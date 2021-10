Dân trí 12 năm trước, những hình ảnh bình yên, giản dị về con người, đất nước Việt Nam đã đi khắp thế giới cùng MV ca khúc "Wavin' Flag" trong mùa World Cup 2010.

Đã 12 năm trôi qua kể từ khi ca khúc "Wavin' Flag" vang lên rộn rã trên khắp thế giới trong mùa World Cup 2010. Cùng với giai điệu sôi động của "Wavin' Flag", những hình ảnh bình dị về con người, đất nước Việt Nam cũng đã được phát đi trên toàn thế giới.

Cho đến giờ, "Wavin' Flag" vẫn được đánh giá là một trong những ca khúc cổ động World Cup thành công nhất, được công chúng trên khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt. Điều đặc biệt là trong MV "Wavin' Flag" có rất nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam.

Hình ảnh Việt Nam thân thương trong ca khúc World Cup "nghe cực đã"

"Wavin' Flag" là một nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ K'naan. Bài hát ban đầu được sáng tác với mục đích dành tặng đất nước quê hương của K'naan - Somalia - với mong muốn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho người dân Somalia để họ nỗ lực cùng nhau tạo dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài hát khi ra mắt hồi năm 2009 tại Canada (quốc gia nơi K'naan sinh sống) đã ngay lập tức vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng âm nhạc Hot 100.

Sau khi xảy ra động đất ở Haiti hồi năm 2010, bài hát được các nghệ sĩ trẻ ở Canada sử dụng để biểu diễn đồng ca, kêu gọi quyên góp ủng hộ cho người dân Haiti. Ngay lập tức, bài hát trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc Hot 100 của Canada.

Bài hát đã thực sự trở thành bản hit trên toàn cầu khi được sử dụng làm ca khúc cổ động cho World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi. Phiên bản MV quốc tế được quay tại nhiều quốc gia đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng âm nhạc ở tại hơn 20 quốc gia.

Dù không phải bài hát chính thức của World Cup 2010 nhưng trong suốt mùa World Cup ấy, "Wavin Flag" đã được phát trên các đài truyền hình, đài phát thanh của nhiều quốc gia và trở thành bài hát World Cup rất được yêu thích.

Cho tới giờ, nhắc tới mùa World Cup 2010, người ta vẫn nhớ tới "Wavin' Flag" bên cạnh ca khúc chính thức - "Waka Waka (This Time for Africa)" do nữ ca sĩ người Colombia - Shakira thể hiện.

Từ trước đến nay, không nhiều nhạc phẩm World Cup gây được ấn tượng mạnh mẽ đến như vậy. Bất cứ người Việt Nam nào xem MV "Wavin' Flag" cũng cảm thấy tự hào khi nhận ra hình ảnh quê hương đất nước mình trong MV đình đám, thu hút sự quan tâm của công chúng quốc tế.

K'naan đội nón trắng, cùng đá bóng với trẻ em Việt Nam, thấp thoáng phía xa là đồng lúa xanh rì và những mái nhà ngói đỏ rất đặc trưng của Việt Nam.

Nội dung bài hát "Wavin' Flag" khá ngắn gọn và giàu ý nghĩa, hướng người nghe đến sự lạc quan, sự hòa hợp. Mọi người cùng khát khao chiến thắng và cùng vươn lên những tầm cao.

