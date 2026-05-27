Quang Vinh tiết lộ mất 18 năm thuyết phục Bảo Thy tái hợp

Đối với thế hệ 8X-9X, cặp song ca Quang Vinh - Bảo Thy không phải cái tên xa lạ. Thập niên 2000, bộ đôi “oanh tạc” các bảng xếp hạng âm nhạc, giải thưởng với những bản song ca ngọt ngào, ăn ý.

Năm 2007, album Ngôi nhà hoa hồng của Quang Vinh và Bảo Thy đã tạo nên một hiện tượng âm nhạc V-pop với 100.000 bản phát hành. Những ca khúc như Ngôi nhà hoa hồng, Dịu dàng đến từng phút giây, Vẫn tin mình có nhau... trở thành giai điệu quen thuộc từ nhạc chuông, nhạc chờ cho đến radio.

Quang Vinh và Bảo Thy tái hợp sau 18 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 2 thập kỷ trôi qua, khán giả vẫn trông đợi Quang Vinh và Bảo Thy tái hợp bằng một sản phẩm âm nhạc chính thức. Mới đây, hai ca sĩ bất ngờ ra mắt MV Ôm anh khi em muốn khóc, đánh dấu màn tái hợp sau 18 năm. Đây là một bản ballad mang giai điệu nhẹ nhàng, nói về mối tình chưa trọn vẹn với tông màu buồn nhưng không bi lụy do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác.

Quang Vinh kể, từ sau Ngôi nhà hoa hồng, anh đều đặn gửi nhạc cho Bảo Thy nhưng mãi đến năm thứ 18, cô mới nhận lời. Về phần “công chúa bong bóng”, nữ ca sĩ cho biết nhiều năm qua, cả cô và Quang Vinh đều có định hướng riêng và cuộc sống cá nhân cần chu toàn. Hiện tại, tới thời điểm thích hợp, Bảo Thy mới nhận lời tái hợp.

“Khi nghe ca khúc này, tôi cực kỳ thích. Có lẽ tôi và anh Vinh đều đã trưởng thành, và dòng nhạc này đã thấm đẫm trong cảm xúc của cả hai, nghe một lần là cảm được”, Bảo Thy cho biết.

Quang Vinh và Bảo Thy trong MV Ôm anh khi em muốn khóc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong MV, Quang Vinh hóa thân thành ca sĩ U50 đã bước qua một chặng đường dài từ đỉnh cao đến khi lặng lẽ giữa ánh nhìn của khán giả. Bảo Thy lại là hiện thân của ký ức không tên, một phần bản thân mà nhân vật của Quang Vinh đã bỏ lại giữa những năm tháng mải mê trên sân khấu.

Quang Vinh nói anh rất biết ơn Bảo Thy bởi cô không ngại khó khăn để cùng anh mang đến cho khán giả ca khúc lần này. Thời điểm thu âm, nữ ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe nên bị mất giọng. May mắn là đến ngày quay MV, sức khỏe của cô đã ổn định nhờ chăm chỉ tập thể dục, ăn uống điều độ và ngủ sớm.

Đây cũng là ca khúc được đầu tư nhất trong album phòng thu sắp tới của Quang Vinh, kể từ sau album Love songs ra mắt 13 năm trước.