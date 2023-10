Sắc vóc nóng bỏng, tài hùng biện của tân Hoa hậu Hòa bình

Tối 25/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 đã diễn ra tại TPHCM và tìm ra chủ nhân cho vương miện. Luciana Fuster, đại diện của Peru, đã xuất sắc vượt qua 68 thí sinh khác để giành ngôi vị cao nhất. Vào thời khắc nhận vương miện, Luciana Fuster đã bật khóc vì hạnh phúc.

Luciana Fuster đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Luciana Fuster là đại diện thứ hai của Peru giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: Missosology).

Giọt nước mắt hạnh phúc của tân Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Luciana Fuster đã có những kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ ở Việt Nam (Ảnh: MGI).

Luciana Fuster là người đẹp thứ hai của Peru giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình trong lịch sử 11 năm tổ chức của cuộc thi. Trước Luciana Fuster, người đẹp María José Lora từng đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2017, cũng diễn ra tại Việt Nam. Như vậy, Peru hiện là quốc gia có thành tích tốt nhất tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hòa bình với 2 lần chiến thắng.

Luciana Fuster đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Peru 2023 hồi tháng 6 vừa rồi và có 3 tháng chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 tại Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1,71m, vòng eo con kiến, đôi chân dài thon thả, gương mặt xinh đẹp tựa búp bê "sống".

Mỹ nhân 24 tuổi đang là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Peru. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023, Luciana Fuster đã có 4,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Sau cuộc thi, số người theo dõi Luciana Fuster lên tới hơn 4,7 triệu người.

Luciana Fuster được cộng đồng mạng đánh giá xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Luciana Fuster bước chân vào con đường người mẫu từ năm 14 tuổi và tích lũy kinh nghiệm trình diễn tốt. Cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, tham gia các chương trình giải trí, làm người mẫu. Năm 2021, trang ComScore đã đưa Luciana Fuster vào danh sách những phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.

Trước khi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 bắt đầu, Luciana Fuster đã được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Trong thời gian ở Việt Nam tham gia cuộc thi, Luciana Fuster liên tục tỏa sáng và nằm trong nhóm thí sinh nổi bật.

Người đẹp góp mặt trong hầu hết các bảng xếp hạng và các phần thi phụ của cuộc thi như Top 6 thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn, Top 4 phần bình chọn Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia).

Luciana Fuster sở hữu hình thể cân đối, chiều cao 1,71m và gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào (Ảnh: MGI).

Trước đêm chung kết, Luciana Fuster được chuyên trang Missosology dự đoán đăng quang hoa hậu trong khi Global Beauties và Sash Factor gọi tên cô trong Top 3 chung cuộc. Ở đêm thi bán kết và chung kết, Luciana Fuster đều thể hiện phong độ tốt, phô diễn kỹ năng trình diễn cũng như ứng xử tự tin.

Trong đêm chung kết, khi nhận được câu hỏi hùng biện về chủ đề "Ngăn chặn chiến tranh và bạo lực", mỹ nhân 24 tuổi nói: "Chúng ta có thể không đủ sức mạnh để ngăn chặn chiến tranh nhưng chúng ta có thể lan tỏa hòa bình. Khi đang đứng đây, tôi muốn lên tiếng kêu gọi cộng đồng quan tâm tới việc cùng ngồi lại, xem xét, thảo luận để tìm tiếng nói chung".

"Những ngôi nhà bị phá hủy, những mạng người phải nằm xuống không phải là lựa chọn đúng đắn. Bạo lực chưa bao giờ là một giải pháp đúng cho thế giới bởi chúng ta cần thêm sự đồng cảm, tình yêu thương và sự cảm thông", cô nhấn mạnh.

Kết thúc bài diễn thuyết, người đẹp kêu gọi sự đồng lòng và đoàn kết của mọi người trên thế giới để hướng tới một thế giới tươi đẹp hơn. Với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2023, mỹ nhân Peru sẽ có một năm sống và làm việc chủ yếu tại Thái Lan.

Luciana Fuster có hơn 4,7 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram (Ảnh: News).

Luciana Fuster trong phần thi Trình diễn trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Luciana Fuster là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2023 suốt thời gian diễn ra cuộc thi (Ảnh: Instagram).

Luciana Fuster trong phần thi trình diễn váy dạ hội (Ảnh: MGI).

Thân hình đồng hồ cát hoàn hảo của tân Hoa hậu Hòa bình (Ảnh: MGI).

Ngoài đời, Luciana Fuster theo đuổi phong cách trẻ trung, cá tính (Ảnh: Instagram).

Luciana Fuster đang là người mẫu, người nổi tiếng và MC tại quê nhà (Ảnh: Instagram).

Luciana Fuster (thứ hai từ phải sang) cùng các thí sinh đến từ châu Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Luciana Fuster duyên dáng với tà áo dài (Ảnh: MGI).