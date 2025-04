Những đột phá kinh tế giúp Cà Ná trở thành cực tăng trưởng của Ninh Thuận

Đó là lý do khu vực này được các nhà đầu tư bất động sản (BĐS) quan tâm trong thời gian gần đây với tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, huyện Thuận Nam sẽ phát triển thành khu kinh tế ven biển, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận (quy mô 43.900ha). Khu kinh tế này là động lực tăng trưởng, tập trung phát triển các lĩnh vực cảng và dịch vụ cảng, logistics và năng lượng tái tạo.

Trong đó, Cà Ná - một trong 6 đô thị ven biển của Ninh Thuận, trung tâm của huyện Thuận Nam - là nơi tập trung những lợi thế tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực như hạ tầng giao thông, tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất. Đó cũng là lý do Cà Ná được định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, với hàng loạt dự án dự án trọng điểm có quy mô lớn đã được đầu tư tại đây. Đơn cử như tổ hợp điện khí LNG có tổng vốn hơn 51.000 tỷ đồng, hay "siêu dự án" điện hạt nhân có tổng vốn đầu tư dự kiến có thể lên tới 18 tỷ USD.

Sự phát triển của một trung tâm tái tạo sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho Cà Ná nói riêng và huyện Thuận Nam nói chung, khi kéo theo đó là các ngành nghề sản xuất đòi hỏi năng lượng cao như trung tâm sản xuất chip bán dẫn - trí tuệ nhân tạo (AI). Các dự án này không chỉ giúp tăng khoản thu ngân sách cho địa phương, mà còn kéo theo những cơ hội việc làm khổng lồ trong khu vực, thu hút chuyên gia, lao động tay nghề chuyên môn cao.

Trung tâm năng lượng tái tạo đóng góp đáng kể cho sự phát triển công nghiệp cho Thuận Nam.

Kết hợp cùng khoảng 56.000 nhân lực của các dự án cảng biển, dịch vụ cảng và khu công nghiệp đang phát triển tại Cà Ná sẽ tạo nên lực cầu mạnh mẽ cho thị trường BĐS. Đặc biệt là nhu cầu về những khu đô thị chất lượng, đồng bộ tiện ích hiện thiếu vắng tại địa phương.

Sự nâng cấp tất yếu của mô hình bất động sản trong khu vực

Đón đầu sự phát triển vượt trội của khu vực trong giai đoạn tới, ACT Holdings đã tiên phong phát triển Cà Ná New City - Đô thị thương cảng của Ninh Thuận. Sự ra đời của dự án này không chỉ giải quyết sự chênh lệch cung cầu của thị trường BĐS khu vực Cà Ná, mà còn định hình phong cách sống mới khi tạo nên một khu đô thị tiện nghi đáp ứng nhiều tiêu chí cần thiết của những cư dân mới.

Dự án Cà Ná New City tiên phong đón đầu sự phát triển của khu vực.

Với quy mô xây dựng gần 65ha, Cà Ná New City đã kết hợp nhiều yếu tố xanh tự nhiên và tiện ích cảnh quan để mang tới môi trường sống trong lành. Bên cạnh đó, khu đô thị này sở hữu hơn 50 tiện ích khép kín đẳng cấp, bao gồm công viên, trường học, bệnh viện, quảng trường trung tâm, khu vui chơi… đáp ứng cho mọi nhu cầu của cư dân. Đặc biệt là nhóm khách hàng trung lưu và các chuyên gia cao cấp tại các KCN với yêu cầu khắt khe hơn, khi tìm kiếm một ngôi nhà vừa là nơi ở của gia đình, nơi học tập của con cái cùng nhiều đòi hỏi về y tế, vui chơi giải trí, mua sắm.

Ông Kiều Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACT Holdings - cho biết: "Khu đô thị Cà Ná New City không đơn thuần là một dự án bất động sản mà còn là cú hích quan trọng cho sự phát triển kinh tế của khu vực. Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ giao thương của Nam Trung Bộ, dự án hứa hẹn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp - cảng biển - logistics, tạo động lực thu hút đầu tư và gia tăng giá trị bất động sản. Hiện tại, tiến độ hạ tầng đang bước vào giai đoạn nghiệm thu, đảm bảo tiêu chuẩn đồng bộ, sẵn sàng đưa Cà Ná New City trở thành một trung tâm sầm uất, nơi an cư lý tưởng và điểm đến đầu tư đầy tiềm năng".

Nhờ tiềm năng phát triển, Cà Ná New City hấp dẫn nhà đầu tư.

Nhờ dư địa phát triển còn rộng, giá đất địa phương còn thấp khi so sánh với các thị trường lớn và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai, BĐS Ninh Thuận nói chung, Cà Ná New City nói riêng được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm của giới đầu tư.

