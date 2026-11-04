Ở tuổi 45, nữ người mẫu một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi thông báo kết hôn với doanh nhân Young Sohn (70 tuổi) - cựu lãnh đạo Samsung Electronics.

Sau cuộc hôn nhân gây bàn luận là hành trình sự nghiệp nhiều bước ngoặt của một phụ nữ từng hoạt động trong ngành thời trang quốc tế, sau đó xây dựng con đường riêng trong lĩnh vực kinh doanh.

Sinh năm 1981, Kim Ja-yeon bước vào làng thời trang sau khi giành giải nhất cuộc thi Siêu mẫu SBS tại Hàn Quốc năm 2003. Chiến thắng này mở ra cơ hội để cô hoạt động chuyên nghiệp, tham gia các chương trình thời trang trong nước và quốc tế.

Trong giai đoạn làm người mẫu, Kim có cơ hội tiếp xúc với môi trường thời trang ở nhiều thị trường, từ đó tích lũy kinh nghiệm về phong cách, xu hướng và hoạt động thương mại của ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, cô không lựa chọn xem sàn diễn là đích đến duy nhất.

Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Kim Ja-yeon quyết định sang Mỹ học tập. Cô theo học chuyên ngành quản lý thời trang tại Học viện thời trang công nghệ (FIT) ở New York - ngôi trường chuyên đào tạo về thời trang, thiết kế và kinh doanh trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Sau đó, cô tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại MIT Sloan School of Management thuộc Viện Công nghệ Massachusetts. Đây là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình của Kim, đưa cô từ một người mẫu làm việc trước ống kính sang lĩnh vực quản trị, kinh doanh và chiến lược.

Việc học tập tại 2 cơ sở đào tạo của Mỹ giúp Kim có thêm nền tảng để chuyển hướng nghề nghiệp. Thay vì chỉ hoạt động trong lĩnh vực trình diễn, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cách thương hiệu được xây dựng, vận hành và tiếp cận người tiêu dùng.

Sau khi rời xa ánh đèn sàn diễn, Kim Ja-yeon phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Theo thông tin được công bố trên hồ sơ nghề nghiệp cá nhân, cô từng đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận bán lẻ của Gucci Hàn Quốc trong giai đoạn 2018-2019. Trước đó, cô cũng tham gia viết bài về thời trang và phong cách sống cho một số ấn phẩm truyền thông.

Năm 2023, Kim thành lập và giữ vai trò giám đốc điều hành JY Branding. Công việc của cô tập trung vào tư vấn chiến lược thương hiệu, tiếp thị và phân tích xu hướng. Bên cạnh hoạt động doanh nghiệp, cô còn tham gia giảng dạy, tư vấn và viết chuyên mục về thời trang, công nghệ cũng như sự thay đổi của thị trường.

Những kinh nghiệm từ thời làm người mẫu, cùng kiến thức về quản trị và kinh doanh, trở thành nền tảng để cô tiếp cận thời trang dưới góc nhìn rộng hơn.

Kim giới thiệu mình là người hoạt động trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh, tiếp thị và phân tích xu hướng. Cô cũng duy trì vai trò viết bài, chia sẻ quan điểm về sự giao thoa giữa thời trang và công nghệ.

Tên tuổi Kim Ja-yeon được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến nhiều hơn trong những ngày đầu tháng 11, sau khi cô công bố kết hôn với doanh nhân Young Sohn. Hai người tổ chức hôn lễ riêng tư tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne (Thụy Sĩ), với sự tham dự của người thân.

Theo chia sẻ của Kim, họ quen nhau khoảng 2 năm trước thông qua mối liên hệ tại MIT. Ban đầu, cả hai giữ quan hệ như những người quen, sau đó dần trở nên thân thiết. Đầu năm 2026, họ xác nhận tình cảm và cùng tìm hiểu nhau qua những chuyến đi giữa Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

Điều khiến công chúng chú ý là những chia sẻ khá cởi mở của nữ người mẫu về chuyện tình cảm. Kim cho biết từng nghĩ mình sẽ không kết hôn và có thể sống độc thân suốt đời. Tuy nhiên, sau tuổi 40, cô bất ngờ gặp được người mà mình muốn gắn bó.

Trong bài đăng thông báo hôn lễ, cô chia sẻ quan niệm rằng mỗi người đều có thời điểm riêng để gặp được tình yêu. Với Kim, người phù hợp xuất hiện muộn hơn so với nhiều người, nhưng đó vẫn là thời điểm đúng với cuộc đời cô.

Nữ người mẫu cũng dành nhiều lời khen cho chồng. Cô cho biết điều khiến mình cảm động không phải những thành tựu xã hội của ông, mà là tính cách ấm áp, sự chân thành và cách ông quan tâm, tôn trọng cô. Kim còn tiết lộ chồng thường nói cô cao lớn nhưng vẫn rất đáng yêu.

Young Sohn (SN 1956) tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tại Đại học Pennsylvania và nhận bằng thạc sĩ tại Trường Quản lý MIT Sloan. Ông từng giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc chiến lược (CSO) của Samsung Electronics.

Ông hiện đảm nhiệm một số vị trí cố vấn và quản trị trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và đầu tư. Dù chưa công bố khối tài sản cá nhân, Young Sohn được xem là một nhân vật có tiềm lực tài chính đáng chú ý trong giới công nghệ quốc tế.