"Sao" giành giải Grammy Billie Eilish dừng hát khi khán giả ngất xỉu

Ngày 11/6, nữ ca sĩ từng giành 7 giải Grammy Billie Eilish đã có buổi diễn lớn tại London, Anh quốc. Billie Eilish biểu diễn tại một nhà thi đấu có sức chứa khoảng 20.000 khán giả.

Do thời tiết nóng bức và không khí ngột ngạt, một số khán giả đã bị ngất xỉu trong buổi diễn của Billie Eilish. Khi những nhân viên an ninh bế người bị ngất ra ngoài, Billie Eilish đã dừng hát và nói với đám đông khán giả rằng: "Có một vài người vừa bị ngất xỉu và được đưa ra ngoài. Mọi người vẫn ổn chứ? Hãy nói cho tôi biết. Thời tiết hôm nay quả là nóng nực".

Billie Eilish sành điệu dự sự kiện (Video: WMTV).

Billie Eilish cũng nói với khán giả đến xem buổi diễn của cô rằng: "Hãy cùng lùi lại một chút, cho mọi người có thêm một chút không gian. Hãy cư xử lịch thiệp. Nếu ai đó cảm thấy mệt, hãy nói với người bên cạnh. Đừng cố chịu đựng".

Sau khi khán giả dần ổn định và người bị ngất được đưa ra ngoài, Billie Eilish gửi lời cảm ơn các nhân viên an ninh. Nữ ca sĩ nói rằng cô đánh giá cao những nhân viên này. Sau đó, Billie bắt đầu biểu diễn trở lại.

Billie Eilish dừng hát khi phát hiện khán giả bị ngất xỉu (Ảnh: Daily Mail).

Đây không phải là lần đầu tiên Billie Eilish thể hiện sự quan tâm tới khán giả của mình. Theo trang BBC, ngôi sao 21 tuổi từng tạm dừng hát trong buổi diễn ở Atlanta, Mỹ vào tháng 2 và yêu cầu nhân viên lấy bình xịt Inhaler (một dạng thuốc quen thuộc với các bệnh nhân mắc bệnh hô hấp) cho một khán giả đang rơi vào tình trạng khó thở.

Trong một buổi diễn khác tại Madison Square Garden ở New York, Mỹ, Billie Eilish nói với khán giả rằng nếu họ muốn ngồi xuống, họ có thể ngồi trong buổi biểu diễn của cô ấy.

Billie Eilish, 21 tuổi là ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ hiện nay. Cô lần đầu tiên được công chúng chú ý vào năm 2015 khi phát hành đĩa đơn đầu tay Ocean Eyes.

Album phòng thu đầu tiên của Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và bảng xếp hạng của Anh. Đây là một trong những album bán chạy nhất năm 2019. Bản hit đình đám nhất của album này là ca khúc Bad Guy, đây là ca khúc đầu tiên của Eilish giành ngôi quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Năm 2020, Billie Eilish đồng sáng tác và biểu diễn ca khúc No Time to Die cho bộ phim về James Bond. Bài hát này đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh và giành giải Oscar ở hạng mục Bài hát trong phim hay nhất.

Các đĩa đơn khác của Billie Eilish như Everything I Wanted, My Future, Therefore I Am và Your Power từng lọt vào Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc ở Mỹ và Anh. Album phòng thu thứ hai của cô mang tên Happier Than Ever (2021) đạt vị trí quán quân tại 25 quốc gia.

Billie Eilish từng giành nhiều giải Grammy (Ảnh: Getty Images).

Eilish đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín bao gồm 7 giải Grammy, 2 giải Âm nhạc Mỹ, 2 kỷ lục Guinness thế giới, 3 giải MTV Video Music, 3 giải Âm nhạc Anh, một giải Quả cầu vàng và một giải Oscar.

Billie Eilish là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giải Grammy giành chiến thắng ở cả bốn hạng mục quan trọng là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm tại một lễ trao giải.

Nữ ca sĩ 21 tuổi đã được giới thiệu trong danh sách 100 gương mặt trẻ ấn tượng của tạp chí Time vào năm 2019 và năm 2021. Chỉ mới 21 tuổi nhưng Billie Eilish đã sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1.300 tỷ đồng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Billie Eilish tiết lộ cô từng phải vật lộn với chứng rối loạn lo âu nhưng gần đây, cô không còn hoảng sợ khi xuất hiện ở những nơi công cộng.

Billie Eilish dự giải Grammy (Video: Grammy).

Ca sĩ trẻ tài năng nói: "Tôi đã bắt đầu trưởng thành. Mọi thứ trở nên mới mẻ đối với tôi và nó rất thú vị. Đồng thời tôi cũng đã có những trải nghiệm mới, gặp những người mới và được nhiều người yêu quý. Tôi từng nghĩ tôi không thể đi chơi, không thể đi dạo phố, ra công viên hay đi uống cà phê vì những việc đó sẽ làm tôi phát hoảng. Tuy nhiên trong năm ngoái, tôi đã mở lòng hơn với những việc như thế.

Nếu tôi thận trọng và không ăn vận nổi bật thì có lẽ mọi người sẽ không chú ý đến tôi quá nhiều nhưng tôi đã từng không thể làm được điều đó vì lòng kiêu hãnh của tôi quá lớn. Tôi luôn nghĩ, tôi chỉ muốn được là chính mình. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ mặc bất cứ thứ gì trông bình thường".

Ở tuổi 21, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy cho biết cô không còn quan tâm đến việc mọi người có ghét mình hay không.

"Tôi từng cảm thấy rất áp lực nhưng tôi nhận ra là mình cũng khá được yêu mến và tôi rất muốn giữ gìn tình yêu đó. Có rất nhiều người ghét tôi nhưng tôi nghĩ rằng, nếu các bạn thích tôi thì tốt còn không thì thôi", Billie Eilish chia sẻ.

Billie Eilish nói thêm, mẹ cô, bà Maggie Baird, đã giúp cô đối mặt với những thăng trầm của sự nổi tiếng. "Thành thật mà nói, tôi dựa rất nhiều vào mẹ tôi trong giai đoạn này. Mẹ tôi cũng giống tôi, bà chỉ mới làm quen với sự nổi tiếng của thế giới này nhưng mẹ tôi có cách nhìn rất tốt về cuộc sống nên tôi thường dựa vào mẹ mình rất nhiều. Theo nghĩa đen, mẹ chính là người duy nhất mà tôi đến gặp thường xuyên", Billie tâm sự.