Phim có Lê Khánh đóng chính, kỳ vọng "trăm tỷ" vì sao doanh thu khiêm tốn?

Kỳ vọng doanh thu 100 tỷ đồng

Vài năm trở lại đây, dòng phim gia đình chiếm ưu thế trên màn ảnh Việt. Các phim như Bố già, Nhà bà Nữ, Lật mặt 7: Một điều ước, Chị dâu hay gần nhất là Mang mẹ đi bỏ đều đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, cho thấy sức hút đặc biệt của thể loại này nhờ nội dung gần gũi, giàu cảm xúc, dễ chạm vào trải nghiệm về tình thân của người Việt.

Đầu tháng 10 vừa qua, Chị ngã em nâng - tác phẩm thuộc dòng phim tâm lý gia đình do đạo diễn Vũ Thành Vinh thực hiện - cũng được kỳ vọng nối tiếp thành công đó.

Bốn diễn viên chính của "Chị ngã em nâng": Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Phim xoay quanh hai chị em Thương (Lê Khánh đóng) và Lực (Thuận Nguyễn đóng), lớn lên trong gia đình làm nghề nhang. Sau biến cố mồ côi cha mẹ, Thương trở thành điểm tựa duy nhất cho em. Khi trưởng thành, hai chị em nảy sinh mâu thuẫn, rơi vào những lựa chọn đau đớn.

Ban đầu, một số chuyên gia nhận định phim sẽ có doanh thu tốt. Thậm chí, nhà phê bình Lê Hồng Lâm dự đoán tác phẩm sẽ đạt mốc 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày công chiếu, phim chỉ thu về khoảng 15 tỷ đồng, với trung bình 500 suất chiều/ngày. Đây là mức doanh thu khá khiêm tốn so với kỳ vọng.

Khán giả đặt ra nhiều câu hỏi tranh luận: Thuộc đề tài gia đình vốn ăn khách, vì sao bộ phim lại không được đón nhận?

Một trong những cảnh quay ấn tượng của Lê Khánh (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều ý kiến cho rằng, điểm sáng của Chị ngã em nâng nằm ở kịch bản nhiều cảm xúc, khai thác sâu tình chị em ruột. Tác phẩm là nỗ lực của đạo diễn Vũ Thành Vinh trong việc đưa câu chuyện tình cảm gia đình lên màn ảnh với góc nhìn bình dị, nhấn mạnh sự "chữa lành" thay vì chạy theo các tình tiết giật gân, kịch tính, ồn ào.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt đánh giá, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã "lên tay" so với phim Hai muối, khi mang đến kịch bản lớp lang, nhịp phim tương đối gọn gàng, khai thác chỉn chu chiều sâu tâm lý nhân vật. Trong đó, trọng tâm về tình chị em là điểm sáng của tác phẩm.

"Tương quan tình chị em được đạo diễn và ê-kíp khai thác rất kỹ lưỡng. Những tình huống trong phim gợi lên hình ảnh quen thuộc của nhiều gia đình Việt: Tình yêu thương được trao đi mà thiếu sự thấu hiểu, đôi khi lại trở thành gánh nặng, sự cực đoan.

Cảnh cuối phim, khi chị gái nói chuyện với em trai qua cánh cửa phòng em, là một ví dụ rõ nét về sức mạnh cảm xúc mà phim mang lại. Tôi đã rơi nước mắt khi xem cảnh này", chuyên gia Nguyễn Phong Việt nhận xét.

Hai chị em Thương - Lực có nhiều tình huống lấy nước mắt khán giả (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Về mặt diễn xuất, ông Nguyễn Phong Việt cũng đánh giá cao 2 diễn viên chính là Lê Khánh, Thuận Nguyễn.

Lê Khánh rũ bỏ hình ảnh hài hước quen thuộc để vào vai người chị có nhiều sự giằng xé nội tâm. Trong khi đó, Thuận Nguyễn cũng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là cách diễn bằng ánh mắt để phù hợp với nhân vật người em trai chịu nhiều tổn thương.

Sự khắc nghiệt của thị trường

Bên cạnh điểm sáng về đề tài chạm cảm xúc khán giả, Chị ngã em nâng cũng không tránh khỏi những hạn chế. Một số khán giả nhận xét tác phẩm còn thiếu ngôn ngữ điện ảnh, lời thoại dài dòng, một số tuyến nhân vật gượng gạo...

Người xem cũng tiếc nuối vì phim nhấn mạnh thông điệp "chữa lành" nên cách xây dựng tình huống bi kịch còn khá "nhẹ tay", hồi kết thiếu cao trào, chưa đủ sức nặng để tạo bất ngờ.

Chuyên gia Nguyễn Phong Việt lý giải, vì đạo diễn Vũ Thành Vinh tập trung vào mối quan hệ chị gái - em trai, nên các tuyến tình yêu có thể chưa được khai thác đậm nét.

Uyển Ân - Thuận Nguyễn đóng vai người yêu trên phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Tình cảm nam nữ trong phim này chỉ là yếu tố bổ trợ cho hai nhân vật chính. Do đó, nếu khán giả thấy cặp Lê Khánh - Quốc Trường chưa tạo nhiều cảm xúc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi thấy cặp Uyển Ân - Thuận Nguyễn khá dễ thương, có nhiều chi tiết hợp xu hướng giới trẻ hiện nay", chuyên gia nhận định.

Ngoài những điểm chưa trọn vẹn, chuyên gia cũng chỉ ra lý do khách quan khiến Chị ngã em nâng không đạt doanh thu bùng nổ.

Theo ông Nguyễn Phong Việt, thời điểm ra rạp không thuận lợi ảnh hưởng khá lớn đến tình hình bán vé của Chị ngã em nâng. Phim ra mắt ngày 3/10, một khoảng cách khá lâu sau đợt cao điểm mùa lễ 2/9. Đây là thời điểm mà thị trường bị phân mảnh, sức mua vé của khán giả cũng giảm sút so với dịp đại lễ.

Những cảnh thân mật của Lê Khánh và Quốc Trường tạo một số ý kiến trái chiều (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Tác phẩm không có dàn diễn viên đủ sức hút để tạo hiệu ứng, rất khó đạt cú hích doanh thu. Thực tế này một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường điện ảnh: Không phải cứ làm phim tốt là sẽ thắng doanh thu", ông Việt chia sẻ.

Dù chưa tạo sự đột phá, Chị ngã em nâng vẫn được xem là tác phẩm góp phần làm đa dạng thêm phòng vé Việt, mang lại sự lựa chọn nhẹ nhàng giữa thị trường điện ảnh tràn ngập phim kịch tính, hành động, kinh dị năm nay.