Phong cách thời trang độc đáo của dàn CEO nổi tiếng thế giới

Trong khi một số CEO chọn trang phục thường ngày giản dị, số khác lại tỏ ra sành điệu với những bộ vest, áo polo và quần thể thao.

Tim Cook - CEO Apple

Trong chuyến công tác đến Việt Nam, CEO Tim Cook diện trang phục giản dị với áo polo tối màu cùng quần kaki ghi, đi giày thể thao đen. Hơn một thập kỷ làm việc tại Apple, ông luôn duy trì lối diện đồ đơn giản, thường là tối màu.

Vị CEO sinh năm 1960 đã phát triển phong cách cá nhân theo tinh thần của người tiền nhiệm Steve Jobs - thường xuyên kết hợp quần jeans với áo cổ lọ. Nhưng so với Steve Jobs, trang phục của Tim Cook có phần nổi bật hơn.

Ông không gói gọn vẻ ngoài với công thức áo cổ lọ và quần jeans mà còn diện áo polo, sơ mi có nhiều sắc thái khác nhau (như đen, xanh lam...) với cổ tay áo xắn lên, không sơ vin. Trong một số sự kiện đặc biệt, Tim Cook vẫn thu hút sự chú ý khi diện suit lịch lãm (Ảnh: New York Post, Alastair Nicol, GQ, TV Insider).

Mark Zuckerberg - CEO Meta

Không chỉ Tim Cook hay Steve Jobs, giám đốc điều hành của Meta - Mark Zuckerberg - cũng có phong cách thời trang giản dị không kém. Khi còn là sinh viên trường Harvard (Mỹ), Zuckerberg gắn liền với hình ảnh trang phục gồm áo hoodie (áo có phom rộng, độ dài ngang đến hông hoặc dài hơn, có mũ trùm) hoặc áo có khóa kéo với quần jeans.

Nhiều năm trôi qua, khi đã trở thành tỷ phú với khối tài sản 175,9 tỷ USD, theo Forbes, Zuckerberg vẫn chưa hoàn toàn "thoát" khỏi phong cách sinh viên đại học. Anh thường được nhìn thấy trong chiếc áo phông xám đậm kết hợp với quần jeans tối màu.

Khi được hỏi về lý do diện đồ đơn giản, tỷ phú sinh năm 1984 trả lời: "Tôi muốn đưa ra càng ít quyết định càng tốt về bất cứ điều gì, ngoại trừ cách phục vụ cộng đồng này tốt nhất" (Ảnh: The Guardian, The Independent, HuffPost, Vox, WSJ).

Jamie Dimon - CEO JPMorgan Chase

Jamie Dimon được biết đến là chủ tịch kiêm CEO của JPMorgan Chase - ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - với tài sản gần 3.400 tỷ USD, theo Forbes Advisor. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành tài chính nước Mỹ, đồng thời thuộc số ít CEO ngân hàng trở thành tỷ phú.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Dimon còn được biết đến là một trong những CEO mặc đẹp nhất nước Mỹ. Ông tạo nên phong cách thời trang ngân hàng với bộ vest màu xanh đặc trưng, áo sơ mi trắng và cà vạt xanh. Đôi lúc, ông xuất hiện trong bộ vest xám, cà vạt đỏ tươi và khuy măng sét đen.

Michelle T. Sterling - người sáng lập và cố vấn hình ảnh chính của công ty tư vấn hình ảnh Global Image Group - cho biết: "Jamie Dimon trông rất nổi bật. Bộ đồ của ông ấy vừa vặn một cách hoàn hảo. Cà vạt có màu sắc mạnh mẽ, biểu thị cá tính mạnh mẽ và khuy măng sét gợi lên sự tinh tế" (Ảnh: WWD, Vanity Fair, International Business Times, WSJ, NBC News).

Jane Fraser - CEO Citigroup

Jane Fraser đã làm nên lịch sử với tư cách là nữ CEO đầu tiên của Citigroup cũng như người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một ngân hàng lớn tại Mỹ. Bà duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và bóng mượt trong những bộ váy công sở midi (loại váy có chiều dài đến giữa bắp chân) của mình (Ảnh: The New York Times, Bloomberg, CNN, The National).

Arianna Huffington - CEO Thrive Global

Arianna Huffington là tác giả sách bán chạy, đồng sáng lập trang tin The Huffington Post, nhà sáng lập kiêm CEO của Thrive Global.

Khi được xin lời khuyên về phong cách thời trang, bà cho hay: "Đừng bao giờ lo lắng về việc lặp lại. Tôi có một chiếc váy Dolce bằng vải lanh mà tôi mặc với nhiều loại bolero (kiểu áo khoác ngắn trên eo, không có khuy cài) khác nhau. Đó là trang phục tôi mặc khi phát biểu, xuất hiện trên truyền hình...".

CEO sinh năm 1950 cho rằng, cách diện đồ này sẽ tiết kiệm thời gian và năng lượng (Ảnh: Daily Front Row, Vanity Fair, ELLE, The New York Times).

Jeff Bezos - CEO Amazon

Ban đầu, Jeff Bezos ghi dấu ấn với hình ảnh giám đốc điển hình của một công ty trị giá hàng tỷ USD. Ông thường xuất hiện trong những bộ vest, áo polo và áo khoác blazer... Những năm gần đây, tỷ phú 60 tuổi đã trải qua cuộc "lột xác" khi diện những bộ đồ thú vị và trẻ trung hơn, chẳng hạn mặc áo sơ mi in hình, họa tiết.

Ông cũng nâng cao phong cách của mình kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Lauren Sánchez vào năm 2019 (Ảnh: The New York Times, Footwear News, Business Insider, Page Six).

Elon Musk - CEO Tesla, SpaceX

Tỷ phú Elon Musk - CEO của nhiều công ty - đã trải qua sự thay đổi thú vị về cách ăn mặc. Xuất thân từ Nam Phi, nam doanh nhân ban đầu khởi nghiệp với phong cách CEO điển hình, diện vest trong nhiều sự kiện.

Dù là tỷ phú giàu thứ 3 thế giới (sau Bernard Arnault và Jeff Bezos, theo Forbes), Elon Musk vẫn duy trì lối diện đồ hàng ngày đơn giản, với áo phông trơn và quần jeans tối màu. Ông cũng nhiều lần gây ấn tượng khi xuất hiện trong những bộ suit chỉn chu, vừa vặn (Ảnh: Evening Standard, VOI, Vogue India, WIRED).