Quách Phú Thành hơn bố vợ 2 tuổi, hạnh phúc bên vợ kém 22 tuổi

Mới đây, hình ảnh Quách Phú Thành đứng cạnh bố vợ tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù lớn hơn bố vợ vài tuổi, nam nghệ sĩ 61 tuổi được nhận xét giữ phong độ trẻ trung, gu thời trang hiện đại và thần thái cuốn hút.

Theo chia sẻ từ người trong cuộc, dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, Quách Phú Thành vẫn luôn giữ lễ nghi truyền thống khi gọi bố vợ là “bố” suốt gần một thập kỷ qua.

Quách Phú Thành hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình (Ảnh: Sina).

Cả hai thường cùng tham gia các hoạt động gia đình như xem đua ngựa hay tổ chức sinh nhật cho các cháu, tạo nên hình ảnh gần gũi và gắn bó. Nhiều người nhận xét mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ và gia đình bên ngoại khá tự nhiên, thoải mái.

Không chỉ hơn bố vợ 2 tuổi, Quách Phú Thành còn lớn hơn mẹ vợ 4 tuổi. Trong hôn lễ của vợ chồng Quách Phú Thành vào năm 2017, bố vợ anh từng hài hước chia sẻ: “Tôi nghe nhạc của con rể mà lớn lên”, câu nói khiến quan khách bật cười.

Hiện ở tuổi 61, “thiên vương Hong Kong” vẫn duy trì phong độ trẻ trung, ngoại hình chỉn chu. Mỗi lần xuất hiện cạnh bố vợ, sự khác biệt về thần thái và phong cách càng khiến công chúng chú ý.

Quách Phú Thành và Phương Viện kết hôn vào tháng 4/2017 sau gần 2 năm hẹn hò. Thời điểm công khai tình cảm, mối quan hệ của họ từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác.

Quách Phú Thành hơn tuổi bố mẹ vợ nhưng anh trông trẻ trung và phong độ hơn (Ảnh: Sina).

Phương Viện khi đó là người mẫu ảnh chưa quá nổi tiếng. Sau khi kết hôn với Quách Phú Thành, Phương Viện có cuộc sống kín tiếng nhưng đủ đầy.

Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện giải trí và chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc gia đình, các chuyến du lịch hay dịp kỷ niệm đặc biệt. Hình ảnh người đẹp ngày càng chỉn chu, thanh lịch hơn kể từ khi lập gia đình.

Cha mẹ Phương Viện cũng chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống để tiện chăm sóc con gái và các cháu. Từ khi có tổ ấm riêng, Quách Phú Thành được nhận xét tập trung nhiều hơn cho gia đình, hạn chế những ồn ào đời tư và duy trì hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực.

Truyền thông Hong Kong từng đưa tin nam nghệ sĩ hỗ trợ gia đình bên ngoại về chỗ ở và sinh hoạt. Tuy nhiên, anh khá kín tiếng trước những thông tin liên quan đến tài sản cá nhân.

Bà xã kém 22 tuổi của Quách Phú Thành có cuộc sống viên mãn bên chồng (Ảnh: Sina).

Nhờ sức ảnh hưởng của chồng, Phương Viện cũng tham gia một số hoạt động quảng cáo và chụp hình cho tạp chí. Dù vậy, cô cho biết ưu tiên lớn nhất vẫn là chăm sóc gia đình và nuôi dạy các con.

Gia đình hiện có 3 con gái. Quách Phú Thành nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi làm cha ở tuổi ngoài 50, đồng thời dành sự trân trọng cho vợ vì những hy sinh trong quá trình sinh nở. Anh khẳng định hai vợ chồng không đặt nặng áp lực chuyện có con trai.

Là một trong “tứ đại thiên vương” của Hong Kong, Quách Phú Thành duy trì sự nghiệp bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, từng hai lần đoạt giải Kim Mã danh giá.

Những năm gần đây, anh tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh và tổ chức liveshow cá nhân, cho thấy nguồn năng lượng làm việc dồi dào dù đã bước vào tuổi ngoài 60.

Theo HK01, khối tài sản khoảng 2 tỷ HKD (gần 6.700 tỷ đồng) của anh đều do quản lý lâu năm Lương Tiểu Mỹ kiểm soát.

Trước khi làm đám cưới với Phương Viện, Quách Phú Thành và vợ đã làm thỏa thuận tiền hôn nhân. Theo đó, anh đảm bảo mọi chi tiêu cho vợ, gia đình vợ nhưng với điều kiện, cô không đụng vào tài sản của anh.