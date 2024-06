Phản ứng của mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan giữa tin đồn chia tay "phi công trẻ"

Ngày 29/6, nữ diễn viên Baifern Pimchanok đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô tụ tập cùng một nhóm bạn, không có sự hiện diện của Nine Naphat. Trong bữa tiệc, mỹ nhân Thái Lan trông rất vui vẻ và tươi tắn. Cô thoải mái đùa nghịch và chụp hình cùng bạn bè.

Cặp tình nhân nổi tiếng của Thái Lan Baifern Pimchanok và Nine Naphat đang đối mặt với tin đồn chia tay (Ảnh: Instagram).

Hiện tại, Baifern và Nine vẫn giữ ảnh đối phương trên trang cá nhân. Nam diễn viên sinh năm 1996 vẫn tương tác trên các bài đăng của bạn gái. Song, phản ứng của Baifern gây khó hiểu. Cô không phản hồi các bài đăng của bạn trai.

Vài ngày trước, sau khi có tin đồn Baifern và Nine chia tay, nam diễn viên thế hệ 9X đã có một thông báo "mập mờ" trên trang cá nhân.

Anh viết: "Xin phép sử dụng nơi này để thông báo trước khi mọi người tiếp tục đồn đoán hoặc xuất hiện những câu chuyện xa hơn. Hiện tại, có rất nhiều lời ra tiếng vào khiến Baifern và gia đình của cô ấy, tôi và mẹ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do vậy, tôi xin phép có thêm chút thời gian để sắp xếp và giải quyết những vấn đề. Sau đó chính tôi sẽ xuất hiện trước mọi người để nói rõ mọi chuyện".

Ngoài ra, Nine Naphat cũng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn bên cạnh cổ vũ, động viên anh và Baifern.

Trước bài đăng của Nine, nữ diễn viên người Thái Lan cũng có đăng tải khó hiểu trên trang cá nhân: "Tan vỡ rồi, hóa ra là như thế này". Trước những câu hỏi liên quan tới bạn trai, Baifern đều né tránh.

Baifern Pimchanok xuất hiện trong tiệc sinh nhật một người bạn, ngày 29/6 (Ảnh: Instagram).

Trước đó, Baifern Pimchanok để lộ tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Một số thông tin cho rằng, nguyên nhân khiến Baifern và Nine chia tay được cho là do bà Pimpaka Siangsomboon (mẹ của Nine). Từ năm ngoái, những tin đồn về mối quan hệ không hòa thuận giữa Baifern và mẹ của Nine đã được đăng tải. Song, hai người trong cuộc đều nỗ lực phủ nhận.

Baifern Pimchanok (SN 1992) là một trong những ngọc nữ hàng đầu của điện ảnh Thái Lan. Tên tuổi của cô còn được biết tới tại khu vực châu Á qua loạt phim thành công như Mối tình đầu, Yêu nhầm bạn thân, Chiếc lá cuốn bay…

Baifern Pimchanok được truyền thông Thái Lan gọi là "Mỹ nhân đẹp không góc chết" và là một trong số các nghệ sĩ Thái Lan có lượt theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội Instagram. Cô có hơn 12 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.

Nine Naphat và người mẹ nổi tiếng (Ảnh: Sina).

Nine Naphat (SN 1996) sở hữu chiều cao 1,85m và gương mặt điển trai. Anh được biết tới là con trai của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Thái Lan. Anh bén duyên với nghiệp người mẫu trước khi trở thành diễn viên.

Nine Naphat từng hợp tác với Baifern trong hai dự án phim ảnh trước khi công khai mối quan hệ tình cảm với cô. Dù kém bạn gái 4 tuổi nhưng Nine nhiều lần khẳng định muốn che chở và yêu thương Baifern.

Tháng 11/2022, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm sau vài năm làm bạn. Chuyện tình lệch tuổi của họ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Nine Naphat tự hào nói về tình yêu của mình: "Cả hai đã có khoảng thời gian ở bên nhau, là khoảnh khắc rất dễ thương. Thực ra, điều đó khá hay vì nếu chúng tôi không làm vậy thì rất khó để hiểu nhau hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn quan tâm, cổ vũ chúng tôi. Đó là nguồn động lực rất lớn dành cho chúng tôi".

Về phần Baifern, cô thừa nhận muốn cho bản thân một cơ hội yêu đương thực sự và mong mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Từ khi công khai hẹn hò, Baifern và Nine luôn là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng giải trí xứ chùa vàng. Họ thường xuyên gây sốt mạng xã hội với loạt khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn ngoài đời.