Quyền lợi từ SeABank dành cho người hâm mộ tại Live Concert 2025 - See The Light

Sự kiện âm nhạc của Mỹ Tâm được mong chờ nhất năm

Trước đó, vào năm 2022, nữ ca sĩ từng tổ chức liveshow Tri Âm với quy mô lên tới 30.000 khán giả tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Lần trở lại này, See The Light được kỳ vọng sẽ vượt xa mọi giới hạn cũ - trở thành đêm diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm với quy mô dự kiến lên đến 40.000 khán giả.

Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm thanh, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện tạo nên bữa tiệc nghệ thuật rực rỡ.

Mỹ Tâm Live Concert - See The Light dự kiến tổ chức vào 13/12 (Ảnh: SeABank).

Với vai trò nhà tài trợ độc quyền, SeABank cùng thẻ Visa SeASoul 2in1 tiếp tục đồng hành cùng Mỹ Tâm trong hành trình tri ân và lan tỏa cảm xúc tới người hâm mộ. Chiếc thẻ mang đến cơ hội săn vé sớm, tận hưởng ưu đãi độc quyền và hòa mình trọn vẹn vào hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.

Các quyền lợi “săn vé” dành cho chủ thẻ SeASoul

Là sản phẩm kết tinh từ tinh thần tri ân gửi tới khách hàng của SeABank và Mỹ Tâm, thẻ Visa SeASoul 2in1 đóng vai trò đồng hành mang đến quyền lợi ưu tiên hấp dẫn, giúp khán giả chạm tới Mỹ Tâm Live Concert 2025 - See The Light một cách trọn vẹn nhất.

Đặc quyền "săn vé" sớm và giảm 15%: Vào 20h ngày 5/11, đợt mở bán vé sớm của Mỹ Tâm Live Concert 2025 - See The Light sẽ diễn ra dành cho khách hàng sở hữu thẻ SeASoul. Khách hàng được hưởng ưu đãi 15% trên toàn bộ hạng vé.

Hàng nghìn vé 0 đồng: Không chỉ dừng lại ở đặc quyền mua vé sớm, chủ thẻ SeASoul còn được mở ra loạt cơ hội nhận vé miễn phí để tham dự Mỹ Tâm Live Concert.

Theo đó, từ nay đến 8/11, khách hàng mở mới thẻ và thực hiện chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng sẽ nhận ngay 1 vé Deluxe. Khách hàng giới thiệu thành công 10 bạn bè mở thẻ cũng nhận được ngay 1 vé GA.

Khách hàng khi chi tiêu nhanh nhất đạt mốc cũng nhận được quyền lợi tặng vé miễn phí, cụ thể: từ 50 triệu đồng nhận một vé GA, từ 100 triệu đồng nhận một cặp vé GA.

Top khách hàng chi tiêu cao nhất (tối thiểu 200 triệu đồng) trong mỗi đợt xét thưởng sẽ được trao một cặp vé GA.

Song song đó, SeABank cũng mang đến chương trình tặng vé qua nhiều sản phẩm tài chính khác như tiền gửi, bảo hiểm, vay vốn mang đến cơ hội tận hưởng đêm nhạc cho khán giả.

Gói ưu đãi toàn diện để tận hưởng trọn vẹn Live Concert: SeASoul đồng hành cùng khách hàng an tâm tận hưởng suốt hành trình tới sự kiện âm nhạc với nhiều ưu đãi hoàn tiền và giảm giá các dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn lưu trú qua Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com…

Đồng thời, chủ thẻ được giảm 15% khi mua các sản phẩm mang dấu ấn Mỹ Tâm qua Mytammusic.vn cùng hàng loạt ưu đãi mua sắm để khán giả tận hưởng hết mình cùng thần tượng.

Thẻ SeASoul mang đến quyền lợi hấp dẫn để “săn vé" (Ảnh: SeABank).

Với chuỗi quyền lợi phong phú, SeABank và thẻ SeASoul không chỉ giúp người hâm mộ đến gần hơn với Mỹ Tâm Live Concert, mà còn mang đến một trải nghiệm tài chính giàu cảm xúc, nơi sự tri ân và kết nối được thể hiện chân thật.

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm độc quyền của SeABank, Visa và ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Thẻ được phát hành dưới 2 hình thức là thẻ ảo và thẻ vật lý. Ngay khi đăng ký, người dùng sẽ có cơ hội nhận được quà tặng chào mừng cùng các ưu đãi đặc quyền trong suốt quá trình sử dụng.

Mở thẻ SeASoul tại: https://bit.ly/MoTheSeASoul

Khám phá thông tin chi tiết về thẻ SeASoul: https://seasoul.com.vn/