Ngỡ ngàng với diện mạo của ca sĩ đồng tính Ricky Martin trong loạt ảnh mới

Ricky Martin một thời là thần tượng của hàng triệu cô gái bởi vẻ ngoài lôi cuốn, lãng tử. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2000 với The Mirror, anh được yêu cầu bình luận về những tin đồn xung quanh giới tính của mình. Ricky Martin khi đó đã nói: "Tôi không nghĩ mình phải nói cho ai biết liệu tôi có phải là người đồng tính hay không". Vào ngày 29 tháng 3 năm 2010, Martin công khai mình là người đồng tính trong một bài đăng trên trang web của mình. Anh viết: "Tôi tự hào nói rằng tôi là một người đồng tính luyến ái may mắn. Tôi rất may mắn được trở thành chính mình".