Quang Hùng MasterD cùng phái đẹp hưởng ứng chiến dịch “Trai đảm trăm điểm”

Khi “trai đảm trăm điểm” được quan tâm trên mạng xã hội

Chiến dịch chia sẻ những khoảnh khắc “Trai đảm nhà trồng” được một nhãn hàng chuyên về sản phẩm tẩy rửa gia dụng khởi xướng. Chỉ trong vòng một tuần sau bài đăng kêu gọi tham gia đầu tiên, đã có hơn 2.000 lượt tương tác cùng gần 100 lượt bình luận.

“Thế mới biết sự hấp dẫn của người đàn ông hiện đại giờ đây được đo bằng khí chất trong công việc, lẫn sự ân cần trong gian bếp, chú tâm khi giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa”, tài khoản Thanh Thu bình luận.

Lướt qua phần bình luận, không khó để bắt gặp không khí sôi nổi khi nhiều phụ nữ chia sẻ về câu chuyện bạn đời của mình làm việc nhà. “Chồng mình gần đây là cứ giành rửa bát và rất tự hào với bí kíp rửa sạch, mình cho anh 100 điểm tấm lòng, 100 điểm thành tích”, tài khoản Trúc Chi chia sẻ.

Một người dùng tên Anh Trinh bình luận: “Khoe anh người yêu vừa lau nhà, vừa hát, rất là tận hưởng làm việc nhà. Các chị em cùng khoe anh nhà mình nào”.

Nhiều phụ nữ thích thú khoe ảnh “nửa kia”, giúp chiến dịch “Trai đảm nhà trồng” trở nên sôi nổi trên mạng xã hội thời gian qua (Ảnh: Chụp màn hình).

Góp phần lan tỏa tinh thần của chiến dịch này là ca sĩ Quang Hùng MasterD. Nam ca sĩ đã thu hút sự chú ý với video hợp tác cùng Power100, trong đó anh chia sẻ bí quyết chinh phục nửa kia bằng sự tinh tế và chủ động trong việc nhà.

Quang Hùng MasterD chia sẻ định nghĩa “Trai đảm trăm điểm” tinh tế trong video hợp tác cùng Power100 (Ảnh: Power100).

Chủ nhân ca khúc Thủy triều quan niệm, "trai đảm trăm điểm" không cần là người làm mọi thứ hoàn hảo, mà là người biết quan tâm từng điều nhỏ bé, sẵn sàng san sẻ việc nhà để người thương của mình được cảm thấy trân trọng và cảm thông.

“Với Hùng, đàn ông ngày nay cần tháo vát và biết cân bằng. Ban ngày nỗ lực với công việc ngoài xã hội, tối về nhà vẫn có thể hoàn thành tốt việc nhà. Hùng nghĩ đơn giản đây là sự san sẻ trách nhiệm với người thân, đặc biệt là phái nữ, từ rửa chén đến lau nhà. Những gì chưa thạo thì học dần, ví dụ như nấu ăn. Nhìn những người mình yêu thương được vui vẻ, nghỉ ngơi, đó mới là điều làm mình hạnh phúc nhất”, Quang Hùng MasterD chia sẻ.

Thông điệp văn minh này đã nhận được sự đồng tình từ nhiều nam giới và đáp ứng đúng mong đợi của hội chị em, trở thành yếu tố thúc đẩy chiến dịch này lan rộng.

Giúp chàng từ ngại ngùng sang yêu thích việc nhà

Một trong những cách giúp cánh mày râu chủ động và hứng thú hơn với việc nhà là tạo điều kiện và trang bị cho họ đúng bộ công cụ giúp biến những đầu việc khô khan thành trải nghiệm trọn vẹn.

Nhiều chị em như tài khoản Trúc Chi chia sẻ, khu vực bồn rửa chén vốn là nỗi ám ảnh với những chồng chén đĩa bẩn, nồi chảo ngổn ngang đầy dầu mỡ thì nay sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ Nước rửa chén Power100 Natural.

Ngoài khả năng đánh bay vết bẩn nhanh chóng, “trợ thủ” này còn có thêm những ưu điểm như: khả năng xả bọt nhanh, có vòi nhấn tiện lợi, công thức dịu nhẹ với độ pH 5.5 và công thức dưỡng ẩm từ dầu gạo lứt không làm khô da tay, tạo điều kiện để chồng tích cực rửa chén hơn.

Còn chị Anh Trinh cho biết sở dĩ việc lau dọn sàn nhà của ông xã trở nên nhẹ nhàng và thư thái là nhờ Nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả. Bí quyết này giúp sàn nhà sạch bóng, khô nhanh và thoảng mùi hương chanh sả dễ chịu như spa.

Chị Anh Trinh chọn cả nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp với những ưu điểm như khả năng lưu hương 72 giờ và ngăn mùi ẩm mốc ngay cả khi phơi trong nhà. Hai vợ chồng thấy cả nhà lúc nào cũng có trang phục sạch tinh tươm, thơm ngát sẽ thấy nỗ lực của mình có ý nghĩa hơn.

Có trong tay trọn bộ bí kíp từ Power100, các anh không chỉ tự tin làm việc nhà mà còn thắp lên ngọn lửa hạnh phúc ấm áp từ sự quan tâm, san sẻ (Ảnh: Power100).

Hơn cả một chiến dịch truyền thông, “Trai đảm trăm điểm” là hình ảnh khẳng định rằng hạnh phúc bền lâu luôn bắt nguồn từ sự thấu hiểu và san sẻ việc nhà mỗi ngày. Với sự đồng hành của Power100, hành trình vun đắp tổ ấm của các cặp đôi sẽ luôn ngập tràn niềm vui và yêu thương.

Hãy cùng Power100 hưởng ứng và chia sẻ khoảnh khắc “Trai đảm nhà trồng”.