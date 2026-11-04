Những ngày qua, ca khúc Mùa đông không lạnh bất ngờ được cộng đồng mạng nhắc tên giữa lúc miền Bắc vẫn nắng nóng dù đã bước vào tháng 11. Nhiều người hài hước gọi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là “nhà tiên tri”, cho rằng ca khúc ra đời gần 20 năm trước đã dự báo trước thời tiết năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh cảm thấy vui và bất ngờ khi tác phẩm ra đời gần 20 năm trước lại được nhắc đến liên tục trong thời gian gần đây. Qua những bình luận và video trên mạng xã hội, anh nhận thấy phần lớn khán giả đón nhận câu chuyện với tâm thế hài hước, vui vẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc "Mùa đông không lạnh" đang gây sốt (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Nhờ câu chuyện này mà nhiều khán giả mới biết tôi là người viết ca khúc Mùa đông không lạnh. Với một nhạc sĩ, việc bài hát và tên mình được nhắc lại như vậy là niềm vui rất lớn”, anh nói.

Theo Nguyễn Văn Chung, tên ca khúc này bắt nguồn từ một kỷ niệm tình cảm thời trẻ của anh. Khi ấy, anh đi chơi cùng người yêu trong một ngày trời lạnh. Nhưng khi ngồi cạnh và được ôm người yêu, anh lại không cảm thấy lạnh nữa.

Khi được hỏi về người con gái mang cho anh cảm hứng sáng tác bản hit này, nhạc sĩ đáp: “Cụ thể người yêu là ai thì tôi quên mất rồi, vì đã lâu quá" (cười).

Mùa đông không lạnh là ca khúc thứ hai Nguyễn Văn Chung sáng tác. Anh viết bài hát này năm 2002, khi mới 18 tuổi, rồi cất trong ngăn kéo suốt nhiều năm vì không hài lòng với giai điệu và ca từ.

“Lúc đó tôi mới bắt đầu sáng tác nên cảm thấy bài hát khá ngô nghê, giai điệu chưa mượt mà. Tôi nghe lại với tư cách một khán giả và thấy nó chưa đủ thu hút, ca từ cũng chưa sâu sắc, chỉ đơn thuần giống như kể chuyện. Tôi không thấy có điểm nhấn đặc biệt nên không có ý định đem bán Mùa đông không lạnh”, anh chia sẻ.

Ca khúc “Mùa đông không lạnh” bất ngờ sốt trở lại sau gần 20 năm (Video: YouTube Akira Phan).

Bước ngoặt đến vào năm 2008, khi nhạc sĩ Minh Khang đặt hàng ca khúc cho album của ca sĩ Akira Phan. Nguyễn Văn Chung khi ấy chưa kịp sáng tác bài mới nên gửi những tác phẩm đã viết để Minh Khang lựa chọn. Anh tin tưởng khả năng hòa âm, sản xuất của đồng nghiệp - người từng thực hiện nhiều ca khúc gắn với tên tuổi anh như Vầng trăng khóc, Đêm trăng tình yêu, Tình yêu mang theo và Con đường mưa.

Theo Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Minh Khang không chỉ lựa chọn dựa trên tên bài hát mà còn nghe giai điệu, cân nhắc cách khai thác và sự phù hợp với giọng ca Akira Phan. Nhạc sĩ cho rằng chính khả năng chọn bài, sản xuất của Minh Khang cùng bản hòa âm dễ nghe đã góp phần đưa Mùa đông không lạnh đến gần khán giả.

Thời điểm 2008-2009, Nguyễn Văn Chung có 3 ca khúc cùng chủ đề về thời tiết đều gây được chú ý là Mùa đông không lạnh, Chiếc khăn gió ấm và Con đường mưa. Khi đó, các nền tảng chia sẻ nhạc, cùng hình thức gửi tặng nhạc cho nhau góp phần giúp ca khúc lan truyền rộng rãi.

Người dân sưởi ấm trong mùa đông miền Bắc (Ảnh minh hoạ: Hải Long)

Dù được nhiều khán giả gợi ý khi Mùa đông không lạnh gây sốt trở lại, Nguyễn Văn Chung không có ý định tự thể hiện ca khúc hay làm phiên bản mới. Anh cho rằng việc thể hiện ca khúc nên thuộc về các ca sĩ, còn bản thân phù hợp với vai trò sáng tác. Nhạc sĩ cũng hy vọng sẽ có những giọng ca khác ngoài Akira Phan sẽ thử sức với bài hát này.

Về khả năng viết một ca khúc mới mang tinh thần Mùa đông không lạnh, Nguyễn Văn Chung cho biết hiện anh chưa có cảm hứng với đề tài thời tiết, bởi đang ấp ủ những dự định sáng tác khác.

Nhìn lại hành trình sáng tác, Nguyễn Văn Chung nhận thấy thành công của một ca khúc không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với tâm huyết người viết. Có những bài nhạc sĩ đầu tư nhiều nhưng chưa được đón nhận, trong khi tác phẩm từng bị chính "cha đẻ" không đánh giá cao như Mùa đông không lạnh lại trở thành hit và được khán giả nhắc lại sau nhiều năm.

“Có rất nhiều yếu tố quyết định một ca khúc có thành hit hay không. Ca khúc hay có thể không thành công do ca sĩ, thời điểm phát hành hoặc nhu cầu thị trường lúc đó không phù hợp. Không phải ca khúc nào mình tâm huyết, đầu tư cũng sẽ được đón nhận. Đó là điều người nhạc sĩ phải chấp nhận”, nhạc sĩ nói.