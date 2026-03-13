ROX Group đồng hành đưa ballet Nga trở lại sân khấu Hồ Gươm

Đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm đưa những giá trị nghệ thuật tinh hoa của ballet Nga đến gần hơn với công chúng là Tập đoàn ROX (ROX Group) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Ballet cổ điển hình thành ở châu Âu nhưng phát triển rực rỡ tại Nga, nơi kỹ thuật múa được chuẩn hóa và nâng lên thành chuẩn mực quốc tế.

Điệu múa duyên dáng trên mũi giày pointe trong vở ballet “Kẹp hạt dẻ” (Ảnh: BTC).

Những nhà hát tại St. Petersburg và Moscow từng sản sinh nhiều vũ công và tác phẩm kinh điển. Trong đó Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet là hai vở ballet quen thuộc với khán giả toàn cầu.

Trong Kẹp hạt dẻ, thế giới cổ tích được mở ra bằng những bước nhảy nhẹ trên mũi giày pointe, những vòng xoay pirouette chuẩn xác và âm nhạc giàu màu sắc.

Còn Romeo và Juliet mang sắc thái hoàn toàn khác, với những chuyển động mạnh mẽ, giàu kịch tính, kể lại câu chuyện tình bi thương nổi tiếng của văn học thế giới.

Một cảnh trong vở ballet “Romeo và Juliet” (Ảnh: BTC).

Những chương trình ballet, hòa nhạc giao hưởng hay sân khấu cổ điển thường đòi hỏi nguồn lực lớn, từ dàn nhạc, nghệ sĩ đến công tác dàn dựng. Vì vậy, sự tham gia của các đơn vị đồng hành được xem là yếu tố quan trọng giúp những chương trình nghệ thuật chất lượng cao có cơ hội tiếp cận công chúng.

Ba thập kỷ phát triển với những nỗ lực “kiến tạo và vươn xa”, ROX Group đã ghi dấu ấn trong các lĩnh vực phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ hay năng lượng và hướng tới việc góp phần bồi đắp những giá trị văn hóa bền vững.

Trong cách tiếp cận ấy, “kiến tạo” không chỉ là việc phát triển những không gian sống đẹp, những khu công nghiệp thuận ích, những cánh đồng năng lượng xanh…, mà còn là hành trình góp phần làm giàu đời sống tinh thần và nâng tầm gu thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng.

Việc đồng hành cùng chương trình ballet Nga tại Nhà hát Hồ Gươm tiếp nối chuỗi hoạt động đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng Việt mà ROX Group đã triển khai suốt năm 2025. Đây cũng là một dấu mốc đặc biệt trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm kiến tạo trên hành trình mang giá trị Việt vươn xa của ROX Group.

ROX Group đồng hành cùng nhiều chương trình, lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật hàn lâm tới đông đảo công chúng (Ảnh: BTC).

Giống như ballet, loại hình nghệ thuật được tạo nên từ sự bền bỉ của luyện tập, sự tinh tế của chuyển động và khát vọng vươn tới chuẩn mực hoàn mỹ, hành trình phát triển của một doanh nghiệp như ROX Group cũng là câu chuyện của tầm nhìn dài hạn và những giá trị được bồi đắp theo thời gian.

Khi ánh đèn sân khấu Nhà hát Hồ Gươm bật sáng, vẻ đẹp của ballet cổ điển và sức sống của âm nhạc giao hưởng sẽ hòa quyện để kể nên những câu chuyện kinh điển vượt thời gian.

Và từ những vòng xoay nhẹ trên mũi giày pointe, những nhịp cầu cảm xúc sẽ được mở ra, kết nối con người với nghệ thuật, với văn hóa và với những khát vọng vươn xa của tương lai.