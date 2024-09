Negav hé lộ chuyện tình yêu, kể chuyện hôn bạn diễn nữ

Tối 4/9, rapper Negav cho ra mắt MV Mình anh thôi, đánh dấu sự thay đổi và trưởng thành trong tư duy âm nhạc. Ca khúc này do Negav sáng tác, nói về tình yêu vô điều kiện của chàng trai dành cho cô gái.

Negav chia sẻ: "Tất cả ca khúc của tôi đều dựa trên câu chuyện có thật và chỉ khi thật sự trải qua tôi mới tự tin thể hiện điều đó trong âm nhạc. Tôi có nhiều câu rap được viết vào ghi chú điện thoại, đến bây giờ tôi mới tự tin để dùng nó. Ca khúc này đánh dấu sự thay đổi trong tư duy, âm nhạc của tôi".

Rapper Negav hóa thân thành ông trùm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong MV, Negav hóa thân thành ông trùm, đứng đầu một tổ chức bí ẩn, si mê một cô gái nhưng không ngờ lại bị phản bội. MV gây chú ý với phân đoạn Negav "khóa môi" nữ chính.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, rapper sinh năm 2001 cho biết anh khá ngại ngùng khi thể hiện cảnh hôn với bạn diễn. Cả hai đều phải uống rượu để có nhiều cảm xúc hơn khi diễn.

Theo Negav, câu chuyện trong MV phần lớn xuất phát từ sự tưởng tượng nhưng cũng có một phần trải nghiệm của cá nhân anh.

"Tôi nghĩ rằng, khi bản thân đã có cơ hội trải qua những khoảnh khắc có phần hào nhoáng trong cuộc sống thì mới có thể viết ra những dòng đầy cá tính, tự tin như vậy", Negav nói.

Negav thể hiện cảnh khóa môi bạn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Negav, sản phẩm này được anh đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, từ bối cảnh đến trang phục. Điểm nhấn trong MV là khả năng diễn xuất của Negav. Qua ánh mắt, cử chỉ, anh thể hiện được cảm xúc phức tạp trong tình yêu của nhân vật chính.

Negav nói thêm: "Tôi luôn muốn mang đến những góc nhìn mới về tình yêu. Giờ đây, khi đã chín chắn và tự tin hơn trong lời nhạc và giai điệu, tôi hy vọng khán giả sẽ nhận thấy sự trưởng thành và ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của tôi".

Negav thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả kể từ khi tham gia chương trình Hành trình rực rỡ, 2 Ngày 1 đêm và gần đây là Anh trai say hi. Đặc biệt, các ca khúc trong chương trình Anh trai say hi có sự góp giọng của anh tạo được tiếng vang lớn như Catch me if you can, Kim phút kim giờ, Chàng khờ thủy cung…

Ngoài vai trò rapper, anh được yêu mến vì độ giải trí "mặn mòi" khi tương tác cùng đồng nghiệp trên sóng truyền hình.