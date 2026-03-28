Quỳnh Kool nói gì khi khóc ở 15 tập phim giờ vàng, khiến khán giả bội thực?

Bộ phim Bước chân vào đời phát trên VTV đang gây ấn tượng với khán giả khi kể câu chuyện về gia đình Thương (Quỳnh Kool thủ vai).

Bố mẹ mất sớm nên Thương phải chăm lo cho các em. Cô quen với Quân (Huỳnh Anh), một công tử con nhà giàu nhưng vì không môn đăng hậu đối nên cô bị bà Dung (Quách Thu Phương) - mẹ người yêu - ra sức ngăn cản, cấm đoán.

Sơn Tùng, Ngọc Thủy, Quỳnh Kool (từ trái sang) vào vai 3 chị em trong phim "Bước chân vào đời" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong các tập phim đã được phát sóng, khán giả khen ngợi Quỳnh Kool thể hiện nhân vật tự nhiên, trong sự dịu dàng có nét cứng cỏi, ra chất một người chị luôn nỗ lực chăm lo cho các em.

Tuy nhiên, trước những biến cố của gia đình, thay vì tạo bước ngoặt tâm lý, kịch bản lại tiếp tục đẩy nhân vật chính vào vòng lặp quen thuộc là chịu đựng và chìm trong nước mắt.

Trong 15 tập phim đã phát sóng, nữ chính đã dùng nước mắt trong nhiều cảnh quay khiến tâm lý nhân vật luôn ở trạng thái căng thẳng. Quỳnh Kool xuất hiện phân cảnh nào, thì đoạn diễn đó cũng gắn liền với hình ảnh đôi mắt đỏ hoe hoặc những giọt nước mắt lăn dài.

Điều này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy mệt mỏi và cho rằng kịch bản đang quá lạm dụng yếu tố bi kịch, khiến nhân vật trở nên yếu đuối, lụy tình. Người xem cũng cảm thấy câu chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, càng xem càng nặng nề.

"Sao tập nào Thương cũng khóc vậy, chắc bỏ xem phim quá", "Yếu đuối quá thì lo cho các em làm sao được, ức chế thật", "Quỳnh Kool muốn soán ngôi "nữ hoàng nước mắt" hay sao"... là những bình luận của khán giả dành cho nhân vật do Quỳnh Kool thủ vai.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Kool cho biết, cô có đọc những bình luận của khán giả về những cảnh tràn ngập nước mắt của nhân vật Thương. Quỳnh Kool cho rằng, những giọt nước mắt của Thương không phải để tạo kịch tính, mà xuất phát từ sự tủi thân của một người phụ nữ phải gánh quá nhiều thứ trên vai.

"Thương không phải kiểu nữ chính mạnh mẽ vượt lên tất cả. Cô ấy là một người rất đời và sống bằng cảm xúc, nặng tình, luôn đặt người khác lên trước mình. Nội tâm của Thương là sự giằng xé giữa cam chịu và khao khát được giải thoát.

Nhân vật này hiểu rõ những điều không công bằng, nhưng lại không đủ điều kiện để thay đổi, nên chọn cách im lặng và chịu đựng. Thương yếu đuối ở bên ngoài, nhưng bên trong lại là một người rất lì để gồng, lì để không gục ngã giữa những áp lực quá lớn...", Quỳnh Kool cho biết.

Nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận khóc quá nhiều khiến khán giả bội thực (Ảnh: VTV).

Nữ chính của phim cũng bày tỏ rằng, Thương của Bước chân vào đời không đại diện cho hình mẫu lý tưởng mà đại diện cho rất nhiều người ngoài đời. Đó là người không thể sống theo cách mình muốn, chỉ có thể cố gắng đi tiếp.

Quỳnh Kool nói: "Nhân vật Thương không phải là người vượt qua số phận, mà là người đang cố gắng không bị số phận nuốt chửng. Bất cứ ai khi phải gồng gánh trên vai trọng trách lo toan cho cả gia đình sẽ hiểu được sự tủi thân đến mức nỗi buồn luôn ở trong đôi mắt nhân vật".

Theo Quỳnh Kool, những giọt nước mắt đó không phải vì Thương yếu đuối, mà vì nhân vật này đã mạnh mẽ quá lâu nên cô và đạo diễn cùng ê-kíp cố gắng để mang đến một cô gái rất đời gửi tới khán giả.

Khi được hỏi: Vào vai một nhân vật nặng tâm lý như Thương, chị thấy phân cảnh nào khó nhất?

Nữ diễn viên trả lời: "Khi đã sống trong nhân vật thì không có đoạn diễn nào khó cả. Vì tất cả đều xuất phát từ cảm xúc và sự cảm nhận của tôi với vai diễn.

Khi hiểu và đồng cảm được với Thương thì từng hành động, từng giọt nước mắt đều đến rất tự nhiên, chứ không phải tôi cố gắng diễn. Mỗi cảnh quay chỉ là một phần trong hành trình cảm xúc của nhân vật mà tôi thể hiện".

Trước đó, tạo hình của Quỳnh Kool trong phim cũng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả nhận xét lớp trang điểm khiến cô "trắng bệch", mái tóc rũ rượi thiếu tự nhiên. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, diện mạo này khiến nhân vật trở nên kém thuyết phục.