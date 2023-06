Phương Mỹ Chi tuổi 20: "Tôi dành dụm lắm mới mua được một món đồ hiệu"

(Dân trí) - Tròn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc, Phương Mỹ Chi có sự thay đổi lớn về ngoại hình. Cô cũng trải lòng về những nỗ lực trong thời gian qua, đồng thời phản hồi khi bị so sánh với các ca sĩ đồng trang lứa.

10 năm theo đuổi con đường ca hát, Phương Mỹ Chi đã xây dựng được chỗ đứng vững vàng trong lòng khán giả. Ngoài giọng hát ngọt ngào, da diết, "cô bé dân ca" còn gây ấn tượng bởi cách ứng xử khéo léo, tinh tế và suy nghĩ sâu sắc, trưởng thành.

Gặp lại Phương Mỹ Chi sau khi cô quyết định "tạm biệt" chiếc kính cận đã gắn bó nhiều năm, ca sĩ sinh năm 2003 không còn là "cô bé dân ca" gầy gò, đen nhẻm và nhút nhát 10 năm trước, thay vào đó là một thiếu nữ có nụ cười tươi sáng, điềm đạm và chững chạc hơn rất nhiều.

"Tôi chuẩn bị cho ngày tháo mắt kính từ 2 năm trước"

Nếu gói gọn hành trình 10 năm bước chân vào showbiz của mình trong 1 từ, Phương Mỹ Chi nghĩ đến từ gì?

- Tôi nghĩ đó là cụm từ "không ngừng nghỉ". 10 năm qua, cuộc đời tôi có những lúc thăng trầm, có những lúc là dấu mốc, cũng có những lúc chỉ là giai đoạn duy trì. Dù là ở đỉnh cao hay chỉ "nổi lềnh bềnh", làm sản phẩm dài hơi hay ngắn hạn thì tôi cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ trên hành trình hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn trau dồi để phát triển bản thân.

Vậy có khi nào Phương Mỹ Chi lung lay, muốn dừng lại nghỉ ngơi?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó và cũng không cho phép mình có suy nghĩ đó. Làm nghệ sĩ dù cũng có những lúc khổ tâm, nhưng tôi vẫn thấy rất "sướng".

Những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình thì đã là "thiên ý" nên thôi không bàn đến. Còn lại, việc tôi hoạt động nghệ thuật và nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả là "Tổ đãi", phải biết trân trọng điều này.

Phương Mỹ Chi được đánh giá ăn nói khéo léo, suy nghĩ trưởng thành hơn so với tuổi. Hoàn cảnh gia đình có phải là một trong những yếu tố giúp Phương Mỹ Chi tôi luyện điều này?

- Tôi nghĩ đó cũng là một phần, gồm môi trường và những người xung quanh tác động. Bản thân tôi là người quan sát và suy nghĩ nhiều. Đôi lúc điều này cũng khiến tâm tư mình lan man, tiêu cực. Song, nó cũng bổ trợ cho mình nhiều trong cuộc sống. Tôi thấy mình vẫn còn "trẻ tuổi vô tri" nên cần học hỏi và cải thiện thêm nhiều điều, kể cả ứng xử.

Thời gian qua, khán giả quan tâm nhiều đến ngoại hình của Phương Mỹ Chi. Lý do nào khiến bạn quyết định tháo cặp mắt kính "thương hiệu" - hình ảnh gắn liền với mình 10 năm qua?

- Đây cũng không phải là điều gì lớn lao. Tuy nhiên, việc đeo kính chắc chắn sẽ là điều bất tiện với bất cứ ai. Trong showbiz chắc có một mình tôi là ca sĩ nữ dám đeo kính lên sân khấu, bởi đôi khi trang điểm, làm tóc thật đẹp xong thì cặp mắt kính lại che hết vẻ đẹp của mình.

Thêm nữa, giờ đây tôi muốn khám phá nhiều hơn, thích nhảy múa, thực hiện các động tác vũ đạo. Tôi không thể chỉ quan tâm động tác này, động tác kia có rớt kính không? (cười). Từ đó, tôi quyết định để cặp mắt kính trở thành kỷ niệm và hoạt động nghệ thuật với một" giao diện" chỉn chu, thuận lợi hơn.

Phương Mỹ Chi cảm nhận thế nào về phản ứng của khán giả trước sự thay đổi của mình?

- Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ 2 năm trước, bắn mắt từ 2 năm trước. Tuy nhiên tôi vừa cận thị vừa loạn thị, không dám bỏ kính đột ngột, sợ mắt không thích ứng được.

Từ khi tháo kính, tôi cũng được một số người khen rằng đôi mắt linh hoạt như người chưa từng bị cận. Nhiều khán giả cũng thích hình ảnh mới của tôi, quan trọng là họ không quá sốc với sự thay đổi này.

"Cha mẹ chỉ cần khỏe, vật chất để một mình tôi nỗ lực là được"

Phương Mỹ Chi được cho là người biết chăm chút cho bản thân, thường tự thưởng cho mình những món đồ hiệu, có đúng như vậy?

- Tôi chưa đến mức xài cái gì cũng là đồ hiệu. Tôi thấy có rất nhiều nhãn hàng của Việt Nam, do các bạn trẻ thiết kế rất đẹp và giá thành cũng rất rẻ.

Hàng hiệu hay không không quan trọng, tùy nhu cầu của từng người thôi. Riêng tôi, đẹp là quan trọng nhất. Tôi cũng có hàng hiệu, nhưng phải dành dụm lắm mới mua được một món và hàng hiệu cũng không phải là đam mê quá lớn của tôi.

Nhiều năm qua, Phương Mỹ Chi được cho là ca sĩ đắt show, thu nhập "khủng", thậm chí những show hải ngoại có cát-xê đến 400-500 triệu đồng, thực hư thế nào?

- Con số đó là từ miệng của "ba Lê" (ca sĩ Quang Lê - PV) của tôi đó. Với tôi, giá trị của nghệ sĩ phụ thuộc vào những gì họ đã cống hiến cho nghệ thuật chứ không phải dựa vào cát-xê.

Tôi không muốn chia sẻ về cát-xê vì sợ sẽ gây ra sự so sánh, phản cảm. Tôi nghe hỏi đến cát-xê giống như nghe hỏi "khi nào lấy chồng?", "Phương Mỹ Chi nay bao nhiêu ký?" (cười).

Tính đến nay, món quà lớn nhất mà Phương Mỹ Chi dành tặng cha mẹ là gì?

- Tôi nghĩ đó là căn nhà - không gian sống chung của cả gia đình. Tương lai, tôi chỉ mong cha mẹ có nhiều sức khỏe, còn về vật chất một mình tôi nỗ lực là được rồi.

Nhiều người đánh giá Quang Anh đoạt vị trí cao nhất tại "Giọng hát Việt nhí 2013" còn Phương Mỹ Chi ở vị trí Á quân lại có sự nghiệp phát triển hơn. Trước sự so sánh này, bạn phản hồi thế nào?

- Tôi rất tôn trọng anh Quang Anh, bởi anh luôn đối xử tốt và ủng hộ tôi trong mọi việc. Còn nhớ trong họp báo ra mắt một sản phẩm của anh ấy, tôi nghỉ học tiếng Anh để đi dự. Khi nghe anh phát biểu, tôi rơi nước mắt, bởi tôi thấu hiểu được hành trình anh đã trải qua.

Họp báo của tôi mới đây, anh Quang Anh bay từ Bắc vào để dự, tôi rất xúc động. Sau họp báo, anh cũng nói với tôi rằng anh xúc động muốn khóc. Tôi thấy giữa chúng tôi có sự đồng cảm. Dù không phải lúc nào cũng bên cạnh nhau nhưng những cột mốc quan trọng của nhau, chúng tôi đều có mặt.

Còn về con đường nghệ thuật của ai thuận lợi hơn thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Mỗi nghệ sĩ sẽ có hướng đi riêng, không thể nào so sánh.

Trước nay, khán giả cũng thường đặt Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường lên bàn cân, bạn nghĩ thế nào về việc này?

- Tôi không muốn bản thân trở thành thước đo của ai, vì tôi hiểu cảm giác là người bị so sánh hay người là thước đo để người khác so sánh đều không thoải mái như nhau.

Tôi không chuẩn, không phải là thước đo thẳng tắp nên không muốn ai lấy mình ra so sánh với những bạn bằng tuổi, lớn hơn hay đi sau tôi. Tôi nghĩ có thể khi bị so sánh, các bạn đó cũng sẽ có ác cảm với mình. Việc so sánh cũng sẽ làm nhiều bạn không bộc lộ hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân.

Nói vậy chứ vấn đề so sánh tôi gặp như cơm bữa rồi (cười).

"Tôi xem chú Trấn Thành là người thầy trong nghệ thuật"

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ được đánh giá là hiếm hoi khi vẫn giữ được độ "hot" sau 10 năm gia nhập làng giải trí. Bạn nghĩ điều gì đã tạo nên thành công này?

- Tôi nghĩ điều này là sự cộng hưởng của nhiều thứ, trong đó có sự may mắn của tôi. Không ai nghĩ chỉ có một bài hát mà có thể chạm đến trái tim khán giả, cả tôi cũng vậy.

Quan trọng hơn, tôi biết nắm bắt sự may mắn của mình, không ngừng tôi luyện, cống hiến và đổi mới. Dù tôi cũng có những lúc mắc lỗi, phát ngôn không đúng, nhưng tôi sẽ cố gắng để bù đắp những thiếu sót của mình.

Trên hành trình của mình, Phương Mỹ Chi có sự đồng hành của rất nhiều người. Ngoài ca sĩ Quang Lê còn có ca sĩ Hiền Thục, nghệ sĩ Trấn Thành. Mối quan hệ của Phương Mỹ Chi với những người đã "đỡ đầu" mình khi mới bước chân vào showbiz thế nào?

- Cô Hiền Thục là huấn luyện viên của tôi tại Giọng hát Việt nhí 2013. Cô lo cho tôi về chuyên môn, giọng hát và cách trình diễn. Còn chú Trấn Thành hỗ trợ tôi nhiều thứ. Chú quan tâm, góp ý đến cách ăn mặc và cả ban nhạc cho tôi.

Chắc là thời điểm đó chú thấy tôi rất "nhát" nên chú luôn cố gắng hỏi cho ra ý thích của tôi. Biệt danh "chị Bảy" cũng là do chú gọi. Tôi cảm thấy chú đã bảo bọc, đỡ đần cho tôi rất nhiều. Với tôi, chú cũng là một người thầy trong nghệ thuật.

Đến bây giờ, vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi vẫn nhắn tin chúc mừng cô Hiền Thục, chú Trấn Thành.

Bên cạnh những người thầy, Phương Mỹ Chi còn có những người bạn thân thiết là Nhật Bùi và Phương Duyên. Cả 3 còn từng cover lại liên khúc 3 miền từng diễn trong "Giọng hát Việt nhí 2013". Mối quan hệ của các bạn hiện ra sao?

- Phương Duyên đang tập trung vào việc học đại học. Còn Nhật cũng theo đuổi nghệ thuật, tuy nhiên định hướng của Nhật thì tôi cũng không rõ. Chúng tôi vẫn đang duy trì mối quan hệ rất tốt và tôi cảm thấy may mắn khi có những người bạn này.

Còn chuyện tình cảm của Phương Mỹ Chi hiện có "tiến triển" gì mới?

- Tính đến hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì mới (cười). Về hình mẫu, tôi không có tiêu chuẩn gì quá cao, chỉ cần người sáng sủa, thuận mắt là được. Với tôi, mập ốm không thành vấn đề, chỉ có điều tôi hơi sợ… cơ bắp.

Cảm ơn những chia sẻ của Phương Mỹ Chi!

