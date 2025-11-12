Quốc Thiên nói lý do đi xem G-Dragon biểu diễn

Hai đêm nhạc của ca sĩ G-Dragon tại Hưng Yên hôm 8-9/11 thu hút gần 100.000 khán giả, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt đến cổ vũ như: Quốc Thiên, SOOBIN, Diệu Nhi, Lưu Hương Giang, RHYDER, Dương Hoàng Yến...

Chia sẻ với truyền thông, Quốc Thiên tiết lộ, anh phải nhờ bạn bè săn vé để có thể tham dự đêm nhạc này. Với nam ca sĩ, G-Dragon là một biểu tượng Kpop đồng thời là biểu tượng thời trang suốt gần 20 năm. Chính vì thế, anh rất mong được trực tiếp theo dõi đêm nhạc của thủ lĩnh nhóm BIGBANG.

Ca sĩ Quốc Thiên theo dõi đêm nhạc của G-Dragon (Ảnh: Facebook nhân vật).

Quốc Thiên khẳng định, anh đi xem đêm nhạc với tinh thần "học hỏi là chính", vừa tò mò, vừa cầu thị. Bên cạnh đó, anh cũng muốn tìm cảm hứng và học tập kinh nghiệm cho live concert SKYNOTE: The Reflection 2025 của mình sẽ diễn ra vào ngày 22/11.

Thời gian qua, Quốc Thiên tập trung toàn lực cho dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp. Trước thềm live concert, anh liên tục ra mắt các sản phẩm, gần đây nhất là MV Ánh trăng giả dối.

Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện “đo ni đóng giày” cho Quốc Thiên, dùng hình ảnh ánh trăng ẩn dụ cho “sự phản chiếu không thật” - nơi con người nhìn thấy điều họ muốn tin, chứ không phải điều đang tồn tại.

Hình ảnh của Quốc Thiên trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong MV, Quốc Thiên kể câu chuyện tình được ẩn dụ qua hình ảnh chiếc gương - nhân chứng lặng lẽ của tình yêu và sự phản bội. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư trở lại thực hiện MV sau khá nhiều năm.

Quốc Thiên sinh năm 1988, quê ở Đồng Nai, là Quán quân Vietnam idol 2008. Những năm đầu ca hát, nam ca sĩ gặp nhiều chật vật, tên tuổi mờ nhạt. Từ năm 2020, sự nghiệp của Quốc Thiên khởi sắc. Anh được nhiều khán giả biết đến qua những ca khúc cover triệu lượt xem như Ngày mai người ta lấy chồng, Ai chung tình được mãi, Sợ yêu... Năm 2024, Quốc Thiên được chú ý khi tham gia chương trình thực tế và biểu diễn ở loạt concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hoàng Thư