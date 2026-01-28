Phim ngắn Trung Quốc gây phẫn nộ vì để trẻ em dầm mưa trên phim trường

Theo Sina, nữ diễn viên Dương Nhuận mới đây đã công khai chia sẻ đoạn video hậu trường bộ phim A Kindness, Life-time Redemption, trong đó hé lộ hình ảnh một em bé sơ sinh bị đặt dưới làn mưa nhân tạo và gào khóc trong nhiều giờ để phục vụ cảnh quay.

Dương Nhuận cho biết, nhằm tạo hiệu ứng mưa lớn, đoàn phim đã sử dụng xe cứu hỏa phun nước với cường độ cao. Để không làm chậm tiến độ, ê-kíp sản xuất không sử dụng hình nộm hay đạo cụ thay thế, bất chấp những rủi ro về sức khỏe đối với trẻ nhỏ.

Cảnh phim "A Kindness, Life-time Redemption" khiến dư luận Trung Quốc bức xúc (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên tiết lộ, thù lao đoàn phim trả cho bé sơ sinh chỉ khoảng 800 NDT (3 triệu đồng), con số bị cho là hoàn toàn không tương xứng với mức độ nguy hiểm mà đứa trẻ phải đối mặt.

Theo Dương Nhuận, trong trường hợp này, giải pháp phù hợp nhất là sử dụng hình nộm em bé hoặc công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để thay thế diễn viên nhí. Cô cũng cho biết từng chứng kiến nhiều gia đình chấp nhận để con mình tham gia các cảnh quay không đảm bảo điều kiện vệ sinh và thời gian lao động, chỉ vì thù lao và cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Dư luận phẫn nộ, nhà sản xuất đối mặt nguy cơ pháp lý

Những chia sẻ của Dương Nhuận nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ công chúng. Nhiều ý kiến kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc, siết chặt quản lý việc sử dụng trẻ em trong các dự án phim ngắn. Một số khác đặt câu hỏi về trách nhiệm của diễn viên khi chứng kiến hành vi nguy hiểm nhưng không thể can thiệp.

Thông qua công ty quản lý, Dương Nhuận lên tiếng giải thích rằng cô không có quyền quyết định tại trường quay. “Trong hoàn cảnh đó, tôi chỉ có thể yêu cầu ê-kíp đẩy nhanh tiến độ để em bé được đưa ra khỏi hiện trường sớm nhất. Tôi và nữ diễn viên đóng cùng đều rất sốt ruột và tức giận”, cô cho biết.

Sau khi vụ việc gây ồn ào, bộ phim A Kindness, Life-time Redemption đã không còn xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến. Một số chuyên gia pháp lý nhận định, đơn vị sản xuất có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự, hành chính, thậm chí là trách nhiệm hình sự nếu xác định có hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe trẻ em.

Vấn nạn lặp lại trong ngành phim ngắn Trung Quốc

Trước đó, dư luận Trung Quốc từng phẫn nộ khi gia đình nữ diễn viên 10 tuổi Lưu Tinh Thần chấp nhận để con tham gia những phân cảnh nhạy cảm, không phù hợp lứa tuổi trong Ép cá chép lấy Diêm Vương sống, phủ thừa tướng tiêu tan phước lộc. Bộ phim sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ do bị đánh giá là phản cảm, có dấu hiệu cổ xúy tảo hôn và ấu dâm.

Phim ngắn "Ép cá chép lấy Diêm Vương sống, phủ thừa tướng tiêu tan phước lộc" bị gỡ bỏ khi để nữ diễn viên 10 tuổi đóng những phân cảnh không phù hợp (Ảnh: Sina).

Trước thực trạng này, Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã ban hành Hướng dẫn quản lý phim ngắn dành cho trẻ em, nhằm bảo đảm quyền lợi, sự an toàn và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như quá trình hình thành nhận thức của các diễn viên nhí.

Theo SCMP, nhiều nhà sản xuất phim ngắn bị cáo buộc cố tình lạm dụng hình ảnh trẻ em bị hành hạ, đánh đập, chịu khổ như một công cụ kích thích cảm xúc, nhằm thu hút lượt xem và tăng doanh thu. Điều này làm gia tăng lo ngại về tình trạng bóc lột trẻ em trong ngành công nghiệp giải trí đang phát triển nóng tại Trung Quốc.

Thị trường phim ngắn bùng nổ, khó khăn quản lý

Truyền thông Trung Quốc cho biết, thị trường phim ngắn tại quốc gia tỷ dân đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Công ty phân tích Sensor Tower cho hay, các ứng dụng chuyên phát phim ngắn ghi nhận hơn 370 triệu lượt tải toàn cầu trong quý I/2025, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan quản lý Trung Quốc thừa nhận, họ đang gặp khó khăn trong việc quản lý thị trường phim ngắn (Ảnh: SCMP).

Năm 2024, doanh thu từ phim ngắn tại Trung Quốc đạt 50,5 tỷ NDT (gần 190.000 tỷ đồng). Dự báo đến năm 2027, con số này có thể vượt mốc 100 tỷ NDT (gần 376.000 tỷ đồng).

Một nhà sản xuất thuộc Guangzhou Jinfan Network Technology cho biết, phim siêu ngắn có quy mô nhỏ, chu kỳ sản xuất nhanh, dễ mở rộng quy mô và mang lại lợi nhuận nhanh hơn phim truyền hình dài tập.

Theo các chuyên gia, sức hút của phim ngắn đến từ mạch truyện nhanh, cảm xúc mạnh trong thời lượng chỉ vài phút, phù hợp thói quen xem nội dung trên thiết bị di động.

Tuy nhiên, nội dung phim ngắn tại Trung Quốc hiện bị chỉ trích vì lạm dụng các mô-típ cũ như tình yêu bi kịch, tổng tài giả nghèo, cung đấu, xuyên không… Nhiều chi tiết bị đánh giá là nhảm nhí, lệch chuẩn giá trị xã hội.

Sự nở rộ quá nhanh của dòng phim này đang đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý. Tháng 2/2025, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã yêu cầu gỡ bỏ 25.300 phim truyền hình ngắn, tương đương gần 1,4 triệu tập, do không đạt tiêu chuẩn nội dung.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, phim ngắn cần bám sát đời sống, không gây hiểu lầm về các giá trị xã hội, đặc biệt là khi có sự tham gia của trẻ em.