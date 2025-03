Jennie mặc váy xẻ ngực sâu, chiếm trọn tâm điểm ở giải Billboard

Jennie giành trọn tâm điểm với chiếc váy đỏ cúp ngực, xẻ sâu

Tại sự kiện Billboard Women in Music 2025 (Bảng xếp hạng Phụ nữ trong âm nhạc) diễn ra vào ngày 29/3 tại Nhà hát YouTube (Inglewood, California, Mỹ), Jennie Kim của nhóm Blackpink đã được trao giải thưởng Global Force Award (tạm dịch: Giải thưởng Thế lực Toàn cầu).

Giải thưởng Global Force Award là sự ghi nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Xuất hiện trên thảm xanh của sự kiện, Jennie thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy đỏ rực rỡ từ bộ sưu tập Thu - Đông 2025 của nhà thiết kế Zuhair Murad.

Chiếc váy quây này có đường viền hình trái tim, xẻ ngực sâu, ôm sát cơ thể và được trang trí bằng các hạt pha lê nhỏ, tạo nên vẻ ngoài quyến rũ, sang trọng.

Cô kết hợp trang phục với đôi giày cao gót đen có quai ngang mắt cá chân.

Đi kèm với trang phục là dây chuyền vàng với mặt đá ruby từ thương hiệu Uniform Object và nhiều chiếc nhẫn vàng nổi bật trên tay.

Mái tóc đen dài được Jennie duỗi thẳng và buông xõa tự nhiên, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của cô.

Lớp trang điểm của Jennie cũng gây ấn tượng mạnh, với điểm nhấn là đôi môi đỏ cùng màu với trang phục. Màu son đỏ này đã trở thành dấu ấn đặc trưng của cô, thể hiện sự tự tin và phong cách riêng biệt.

Jennie từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu mỹ phẩm Hera, sử dụng sắc đỏ "Seoul Red" cho dòng son Rouge Classy, khẳng định sự yêu thích của cô đối với tông màu này.

Trong cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ với Billboard, Jennie chia sẻ: "Trước hết, đó là một vinh dự lớn khi được tham dự Women in Music và được công nhận là một Global Force, điều này thật đặc biệt, tôi rất hào hứng. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng ngày hôm nay và ở bên những người phụ nữ tuyệt vời".

Ngoài Jennie, sự kiện Billboard Women in Music 2025 còn tôn vinh nhiều nghệ sĩ nữ khác như Doechii với danh hiệu Woman of the Year (Người phụ nữ của năm) và Gracie Abrams được vinh danh là Songwriter of the Year (Nhạc sĩ của năm). Thảm đỏ của sự kiện chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Becky G và Meghan Trainor, tất cả đều khoe sắc trong những bộ trang phục thời trang ấn tượng.

Jennie ngày càng gợi cảm, hở bạo khi phát triển sự nghiệp ở Mỹ

Kể từ khi chuyển đến Mỹ và bắt đầu sự nghiệp solo (ca sĩ độc lập), Jennie Kim của nhóm Blackpink đã thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thời trang, hướng đến hình ảnh gợi cảm và táo bạo hơn.

Sự chuyển biến này không chỉ thể hiện qua các bộ ảnh thời trang mà còn trong trang phục biểu diễn và sự kiện cô tham dự.

Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Harper's Bazaar vào tháng 9 năm 2024, Jennie gây chú ý khi diện áo ngực nhỏ kết hợp với quần da cạp trễ, tạo dáng chân trần trong không gian tối giản. Hình ảnh này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách của cô.

Không chỉ trong các bộ ảnh, trên sân khấu Jennie cũng lựa chọn những trang phục gợi cảm. Trong chuyến lưu diễn "The Ruby Experience" tại Mỹ, cô mặc bodysuit trắng táo bạo từ thương hiệu Vettese.

Dù nhận phản hồi trái chiều, Jennie nhanh chóng điều chỉnh bằng việc diện corset đỏ từ thương hiệu Việt Nam Fancì Club trong đêm diễn tiếp theo, kết hợp với quần ngắn và phụ kiện độc đáo, giúp cô lấy lại hình ảnh tích cực trong mắt khán giả.

Sự thay đổi trong phong cách của Jennie phản ánh sự tự do và cá tính mạnh mẽ khi hoạt động độc lập tại Mỹ.

Cô không ngần ngại thử nghiệm những xu hướng thời trang mới, từ trang phục biểu diễn đến đời thường, thể hiện sự đa dạng và phong phú trong gu thẩm mỹ.

Điều này cho thấy Jennie đang khẳng định bản thân không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là biểu tượng thời trang có ảnh hưởng toàn cầu.

Ảnh: Instagram Jennie, Getty Images