Sao "nhí" của "Chạng vạng" lột xác ấn tượng sau 10 năm

Dân trí Mackenzie Foy từng gây chú ý khi vào vai con gái của cặp đôi Edward và Bella ở loạt phim "Chạng vạng". Hiện tại, cô đã bước vào tuổi 21 và sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp.

Mackenzie Foy sinh năm 2000 tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Cha cô là tài xế còn mẹ làm nội trợ. Không ai trong gia đình Mackenzie theo nghệ thuật nhưng từ bé, cô gái xinh xắn này đã mong muốn trở thành đạo diễn tài năng.

Mackenzie Foy vào vai Renesmee Cullen - con gái của cặp Bella và Edward trong Chạng vạng vào năm 2011.

Nhờ gương mặt xinh đẹp và đặc biệt là đôi mắt xanh sâu thẳm, Mackenzie Foy bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm 3 tuổi, tham gia quảng cáo cho các nhãn hàng. Khởi đầu thành công trên con đường người mẫu đã đưa Mackenzie Foy đến với phim ảnh.

Năm 2006, khi mới 6 tuổi, Mackenzie có vai đầu tiên trong phim truyền hình Charmed. Tuy cô chỉ tham gia với vai trò khách mời trong các phim truyền hình như Til Death, FlashFoward, Hawaii Five-0... nhưng Mackenzie phần nào tạo ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Cô gái sinh năm 2000 từng học võ Taekwondo và múa ballet để bổ trợ cho công việc diễn xuất.

Vẻ ngoài vừa xinh đẹp và ma mị giúp Mackenzie gây chú ý.

Sự nghiệp diễn xuất của Mackenzie thực sự đột phá khi cô được chọn vào vai Renesmee Cullen - con gái của cặp Bella và Edward trong Chạng vạng vào năm 2011. Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, cô bé còn ghi điểm nhờ gương mặt ngây thơ, thánh thiện như thiên thần, đúng như mong chờ của khán giả.

Vai diễn Renesmee Cullen cũng mang về cho diễn viên "nhí" đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Giải thưởng Nghệ sĩ trẻ lần thứ 34 và xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ được mong đợi nhất màn ảnh rộng Hollywood năm 2012.

Mackenzie Foy trở thành ngôi sao nhí triển vọng của Hollywood và không ngừng khẳng định tài năng suốt những năm qua.

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi phần phim Breaking Dawn 2 ra mắt, Mackenzie Foy hiện tại có sự thay đổi ngoạn mục trong ngoại hình và diễn xuất. Nhan sắc của nữ diễn viên nhí ngày nào giờ cũng "thăng hạng" với vẻ ngoài quyến rũ và bí ẩn. Cô liên tục góp mặt trong những dự án phim lớn của Hollywood và được công nhận là tài năng trẻ đầy triển vọng của thế hệ diễn viên mới.

Sau Chạng vạng, Mackenzie Foy còn tham gia bom tấn Interstellar, The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp Hạt Dẻ Và Bốn Vương Quốc), R.L Stine's The Haunting Hour - series phim kinh dị ăn khách.

Mackenzie Foy hiện 21 tuổi và sở hữu gia tài nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.

Trong Interstellar (Hố đen tử thần) của đạo diễn Christopher Nolan, Mackenzie Foy đảm nhận vai cô bé 10 tuổi tên Murph Cooper và là con gái của nhân vật do tài tử Matthew McConaughey đóng. Sự thể hiện của Mackenzie khiến khán giả ấn tượng và giới chuyên môn phải dành lời khen.

Nhờ vai diễn Murph Cooper trong Interstellar, cái tên Mackenzie Foy đã được xướng lên trong lễ trao giải Saturn Award với giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Vai diễn này cũng là một cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Mackenzie Foy.

Tiếp đến, trong The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp Hạt Dẻ Và Bốn Vương Quốc), Mackenzie Foy vào vai nữ chính Clara, một cô gái nỗ lực trong tuyệt vọng để tìm kiếm chiếc chìa khóa đặc biệt giúp mở khóa một món quà mà người mẹ quá cố để lại.

Mackenzie Foy trong The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp Hạt Dẻ Và Bốn Vương Quốc).

Trong quá trình đó, Clara vô tình lạc vào một vũ trụ song song đầy bí ẩn. Thế giới mà cô đặt chân tới vừa tươi đẹp lại vừa đáng sợ với những vùng đất kỳ ảo và những cư dân cực kỳ thú vị.

Nhân vật Clara của Mackenzie Foy trong The Nutcracker and the Four Realms là một nữ chiến binh mạnh mẽ, không ngại đương đầu thử thách. Cô trở thành trung tâm của câu chuyện. Vai diễn cũng là một bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao trẻ.

Năm 2021, Mackenzie Foy gây ấn tượng trong Black Beauty (Ngựa Ô Yêu Dấu).

Gần nhất, bộ phim Black Beauty (Ngựa Ô Yêu Dấu) với sự góp mặt của Mackenzie Foy ra mắt và tiếp tục khẳng định tài năng của nữ diễn viên 21 tuổi.

Trong phim, Mackenzie Foy vào vai một thiếu nữ trẻ có một quan hệ khăng khít với một cô ngựa cái, được lồng tiếng bởi minh tinh Kate Winslet. Mackenzie Foy xuất hiện giản dị trong bộ phim nhưng vẫn đủ để tỏa sáng trong mỗi khung hình.

Trong năm 2022 tới, nữ diễn viên sinh năm 2000 được mời góp mặt trong dự án The Man Who Saved Paris, hợp tác cùng ngôi sao từng được đề cử Oscar - Stanley Tucci và Kristin Scott Thomas. Đây là một bộ phim đề cập tới chủ đề người lớn và nhạy cảm, hứa hẹn một bước tiến mới trong sự nghiệp của Mackenzie.

Mackenzie Foy sở hữu vẻ ngoài mong manh, thánh thiện.

Mới 21 tuổi nhưng Mackenzie Foy đã sở hữu gia tài điện ảnh đáng chú ý gồm 11 phim điện ảnh, 7 phim truyền hình và nhiều hợp đồng quảng cáo cùng một số giải thưởng nghệ thuật.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình cùng vai diễn cô bé Renesmee trong Chạng vạng, mỹ nhân trẻ của Hollywood thừa nhận: "Tôi thấy mình thật may mắn và đó là một trải nghiệm "có một không hai" trong cuộc đời. Tôi sẽ mãi lưu giữ những kỷ niệm đẹp với đoàn phim".

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, minh tinh 21 tuổi thổ lộ: "Trong suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật, tôi thấy mình thật may mắn và gặp được nhiều người tốt, những đàn anh đàn chị nhiều kinh nghiệm và luôn ủng hộ tôi. Tôi hi vọng bản thân có thể tạo nên nhiều câu chuyện thú vị và những bộ phim tốt hơn, lan tỏa năng lượng tích cực, cảm hứng cho mọi người xung quanh".

Mackenzie Foy tâm sự, cô thấy hành trình nghệ thuật của mình rất may mắn.

Nữ diễn viên trẻ chụp hình cho nhiều tạp chí như Marie Claire, Vogue, Elle...

Mackenzie Foy có hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram.

Nữ diễn viên trẻ theo đuổi phong cách thời trang dịu dàng, nữ tính.

Gương mặt đẹp ấn tượng của Mackenzie Foy.

Những bức ảnh đăng trên trang cá nhân của Mackenzie Foy nhận được nhiều lượt thích.

Sau 10 năm nổi tiếng nhờ "Chạng vạng", Mackenzie Foy đang có những bước đi ấn tượng trong sự nghiệp, liên tục làm mới mình trong các vai diễn.

Sao nhí của "Chạng vạng" Mackenzie Foy trả lời phỏng vấn

Mi Vân

Theo Vogue/Hollywood life