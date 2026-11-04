Mới đây, diễn viên Lương Mạnh Hải chia sẻ khoảnh khắc được Tăng Thanh Hà tổ chức sinh nhật tại nhà riêng. Sau khi hoàn thành lịch quay phim, anh được cô bạn thân mời đến chung vui. Không có buổi tiệc cầu kỳ, nữ diễn viên chuẩn bị bánh kem và dành cho người bạn lâu năm một buổi tối ấm cúng.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Lương Mạnh Hải viết: "Có những người xuất hiện để làm thanh xuân của mình rực rỡ hơn. Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ".

Khoảnh khắc gặp gỡ giản dị của cả hai nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau 18 năm kể từ bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và dành cho nhau những lời chúc trong các dịp đặc biệt.

Theo Lương Mạnh Hải, anh và Tăng Thanh Hà sinh cùng tháng, có nhiều điểm tương đồng trong tính cách. Nhiều năm qua, cả hai vẫn duy trì thói quen nhớ sinh nhật của nhau. Năm 2025, nam diễn viên cũng có dịp gặp gỡ, chúc mừng tuổi mới của người bạn thân.

Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải còn cùng xuất hiện tại buổi công chiếu phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh.

Tại sự kiện, cả hai có dịp hội ngộ nghệ sĩ Tùng Yuki, người từng đóng chung với họ trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Khi thấy ông tiến đến chào hỏi, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải lập tức đứng dậy, vui vẻ đáp lễ. Khoảnh khắc ba nghệ sĩ gặp lại nhau thu hút sự chú ý, gợi nhắc bộ phim từng gắn bó với thanh xuân của nhiều khán giả.

Bên cạnh tình bạn lâu năm, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải còn thu hút sự chú ý bởi diện mạo trẻ trung sau gần 20 năm kể từ Bỗng dưng muốn khóc. Tăng Thanh Hà vẫn giữ nét thanh lịch, cuốn hút, trong khi Lương Mạnh Hải duy trì phong thái trẻ trung, năng động. Những hình ảnh chung của cả hai thường nhận được nhiều bình luận từ khán giả, không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo của cặp đôi màn ảnh năm nào.

Tình bạn của hai nghệ sĩ bắt đầu từ bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, phát sóng năm 2008. Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Trúc, cô gái mồ côi kiếm sống bằng nghề bán sách. Còn Lương Mạnh Hải hóa thân thành Bảo Nam, chàng thiếu gia được gia đình gửi đến sống cùng Trúc để thay đổi thói quen ham chơi, lười học.

Câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật cùng lối diễn xuất tự nhiên của bộ đôi diễn viên giúp Bỗng dưng muốn khóc trở thành bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" ở thời điểm đó. Hình ảnh Trúc và Bảo Nam trở thành dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Với hai diễn viên, bộ phim cũng là một phần thanh xuân, gắn với những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Sau thành công của bộ phim, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tiếp tục hợp tác trong phim điện ảnh Đẹp từng cen-ti-mét (2009). Tuy nhiên, đây cũng là một trong những dự án chung cuối cùng của cả hai. Những năm sau đó, họ không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh và dần theo đuổi những hướng đi riêng.

Dù vậy, mối liên hệ giữa hai diễn viên vẫn được duy trì. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Bỗng dưng muốn khóc lên sóng, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Lương Mạnh Hải, nhắc lại dấu mốc Trúc và Bảo Nam gặp nhau trên màn ảnh.

“Thoáng cái 15 năm ngày Nam và Trúc gặp nhau. Đôi lúc đi trên đường vẫn nghe tiếng gọi "Trúc ơi". Thật hạnh phúc và may mắn khi mình vẫn được nhớ đến và được yêu thương. Tình cảm này Hà luôn trân quý và biết ơn”, nữ diễn viên viết.

Lương Mạnh Hải cũng nhiều lần gửi lời cảm ơn đến khán giả vẫn dành tình cảm cho bộ phim và hai nhân vật sau nhiều năm. "Cảm ơn cả nhà luôn nhớ về một bộ phim với nhiều hoài niệm và lúc nào cũng dành tình cảm cho Nam và Trúc dù gần 20 năm trôi qua rồi. Yêu thương và trân trọng nhiều lắm những khán giả của tui ơi", nam diễn viên chia sẻ.

Trước mong muốn của khán giả về việc hai diễn viên tái hợp trong phần tiếp theo của bộ phim, Lương Mạnh Hải từng hài hước chia sẻ: "Nhiều bạn cũng mong muốn hai đứa trở lại trong phần 2 của Bỗng dưng muốn khóc, nhưng chắc chắn sẽ không có phần 2 đâu vì chúng tôi già rồi. Tuy nhiên, hy vọng trong tương lai, tôi và Hà sẽ có thể cùng nhau xuất hiện trong một dự án nào đó".

Trong khi đó, cuộc sống và sự nghiệp của hai nghệ sĩ đã có nhiều thay đổi. Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn và dần rút khỏi showbiz để tập trung cho gia đình, kinh doanh. Sau 13 năm vắng bóng màn ảnh, cô xác nhận trở lại với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến ra mắt tháng 3/2027.

Chia sẻ về lần tái xuất, nữ diễn viên cho biết: “Hành trình làm vợ, làm mẹ, tập trung cho công việc kinh doanh giúp tôi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ những ngày nắng đẹp đến những ngày mưa tầm tã. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi cảm nhận nhân vật sâu sắc hơn khi trở lại màn ảnh”.

Về phía Lương Mạnh Hải, sau thời gian hoạt động với vai trò diễn viên, anh thử sức ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, đạo diễn và sản xuất. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ ít xuất hiện trong các dự án phim ảnh, cũng không thường xuyên tham gia sự kiện giải trí. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, những chuyến du lịch và các video trò chuyện hài hước với khán giả.

Ảnh: Facebook nhân vật