ferguson, được biết đến với nghệ danh Fergie, vào tháng 9/2004. Cặp đôi kết hôn vào năm 2009 trong một buổi lễ Công giáo tại nhà thờ ở Malibu, California, Mỹ. Họ có một cậu con trai năm nay 9 tuổi.

Năm 2017, cặp đôi bất ngờ thông báo rằng họ đã ly thân vào đầu năm. Sau đó tới năm 2019, cặp đôi chính thức đệ đơn ly hôn. Vào cuối tháng 11/2019, vụ ly hôn của họ đã được hoàn tất.

Sau khi chia tay Fergie, Josh Duhamel chuyển sang hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp người Mexico Eiza González nhưng cặp đôi chia tay sau khi ở bên nhau chỉ vài tháng.

Audra Diane Mari, 28 tuổi là một người mẫu, người dẫn chương trình khá nổi tiếng tại Mỹ. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Mỹ năm 2016 và đại diện cho Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016. Trong cuộc thi đó, cô lọt tới Top 6 chung cuộc. Audra cũng từng đại diện cho tiểu bang Bắc Dakota tham gia cuộc thi Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ và Hoa hậu Mỹ. Cô giành ngôi vị Á hậu 1 trong cả hai cuộc thi.

Mari từng theo học đại học Bắc Dakota, Mỹ chuyên ngành quan hệ công chúng và truyền thông. Năm 20 tuổi, Mari chuyển đến Miami, Mỹ để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Trong thời gian ngắn, cô đã xuất hiện trên bìa tạp chí Ocean Drive và xuất hiện trong nhiều quảng cáo của H&M. Hoa hậu Thế giới Mỹ cũng tham gia dẫn nhiều chương trình trên truyền hình.