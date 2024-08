Rapper Negav: "Cuộc đời tôi từng nhiều lần phải nói ước gì và giá như"

Tối 24/8, tập 11 của chương trình Anh trai say hi lên sóng với hai tiết mục còn lại của livestage 4 là Kim phút kim giờ và Đều là của em. Trong phần trình diễn ca khúc Kim phút kim giờ, lời rap mở đầu từ "em út" Negav nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả.

Không sắc bén, táo bạo trong ca từ như Catch me if you can, cũng không mang đậm tinh thần hip hop như Walk, Negav ở Kim phút kim giờ là phiên bản hoàn toàn khác biệt. Phần lời của ca khúc là lời tâm sự của nhân vật về sự hối tiếc, day dứt và thất vọng cho những quyết định trong quá khứ.

Negav đã lựa chọn kể câu chuyện quen thuộc bằng những điều chân thật nhất, tạo ra mối liên hệ đồng cảm giữa người sáng tác và người nghe.

Bên cạnh ca từ, khán giả còn đặc biệt chú ý đến cách nam rapper thể hiện bài hát. Trong phần trình diễn, anh nhiều lần khiến người hâm mộ xúc động vì lời tâm sự ở những giây đầu hay khi cúi mặt vì nghẹn ngào.

Rapper Negav hiện là cái tên nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ trong chương trình Anh trai say hi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về ca khúc này, Negav bộc bạch: "Lâu rồi tôi không có nhiều cảm xúc đến vậy, Kim phút kim giờ là bài nhạc mà tôi không phải mất quá nhiều thời gian để viết, chỉ vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ hoàn thành. Bởi, tôi chỉ việc truyền những suy nghĩ, tâm tư trong đầu xuống ngòi bút. Thú thật, từng có nhiều lần trong đời, tôi phải nói ước gì và giá như".

Negav hiện là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả, nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ trong chương trình Anh trai say hi. Cách đây 3 năm, khán giả từng tò mò về giọng rap trong ca khúc Hương của ca sĩ Văn Mai Hương nhưng ít ai biết rằng, phần rap bắt tai đó là do Negav thể hiện.

Negav từng kết hợp với Văn Mai Hương cách đây 3 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thời điểm đó, Negav nhận được nhiều lời mời kết hợp cùng các ca, nhạc sĩ như Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên… Nhiều nhận xét cho rằng các sáng tác của nam rapper tác động nhiều đến cảm xúc của khán giả bởi anh chọn kể những câu chuyện quen thuộc bằng lời ca đơn giản, gần gũi, không "sến" mà lại rất hợp thời đại.

Trong khoảng thời gian hơn 3 năm trở lại đây, Negav cũng được đánh giá là rapper hoạt động chăm chỉ, chưa bao giờ từ chối cơ hội nào để chuyển mình trên con đường nghệ thuật đồng thời biết cách tạo ra màu sắc riêng trong sản phẩm âm nhạc lẫn phong cách cá nhân.

"Em út" của tổ đội Gerdnang khi trở thành đội trưởng đã chứng minh với khán giả về khả năng sáng tác, hòa âm, phối khí thông qua các bản hit.