Phương Oanh diễn như "lên đồng" cảnh bảo vệ con, hút hơn 6 triệu lượt xem

Từng ghi dấu với hình ảnh gai góc, mạnh mẽ trong Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân, sắp tới, Phương Oanh tái xuất màn ảnh với vai diễn hoàn toàn trái ngược - một người vợ, người mẹ dịu dàng trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Vai diễn này không chỉ đánh dấu sự trở lại với nghề sau khi lập gia đình và sinh con, mà còn là hành trình Phương Oanh tìm lại chính mình, giữa những thay đổi sâu sắc trong đời sống riêng.

Ở tập 12 Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có phân cảnh được đánh giá là cao trào của bộ phim tính đến thời điểm hiện tại.

Phân đoạn Mỹ Anh (Phương Oanh) "xù lông" bảo vệ con trong tập 12 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Video: VTV Giải trí).

Câu chuyện bắt đầu khi bé Minh (Gia Nghĩa), con trai Mỹ Anh được mời đến sinh nhật của bạn Bảo, con trai bà Hồng (Trúc Mai đóng). Dù vốn không ưa Mỹ Anh, bà Hồng vẫn để con mời Minh.

Ban đầu Mỹ Anh lưỡng lự, nhưng để tránh chuyện người lớn ảnh hưởng đến tình bạn của trẻ, cô đồng ý để ông ngoại đưa con đi.

Không ngờ, bữa tiệc lại trở thành cơn ác mộng với bé Minh. Trong lúc nóng nảy, bà Hồng đã thẳng tay tát vào mặt Minh. Sau đó, Bảo - con bà Hồng - lại tìm cách lừa Minh vào phòng giặt rồi khóa trái cửa, để mặc cậu bé hoảng loạn cầu cứu trong nhiều giờ.

Trong khi đó, dưới nhà, bữa tiệc vẫn diễn ra rộn ràng, tiếng nhạc, tiếng cười át đi mọi tiếng gõ cửa yếu ớt. Chỉ đến khi Mỹ Anh đến đón, cô mới phát hiện con trai mình thất thần, sợ hãi tột độ.

Ban đầu, Mỹ Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ nhắc nhở bà Hồng phải “rút kinh nghiệm” vì để trẻ bị nhốt trong phòng. Nhưng khi lên xe, Minh bật khóc, kể lại toàn bộ sự thật, từ cú tát của mẹ bạn đến việc bị nhốt trong phòng giặt. Đến lúc này, sự nhẫn nhịn của một người mẹ đã vượt quá giới hạn.

Mỹ Anh lập tức quay lại, lúc này cô cũng vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai mẹ con Hồng, Mỹ Anh không giữ được bình tĩnh, búi tóc gọn gàng, kéo bà Hồng vào phòng riêng và nói rành rọt: “Tôi sẽ làm đúng những gì chị đã làm với con tôi”. Những cái tát giáng xuống, để rồi bà Hồng ngã dúi dụi, chảy máu miệng, tóc tai rối bời.

Khi bị dọa báo công an, Mỹ Anh không lùi bước: “Cứ để công an phân xử, xem việc một người lớn đánh đập, nhốt trẻ nhỏ và một người mẹ đứng lên bảo vệ con thì ai mới là người sai”.

Phương Oanh diễn cảnh bảo vệ con trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh" được nhận xét như "lên đồng" (Ảnh: VTV).

Phân cảnh kết thúc với sự căng thẳng dâng cao, đồng thời mở ra một bước ngoặt quan trọng cho nhân vật Mỹ Anh, từ nhẫn nhịn sang mạnh mẽ đối đầu để bảo vệ con trai.

Phân đoạn Mỹ Anh “xù lông” bảo vệ con sau đó được đăng tải trên fanpage VTV Giải trí, nhanh chóng gây “bão” với hơn 6 triệu lượt xem, hơn 100 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận.

Đa số khán giả dành lời khen cho diễn xuất chân thật của Phương Oanh, cho rằng cô đã lột tả chính xác tâm trạng của một người mẹ khi chứng kiến con mình bị bắt nạt, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Bé Gia Nghĩa - trong vai Minh - cũng gây ấn tượng khi thể hiện tự nhiên, đúng tâm lý một cậu bé bị bạn bè cô lập và bạo hành.

Nhiều phụ huynh để lại bình luận xúc động: “Phương Oanh có con rồi có khác, diễn cảnh này cảm xúc thật”, “Xem mà tức thay cho Mỹ Anh, may mà chị ấy mạnh mẽ đứng lên bảo vệ con trai”.

Một số khán giả khác nhắc lại hành trình diễn xuất của cô: “Từ Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân đến Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh vẫn giữ phong độ đỉnh cao”.

Không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm: “Đoạn này mình khóc hết nước mắt, thương bé Minh quá. Cũng làm mẹ nên mình hiểu được sự phẫn nộ của người mẹ”.

Một số người khen bộ phim phản ánh chân thực đời sống, đồng thời ngợi ca diễn xuất của dàn diễn viên: “Phim hay, rất cuốn. Yêu thương mẹ con Minh, ghét mẹ con Bảo. Phương Oanh diễn xuất quá hay, khuôn mặt, ánh mắt, thần thái và lời thoại đều rất đời, chạm đến trái tim người xem”.

Có khán giả còn khẳng định: “Phương Oanh trở lại màn ảnh thật xuất sắc. Vai diễn lần này rất khác so với trước, toát lên tư duy của một người phụ nữ đã lập gia đình, đằm thắm nhưng luôn mạnh mẽ bảo vệ con”.

Một số khán giả thậm chí rơi nước mắt khi chứng kiến sự đau đớn và phẫn nộ của một người mẹ. Họ cho rằng phân đoạn này không chỉ là diễn xuất mà còn gợi nhắc đến những câu chuyện thật về bạo lực học đường, khiến người xem day dứt.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến so sánh với bản gốc 30 chưa phải là hết (Trung Quốc): “Cảnh này bản Trung xuất sắc lắm, khó mà vượt nổi”, “Phim Việt vẫn hay nhưng thần thái của Cố Giai trong bản gốc vẫn quá ấn tượng”…

Dù vậy, nhiều khán giả nhận định Phương Oanh đã thành công tạo nên dấu ấn riêng, thoát khỏi “cái bóng” của bản gốc, mang đến một Mỹ Anh vừa đời thường, vừa giàu cảm xúc.

Diễn viên Phương Oanh và Thanh Mai trong cảnh phim ở tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Oanh cho biết cảm xúc khi đóng cảnh Mỹ Anh “xù lông” bảo vệ con đến từ sự chân thật trong tâm lý người mẹ.

“Khi ấy, tôi tức đến sôi máu, chỉ muốn lao đến đánh thật đau kẻ vừa tát con mình để hả giận. Với một người mẹ, chỉ cần nghĩ đến việc con bị đánh như thế đã đủ khiến tôi run lên vì tức giận, nên gần như không cần phải diễn”, cô nói.

Phương Oanh bộc bạch: “Hành động của Mỹ Anh là dễ hiểu và có thể cảm thông. Hình ảnh trong tập 12 cho thấy, một người mẹ dù hiền lành, nhẫn nhịn đến đâu cũng có thể trở nên dữ dội khi ai đó động đến con mình.

Với bất kỳ người mẹ nào, con cái luôn là giới hạn cuối cùng. Bản năng của họ là bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh. Tôi rất mừng vì phần lớn khán giả đã đồng cảm với cách thể hiện của tôi cũng như tâm lý của Mỹ Anh trong tình huống ấy”.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm rằng, cô đã suy nghĩ về phân đoạn này cả tháng trước khi bấm máy. Trước khi quay, nữ diễn viên bàn bạc kỹ với đàn chị Thanh Mai để cả hai có thể phối hợp nhuần nhuyễn.

Cô còn dặn dò trước, nếu trong lúc xô xát lỡ tay khiến đàn chị đau thì mong được thông cảm.

Trước đó, Phương Oanh thừa nhận đây là phân đoạn ám ảnh nhất với cô khi tham gia Gió ngang khoảng trời xanh.

“Ngay từ lúc đọc kịch bản, tôi đã run hết cả người lên khi nghĩ đến cảnh con mình đi học bị bắt nạt, bị cô lập.

Đặt mình vào hoàn cảnh của Mỹ Anh, tôi cảm thấy áp lực, không biết làm thế nào để vừa bảo vệ con, vừa xử lý tình huống với những người xung quanh. Tôi chìm đắm trong câu chuyện, cứ tự hỏi nếu là mình thật thì sẽ làm gì. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi thấy đầu óc nặng trĩu, về đến nhà vẫn còn mệt mỏi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Về phía Thanh Mai, chị cũng chủ động đề nghị những cú vật lộn, giật tóc phải chân thực nhất để khán giả thực sự hả hê khi nhân vật Hồng nhận về hậu quả cho những gì đã gây ra với bé Minh.

Đằng sau kịch bản phim là một thực tế nhức nhối: Bạo lực học đường và sự thờ ơ của người lớn. Những đứa trẻ bị bắt nạt thường phải gánh chịu tổn thương tâm lý nặng nề như lo âu, sợ hãi, mất tự tin, thậm chí có nguy cơ dẫn đến trầm cảm.

Đây không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh mà còn là tình huống nhiều gia đình đang phải đối diện ngoài đời.

Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần trở thành điểm tựa an toàn nhất cho con. Thay vì nổi nóng hay trách mắng, điều quan trọng là biết cách xoa dịu cảm xúc, trấn an và thể hiện sự đồng cảm. Khi cha mẹ sẵn sàng lắng nghe, trẻ sẽ cảm thấy được thấu hiểu và che chở.

Gió ngang khoảng trời xanh là bản Việt hóa của bộ phim nổi tiếng 30 chưa phải là hết (Trung Quốc), do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thực hiện. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của 3 cô gái ngoài 30 tuổi do Phương Oanh, Việt Hoa và Quỳnh Kool thủ vai.

Trong phim, Phương Oanh hóa thân thành Mỹ Anh - một người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, được nhận xét là toàn diện ở mọi mặt.

Cô luôn hướng đến sự hoàn hảo: tìm cho con môi trường học tập tốt nhất, trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng trong công việc và chu toàn việc nhà để anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn như mong muốn. Những thử thách ập đến buộc Mỹ Anh phải dũng cảm đối diện thực tế, học cách yêu thương bản thân và nỗ lực tìm lại chính mình sau biến cố...

Phương Oanh (SN 1989) từng là người mẫu trước khi trở thành diễn viên. Cô được khán giả biết đến qua vai Súa, một cô gái vùng cao có số phận đặc biệt trong Lặng yên dưới vực sâu, sau đó gây chú ý mạnh mẽ với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê, Phương Nam của Hương vị tình thân...

Cô từng được khán giả yêu mến gọi là “nữ chính giờ vàng” của VTV.