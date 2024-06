Ricky Martin - hành trình thành "ông trùm nhà đất" từ một bản hit World Cup

Ca khúc World Cup hay nhất mọi thời đại

Kể từ khi ra mắt hồi năm 1998, The Cup of Life đã được nhiều chuyên trang âm nhạc đánh giá là ca khúc World Cup hay nhất mọi thời đại. Bài hát có tên tiếng Tây Ban Nha là La Copa de la Vida.

Nam ca sĩ người Puerto Rico - Ricky Martin (52 tuổi) - đã thu âm ca khúc này cho album thứ 4 của anh mang tên Vuelve (1998). Martin cùng ê-kíp sáng tác bài hát này sau khi được Liên đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA đặt hàng viết ca khúc chủ đề cho World Cup 1998 tổ chức tại Pháp.

Ca từ của The Cup of Life mang thông điệp tích cực về bóng đá. Bài hát có giai điệu sôi động, câu từ ngắn gọn, tiết tấu nhanh và mạnh, thể hiện nhịp điệu của một trận cầu hấp dẫn.

Ricky Martin đã thể hiện ca khúc tại lễ bế mạc World Cup 1998 diễn ra trên sân vận động Stade de France (Pháp). Màn biểu diễn này đã được hơn một tỷ khán giả theo dõi qua sóng truyền hình. Đây được đánh giá là khoảnh khắc quan trọng của lịch sử nhạc pop Latinh.

Ricky Martin biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 1998 (ảnh trái) và tại lễ trao giải Grammy 1999 (ảnh phải) (Ảnh: Billboard).

Sau màn biểu diễn bùng nổ tại World Cup 1998, Ricky Martin tiếp tục xuất hiện tại lễ trao giải Grammy 1999 để thể hiện The Cup of Life.

Phong cách biểu diễn sôi động, gương mặt rạng rỡ cùng những cú lắc hông nóng bỏng đã tạo thành nét trứ danh của Ricky Martin. World Cup 1998 khép lại, nhưng The Cup of Life trở thành dấu ấn hoàng kim, giúp thổi sức sống bền bỉ cho sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ cho tới tận hôm nay.

Tại Việt Nam, nhiều khán giả đã thuộc nằm lòng giai điệu của The Cup of Life ngay từ khi bài hát này ra đời. Các đài truyền hình thường phát lại ca khúc này bên lề các trận bóng, hay lồng ghép vào trong các bản tin thể thao tổng hợp các bàn thắng đẹp.

Trên sân vận động, bản hit cũng thường vang lên để làm nóng không khí với câu hát quen thuộc "Go, go, go! Ale, ale, ale!". Nhiều người cũng xem đó là giai điệu thân quen của một thời tuổi trẻ sôi nổi, rộn ràng.

MV "The Cup of Life" do Ricky Martin thể hiện (Video: Ricky Martin/YouTube).

Sức sống bền bỉ của một bản hit hơn 25 năm

Khi được đại diện FIFA liên hệ đặt hàng viết ca khúc, cảm nhận đầu tiên của Ricky Martin là... lo lắng. Anh kể: "Đó là một thử thách rất áp lực đối với tôi, nhưng tôi cũng nhìn thấy ở đó cơ hội thăng hạng mạnh mẽ cho sự nghiệp của mình, nên tôi mạnh dạn nhận lời".

Sau đó, Martin đã làm việc với các nhạc sĩ K.C.Porter, Robi Rosa và Desmond Child để cùng sáng tác ca khúc. Martin nhớ lại: "Kể từ giây phút bắt tay vào cùng thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi coi đây như một trọng trách chiến lược có tính toàn cầu, nhằm đưa âm nhạc Latinh tới gần với công chúng thế giới, phải làm sao để người dân trên khắp thế giới nhún nhảy và hát theo".

Ngay khi ra mắt, The Cup of Life đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình âm nhạc bởi giai điệu và ca từ ngập tràn năng lượng.

Ca khúc đã xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 60 quốc gia, đạt thứ hạng đầu bảng tại 30 quốc gia. Đây là ca khúc World Cup thành công nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Hình ảnh Martin mặc quần da, cười rạng rỡ và thực hiện màn biểu diễn tràn đầy năng lượng trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc Grammy 1999 tiếp tục là khoảnh khắc đánh dấu sự bùng nổ của nhạc pop Latinh hồi cuối thập niên 1990.

Ricky Martin hiện tại (Ảnh: GQ).

The Cup of Life được cho là đã làm thay đổi vị thế của âm nhạc Latinh trên thị trường âm nhạc quốc tế. Hơn 25 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt, sức hấp dẫn của The Cup of Life vẫn rất ấn tượng. Bên lề các giải đấu bóng đá, ca khúc vẫn thường xuyên vang lên.

Nhờ thành công của bản hit để đời, Ricky Martin được mệnh danh là "ông vua của các ca khúc World Cup" hay "ông vua nhạc pop Latinh". Trước sự xuất hiện của The Cup of Life, các ca khúc chủ đề của World Cup thường chỉ đại diện cho bản sắc văn hóa và nền âm nhạc của đất nước chủ nhà.

Nhưng kể từ World Cup 1998, sự thành công của The Cup of Life đã phá vỡ truyền thống ấy. Sau này, các ca khúc World Cup đều hướng tới công chúng toàn cầu. The Cup of Life trở thành hình mẫu lý tưởng nhưng cũng rất khó vượt qua đối với những nhạc sĩ sáng tác ca khúc World Cup.

The Cup of Life đã kết nối người dân trên khắp thế giới bất kể việc người nghe có phải fan bóng đá cuồng nhiệt hay không. Ricky Martin được xem là ngôi sao ca nhạc đầu tiên thể hiện một ca khúc chủ đề World Cup đúng nghĩa. Bài hát được công chúng quốc tế đón nhận nồng nhiệt và vẫn còn được yêu thích cho tới tận hôm nay.

Cuộc sống giàu sang của "ông trùm bất động sản" Ricky Martin

Thời điểm The Cup of Life ra mắt, Ricky Martin chưa phải một ca sĩ được công chúng thế giới biết đến. Sau khi trở thành ngôi sao quốc tế nhờ một bản hit, Ricky Martin liền trở thành biểu tượng của nhạc pop Latinh. Kể từ đó, sự nghiệp của anh bước sang trang mới.

Ricky Martin hiện sống độc thân (Ảnh: GQ).

Thực tế, sau bản hit đình đám này, Martin không tạo nên được thành công ngoạn mục như vậy nữa. Anh cũng tạm dừng việc cho ra mắt album mới kể từ năm 2015, nhưng sức hút gắn liền với bản hit The Cup of Life giúp anh có thể đều đặn đi lưu diễn kể từ năm 1998 đến nay.

Ca khúc luôn xuất hiện trong danh sách các bài hát được Martin biểu diễn mỗi khi đi tour. Từ số tiền kiếm được, Martin trở thành "ông trùm bất động sản" tại Mỹ. Anh rất giỏi trong việc mua đi bán lại các căn biệt thự, từ đó thu về hàng triệu USD lợi nhuận sau mỗi thương vụ.

Ngay sau thành công của The Cup of Life, Martin đã được biết tới như một nhà đầu tư bất động sản sành sỏi tại Mỹ. Năm 2001, anh mua một căn biệt thự ở thành phố biển Miami Beach với giá 6,4 triệu USD. 4 năm sau, anh bán đi với giá 10,6 triệu USD.

Năm 2004, anh mua một căn biệt thự ở Los Angeles với giá 11,9 triệu USD. 2 năm sau, anh bán đi với giá 15 triệu USD... Cứ như vậy, Martin "ăn nên làm ra" từ lĩnh vực bất động sản. Hiện tại, Martin còn sở hữu bất động sản ở nhiều quốc gia như Australia, Puerto Rico, Brazil...

Hơn 25 năm sau dấu mốc hoàng kim mang tên The Cup of Life, Martin vẫn "sống khỏe", dù phong độ biểu diễn hay sức sáng tạo nghệ thuật không còn được như trước. Nguồn thu của Martin trong những năm gần đây chủ yếu đến từ các tour lưu diễn và việc kinh doanh bất động sản.

Đến nay, ở tuổi 52, Martin đã gây dựng được khối tài sản vào khoảng 130 triệu USD.

Ricky Martin giới thiệu nhà riêng bên bạn đời Jwan Yosef khi còn gắn bó (Video: Architectural Digest).

Về đời tư, năm 2008, Martin trở thành cha của hai cậu con trai (ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ). Năm 2010, Martin công khai mình là người đồng tính. Sau đó, anh gắn bó với nhà kinh tế học người Puerto Rico - Carlos González Abella - từ năm 2010 tới năm 2014.

Từ năm 2017 tới năm 2023, Martin gắn bó với bạn đời Jwan Yosef và có thêm hai người con, một trai, một gái.

Martin cho biết giai đoạn này, anh đang độc thân và cùng 4 người con sống trong căn biệt thự rộng lớn tại thành phố Beverly Hills, bang California, Mỹ. Trước mắt, nam ca sĩ muốn dành ưu tiên cho việc nuôi dạy các con.

Theo GQ/Billboard