Rapper Negav gây sốt: "Cậu ấm" ở nhà thuê, được Trường Giang nâng đỡ

Negav (tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001) đang là cái tên gây sốt tại Anh trai say hi. Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trong chương trình, nam rapper sở hữu lượng khán giả hùng hậu nhờ tính cách vui vẻ, được xem là "cây hài" trong chương trình.

Ít ai biết rằng trước đó, Negav từng có nhiều năm miệt mài với rap nhưng... không được nhiều người biết đến.

Rapper Negav nói về quá khứ ít được ai biết đến (Thực hiện: Quỳnh Tâm - Cao Bách - Vy Vy).

Được Trường Giang nâng đỡ, bị so sánh với HIEUTHUHAI

Từ một rapper trầm tính, khép kín của GERDNANG (nhóm nhạc thành lập năm 2018 với 3 thành viên gồm HIEUTHUHAI, HurryKnd và Manbo, sau đó có thêm Negav và Rex), Negav của hiện tại năng động, hoạt ngôn, được xem là "cây hài" trong "Anh trai say hi". Vì sao có sự thay đổi này?

- Đối với tôi đây là một sự trưởng thành. Lúc trước, tôi có hơi ngông cuồng, đôi lúc phát ngôn khiến người đối diện cảm thấy không vui. Hiện tại, tôi thấy mình đã tiết chế, điềm tĩnh hơn trong suy nghĩ và hành động.

Qua những giai đoạn của cuộc đời, tôi tích góp những bài học và nhận thấy việc thay đổi là cần thiết để bản thân tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi thấy mình may mắn khi xung quanh luôn có những người anh em tốt, giúp mình nhận thức và thay đổi.

Một trong những dấu ấn giúp Negav bước gần đến khán giả là chương trình "Hành trình rực rỡ". Khi đứng cạnh các nghệ sĩ như Trường Giang hay Lê Dương Bảo Lâm, bạn có áp lực không?

- Thời gian đầu, tôi thực sự rất khó hòa nhập. Tôi mất nhiều thời gian để bắt chuyện với các anh và đến cuối chương trình tôi mới bộc lộ được nhiều hơn. Đôi khi vì khoảng cách thế hệ nên những mảng miếng của tôi không được hòa hợp với các anh. Có những cái tôi nghĩ là sẽ vui nhưng không phải vậy!

Tuy nhiên, đó lại là quãng thời gian may mắn của tôi vì được học hỏi, trau dồi nhiều kinh nghiệm từ các anh. Nhờ vậy, khi tham gia "Anh trai say hi", tôi dạn dĩ hơn, có thể thoải mái giao tiếp với các đồng nghiệp.

Rapper Negav (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bạn học hỏi được điều gì gì Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm?

- Ba người giúp tôi có sự thay đổi, trưởng thành cả trong tuổi nghề lẫn tuổi đời là anh Trường Giang, anh Isaac và anh Lê Dương Bảo Lâm. Tôi có được ngày hôm nay chính là nhờ các anh.

Anh Giang dạy tôi rất nhiều về cách giao tiếp, đối nhân xử thế với đồng nghiệp. Anh có cách yêu thương đàn em rất đặc biệt, dù không phải người ngọt ngào nhưng những điều anh nói đều khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.

Anh Lâm, anh Isaac luôn tạo cơ hội để tôi "quăng miếng hài" khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Đặc biệt, anh Lâm rất hay bày trò để tôi tạo tiếng cười, giữ sức hút khi lên hình.

Negav là nghệ sĩ mới nhưng được xuất hiện bên cạnh những tên tuổi ăn khách, điều này đã tạo ra những tranh cãi về việc bạn được ưu ái, thiên vị?

- Tôi chỉ cảm nhận là các anh thật sự rất thương mình! Không chỉ với tôi mà những người em khác như HIEUTHUHAI cũng được các anh đối xử như thế. Có thể do tôi là gương mặt mới nên các anh muốn hỗ trợ, để tôi bộc lộ rõ cá tính, màu sắc của bản thân.

Mọi thứ tôi thể hiện trên gameshow gần như 100% là con người thật của mình. Tôi không gượng ép để bản thân vui vẻ, hài hước. Thỉnh thoảng, tôi còn tự hỏi "liệu mình có làm lố quá không?", nhưng vốn dĩ đó là cảm xúc thật của tôi.

Negav được các đàn anh hỗ trợ, giúp đỡ khi tham gia chương trình thực tế (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh bạn cũng có một rapper gen Z khác chiếm khá nhiều tình cảm của khán giả là HIEUTHUHAI. Ít nhiều khán giả cũng có sự so sánh giữa hai bạn?

- Hiện tại, anh Hiếu đang ở một vị trí rất cao và tôi thật sự mừng cho anh ấy. Anh Hiếu đã rất siêng năng, làm việc cực lực để có vị trí như ngày hôm nay. Cho nên khi mọi người hỏi tôi thấy HIEUTHUHAI thế nào, tôi trả lời rằng tôi thấy "rất mê".

Còn việc khán giả so sánh hai chúng tôi, tôi cảm thấy bình thường. Vốn dĩ khi cả hai đứng kế nhau, khán giả cũng nhìn ra sự khác biệt rồi, ví dụ như chiều cao chẳng hạn (cười).

Tôi cảm nhận anh Hiếu rất thương tôi, cách thương của Hiếu giống với anh Giang. Anh hay giúp đỡ tôi một cách âm thầm, lặng lẽ.

Những người trẻ thành công sớm thường bị dễ bị cho là "ngựa non háu đá". Bạn thì sao?

- Tôi nghĩ gọi là nhiệt huyết thì đúng hơn. Tôi may mắn khi được nhiều đồng nghiệp, khán giả yêu thương. Điều này tạo cho tôi động lực rất lớn để bản thân tiếp tục cống hiến.

Khi tham gia "Anh trai say hi", tôi rút hết ruột gan để mang đến những tiết mục hay. Tôi không nghĩ đến lợi ích cá nhân và luôn hướng đến mục đích chung của chương trình, lan tỏa nhiều điều tích cực.

Negav trong buổi trò chuyện (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Quan sát Negav trong những năm gần đây, có thể thấy con đường sự nghiệp của bạn khá suôn sẻ. Nhận định này có đúng không hay chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm"?

- Cuộc đời tôi có rất nhiều điểm rơi. Thời điểm tham gia "Hành trình rực rỡ" - một chương trình không liên quan đến âm nhạc - là một cú "lệch pha" với tôi. Khi đó, khán giả không biết Negav làm nhạc, chỉ nghĩ tôi là một diễn viên nào đó. Cộng thêm tên tuổi của mình chưa đủ lớn để người khác tò mò.

Cho nên, ở thời điểm đó, khi tôi ra nhạc, không có ai quan tâm. Khi đó, tôi thấy khá thất vọng về con đường mình chọn. Mặc dù trước giờ tôi luôn tự tin vào âm nhạc của mình, nhưng vì những điểm rơi như thế khiến tôi cảm thấy hoài nghi năng lực bản thân.

May mắn là sau đó tôi được tham gia chương trình "Anh trai say hi" nên có cơ hội để chứng minh nhiều hơn. Lần ra mắt sản phẩm này, tôi cũng cảm thấy tự tin hơn vì biết có khán giả yêu thích, tin tưởng âm nhạc của mình.

Trước đây, Negav từng phối hợp với nhiều ca sĩ như Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI nhưng sự hiện diện của bạn gần như… vô hình trong mắt khán giả. Bạn có chạnh lòng?

- Có một chút nhưng không nhiều, vì tôi tự hiểu tên tuổi của mình chưa là gì khi đó. Tôi xem đó là động lực để bản thân phấn đấu nhiều hơn.

Tôi nhớ có lần đi dự họp báo của chị Văn Mai Hương, MC của sự kiện hôm đó đã đọc sai tên của tôi thành "Nê-gáp". Lúc đó, tôi nghĩ trong đầu là phải cố gắng hơn để mọi người đọc đúng tên mình.

Nhiều người từng khuyên tôi nên đổi nghệ danh để dễ nhớ, nhưng tôi không đồng ý. Từng có thời điểm tôi đổi tên tài khoản Instagram của mình là "ihatemystagename" (tạm dịch: Tôi ghét nghệ danh của mình), nhưng hiện tại tôi đã sửa thành "ilovemystagename" (tạm dịch: Tôi yêu nghệ danh của mình).

Biệt danh "phú nhị đại làng rap" và sự thật về bộ sưu tập đồng hồ

Gần đây, người ta hay gắn mác Negav là "phú ông đồ hiệu", "phú nhị đại làng rap"… chắc hẳn không sai?

- (Cười) Tôi không biết là mình còn bao nhiêu danh xưng nữa. Chỉ là tôi rất yêu thời trang, thích mặc đẹp. Khi được mặc đẹp, tôi cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Trước khi chơi rap, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về thời trang. Tôi có thói quen chụp hình với trang phục, phụ kiện của mình. Tuy nhiên, những hình ảnh này khi đăng lên mạng xã hội lại bị hiểu lầm là khoe đồ hiệu, phông bạc…

Mặt khác, tôi cũng muốn hướng đến một hình ảnh thời trang, phong cách để được tiếp cận với nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp.

Vậy "bộ sưu tập đồng hồ 40 tỷ đồng" mà người ta đồn bạn đang sở hữu cũng là thật?

- Cái đó không phải đâu. Làm gì nhiều đến vậy? Tin đồn tôi có nhiều đồng hồ là không đúng. Nói chung, do tôi thay đổi liên tục nên mọi người nghĩ là nhiều thôi. Thực tế, tôi bán cái này rồi mua cái khác. Tôi chỉ có 5-6 cái thôi…

Thật ra chơi đồng hồ cũng là một cách để giữ tiền. Mình mua được một chiếc đồng hồ cũng tương tự như việc giữ được một món đồ giá trị.

Cận cảnh đồng hồ Patek Philippe của Negav (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nói Negav là "cậu ấm" có đúng không?

- Cũng không sai lắm! Nhưng thật ra bố mẹ chỉ hỗ trợ cho tôi một phần thôi vì tôi đã tự lập kinh tế được 2 năm nay.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng tôi không phải là đứa trẻ được nuông chiều, muốn gì có đó. Từ nhỏ mẹ đã dặn tôi rằng nếu muốn mua món đồ mình thích thì phải tự kiếm tiền. Tôi luôn nhớ điều đó và tự nhủ sau này phải kiếm thật nhiều tiền.

Bây giờ tôi đã có thể tự mua được món đồ mình thích. Thật ra, bố mẹ cũng tiếc tiền khi thấy con trai xài đồ hiệu nhưng tôi cũng giải thích quần áo, phụ kiện chủ yếu để phục vụ công việc, xây dựng hình ảnh thôi.

Negav luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thông thường khi sinh ra trong gia đình đủ đầy kinh tế, con cái dễ sinh tâm lý phụ thuộc bố mẹ. Còn Negav thì sao?

- Bố mẹ rất thương tôi, nhưng chỉ thương theo kiểu chăm lo sức khỏe, chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Bố mẹ không bao giờ mang tiền ra để nuông chiều con cái.

Lúc còn đi học, bố mẹ cũng chỉ cho vài trăm ngàn đồng để tiêu xài trong tuần. Hồi trước tôi nghĩ là ít, còn bây giờ ngẫm lại thì thấy phương pháp của mẹ rất hiệu quả. Đôi lúc tôi cũng muốn đua đòi, se sua nhưng không được…

Thấy con trai phát triển sự nghiệp, bố mẹ rất vui và tự hào. Mỗi khi thấy tôi đạt thành tích mới là mẹ sẽ đăng hình để khoe. Còn bố là người đàn ông hiền lành, đàng hoàng và tâm lý.

Negav từng chia sẻ về việc bỏ học đại học, trong khi bạn đang là rapper gen Z sở hữu lượng fan hùng hậu, đặc biệt là các fan còn đang ở tuổi đi học. Bạn có lo ngại điều này ít nhiều sẽ tác động đến người hâm mộ?

- Tôi muốn nhấn mạnh là việc học rất quan trọng với chúng ta nên tôi không cổ súy việc bỏ học đại học. Tôi có lý do và mục tiêu của riêng mình nên mới quyết định như vậy. Xung quanh tôi có nhiều người thành đạt nhờ học vấn, nên tôi cảm thấy việc học rất cần thiết!

Negav đưa quan điểm về chuyện học vấn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nghệ sĩ thường lấy chuyện tình yêu của mình đưa vào âm nhạc, còn Negav thì sao? Quan điểm tình yêu hiện tại của bạn thế nào?

- Tất cả bài nhạc về tình yêu của tôi hầu như đều dựa trên những trải nghiệm của bản thân. Bên ngoài trông tôi "trẻ người non dạ" nhưng tôi khá sâu sắc trong chuyện tình cảm.

Tôi từng trải qua 4 mối tình. Khi yêu tôi rất là thoải mái. Quan trọng là cả hai đều tôn trọng nhau, không làm những điều sai trái, đi quá giới hạn là được.

Rapper thường bị gắn với hình tượng "trai hư", còn Negav thì sao?

- Tôi ngoan lắm, không có hư đâu mọi người!

Đã chủ động trong vấn đề tài chính, mục tiêu sắp tới của bạn thế nào?

- Tôi từng có suy nghĩ là "an cư lập nghiệp", tuy nhiên, hiện tôi thấy ở nhà thuê lại thú vị hơn. Tôi là người luôn thích sự mới mẻ nên ở nhà thuê rất tiện cho việc thay đổi không gian sống. Hiện tại, tôi chưa có ý định mua nhà.

Cảm ơn Negav vì buổi trò chuyện!