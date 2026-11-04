Trong thông báo gửi người hâm mộ, Kim Ja-yeon chia sẻ, người đàn ông khiến cô thay đổi suy nghĩ về hôn nhân là Young Sohn, doanh nhân 70 tuổi, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Samsung Electronics. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà bằng một hôn lễ riêng tư tại Thụy Sĩ.

Thông tin Kim Ja-yeon kết hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng Hàn Quốc, không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác 25 năm giữa cô dâu và chú rể mà còn bởi câu chuyện tình yêu đến muộn của hai người.

Siêu mẫu Kim Ja-yeon thông báo kết hôn với doanh nhân Young Sohn (Ảnh: Nate).

Bất ngờ tìm thấy tình yêu sau tuổi 40

Ngày 3/11, Kim Ja-yeon khiến nhiều người bất ngờ khi công bố tin kết hôn trên mạng xã hội. Kèm theo thông báo là những hình ảnh cưới lãng mạn của cô bên người bạn đời tại Thụy Sĩ.

Trong bài đăng, nữ người mẫu chia sẻ rằng trước đây cô từng nghĩ mình sẽ không kết hôn và có thể sống độc thân suốt cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi bước qua tuổi 40, trải qua nhiều biến động và những ngã rẽ trong cuộc sống, cô đã gặp được người đàn ông khiến mình muốn thay đổi quyết định.

Theo Kim Ja-yeon, tình yêu không nhất thiết phải xuất hiện ở một độ tuổi nhất định. Mỗi người đều có hành trình riêng và thời điểm riêng để gặp được người phù hợp. Với cô, hạnh phúc đến muộn hơn dự tính nhưng lại mang đến cảm giác bình yên và chắc chắn.

Nữ người mẫu cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi tìm được người mà cô muốn cùng chia sẻ cuộc sống trong những năm tháng tiếp theo. Quyết định kết hôn được đưa ra sau một khoảng thời gian đủ dài để cả hai hiểu rõ tính cách, suy nghĩ và hoàn cảnh của đối phương.

Chú rể là doanh nhân từng giữ vị trí quan trọng tại Samsung

Kim Ja-yeon và chồng tiến tới hôn nhân sau 2 năm tìm hiểu (Ảnh: Nate).

Người đàn ông mà Kim Ja-yeon lựa chọn là Young Sohn (70 tuổi), hơn cô 25 tuổi. Ông là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực công nghệ, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) tại Samsung Electronics.

Young Sohn có nhiều năm hoạt động trong ngành công nghệ và kinh doanh quốc tế. Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của ông là vai trò liên quan đến thương vụ Samsung Electronics mua lại Harman International, doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ ô tô và thiết bị âm thanh.

Ngoài thời gian làm việc tại Samsung, ông còn tham gia các hoạt động đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ tại Thung lũng Silicon. Ông cũng có mối liên hệ với hệ sinh thái bán dẫn và công nghệ toàn cầu.

Với nền tảng sự nghiệp lâu năm, Young Sohn được xem là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh công nghệ. Tuy nhiên, theo những chia sẻ được Kim Ja-yeon công bố, điều khiến cô gắn bó với ông không đơn thuần là thành tựu hay địa vị xã hội của người bạn đời.

Nữ người mẫu cho biết cô trân trọng sự chân thành, ấm áp và cách người bạn đời quan tâm, tôn trọng mình. Chính những điều bình dị trong cách đối xử đã giúp mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên sâu sắc.

Từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối đến tình yêu

Địa điểm tổ chức hôn lễ riêng tư của Kim Ja-yeon và chồng (Ảnh: On the beach).

Theo chia sẻ của Kim Ja-yeon, cô và Young Sohn quen biết nhau thông qua mối quan hệ tiền bối - hậu bối tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), một trong những trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau là những người quen biết và dành cho nhau sự tôn trọng. Tuy nhiên, qua những lần trò chuyện và tiếp xúc, họ dần nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ cũng như quan điểm sống.

Mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tình bạn trước khi phát triển thành tình yêu. Hai người có khoảng 2 năm tìm hiểu, chia sẻ về công việc, cuộc sống và những dự định tương lai.

Đến đầu năm nay, họ chính thức xác nhận tình cảm. Trong khoảng thời gian này, cả hai thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu. Những chuyến đi cũng tạo cơ hội để họ hiểu hơn về cuộc sống riêng và thế giới của đối phương.

Việc dành thời gian xây dựng sự tin tưởng trước khi kết hôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp cặp đôi đi đến quyết định chung sống. Dù có sự khác biệt đáng kể về tuổi tác và trải nghiệm, họ vẫn tìm thấy tiếng nói chung trong mối quan hệ.

Đám cưới riêng tư và ấm áp tại Thụy Sĩ

Kim Ja-yeon khẳng định, cô và ông xã đến với nhau vì tình yêu, sự thấu hiểu và cảm phục (Ảnh: Nate).

Sau thời gian hẹn hò, Kim Ja-yeon và Young Sohn tổ chức hôn lễ riêng tư tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, bên hồ Lucerne (Thụy Sĩ).

Đây là địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng nổi tiếng với khung cảnh núi non và mặt hồ thơ mộng. Không gian thanh bình, riêng tư cũng phù hợp với mong muốn tổ chức một buổi lễ giản dị của cặp đôi.

Hôn lễ có sự tham dự của các thành viên gia đình hai bên, thay vì được tổ chức thành một sự kiện lớn với đông đảo khách mời và truyền thông.

Một chi tiết thú vị là địa điểm này cũng gắn liền với minh tinh Hollywood Audrey Hepburn, người từng tổ chức lễ cưới tại đây. Theo chia sẻ của Kim Ja-yeon, cả cô và chồng đều yêu mến nữ diễn viên huyền thoại, vì vậy Bürgenstock trở thành lựa chọn mang ý nghĩa đặc biệt đối với hai người.

Những hình ảnh được chia sẻ sau đám cưới cho thấy không khí lãng mạn và ấm cúng của buổi lễ. Thay vì phô trương sự giàu có hay địa vị, cặp đôi lựa chọn tận hưởng khoảnh khắc quan trọng bên những người thân thiết.

Từ sàn diễn thời trang đến cuộc sống mới

Kim Ja-yeon đã có bước chuyển đáng kể từ người mẫu sang một doanh nhân (Ảnh: Nate).

Kim Ja-yeon (SN 1981) từng được biết đến với tư cách người mẫu tại Hàn Quốc. Cô giành giải nhất cuộc thi Siêu mẫu SBS năm 2003, từ đó bắt đầu hành trình hoạt động trong ngành thời trang.

Sau thời gian làm việc trong lĩnh vực người mẫu và thời trang quốc tế, cô tiếp tục phát triển con đường học vấn và sự nghiệp kinh doanh. Kim Ja-yeon từng theo học tại Học viện thời trang công nghệ (FIT) ở New York và có bằng MBA của MIT.

Những trải nghiệm trong môi trường thời trang và kinh doanh giúp cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phân tích xu hướng, chiến lược thương hiệu và phát triển kinh doanh.

Ở tuổi 45, khi đã có sự nghiệp và những trải nghiệm riêng, Kim Ja-yeon bước vào một chương mới của cuộc đời bằng quyết định kết hôn. Với cựu siêu mẫu Hàn Quốc, hạnh phúc không đến theo kế hoạch ban đầu, cô lựa chọn đón nhận nó khi tìm thấy người thực sự muốn cùng mình đi hết chặng đường phía trước.