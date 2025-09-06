Phan Như Thảo nói về màn trở lại sàn catwalk sau 10 năm

Phan Như Thảo từng là á hậu, người mẫu, diễn viên nổi bật thập niên 2000. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An vào năm 2015, cô rút khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Suốt 10 năm qua, Phan Như Thảo hiếm khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, cuộc sống cùng ngoại hình thay đổi sau mỗi lần tăng và giảm cân của cô luôn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, hình ảnh Phan Như Thảo xuất hiện trên sàn catwalk trong show thời trang hồi cuối tháng 8 thu hút sự chú ý. Trên sàn diễn, Phan Như Thảo xuất hiện trong thiết kế áo dài màu đen, kết hợp phụ kiện khăn choàng, vòng ngọc trai... toát lên thần thái sang trọng.

Hình ảnh Phan Như Thảo trong show diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, người đẹp tiết lộ, cô phải dừng mọi phương pháp giảm cân để tập trung cải thiện sức khỏe sau ca phẫu thuật cắt túi mật cuối năm 2024. Cũng chính vì vậy, Phan Như Thảo tăng từ 58kg lên gần 80kg. Dẫu vậy, trên sàn diễn, cô gây chú ý bởi sự tự tin, nụ cười rạng rỡ.

Khán giả khen Phan Như Thảo dù rời xa sàn catwalk vẫn giữ được phong độ ngày nào, toát lên vẻ tự tin, thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp.

Chia sẻ về lần trở lại này, Phan Như Thảo cho biết: "Tôi từng là người mẫu, từng đi diễn mỗi ngày, nhưng 10 năm qua tôi đã chọn một sân khấu khác cho mình, đó chính là sân khấu truyền cảm hứng và tạo nên giá trị lâu dài. Lần này trở lại trong vai trò người mẫu, với tôi là một món quà đẹp".

Phan Như Thảo giữ nhan sắc mặn mà sau nhiều năm lui về (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối năm 2024, Phan Như Thảo gây chú ý khi chia sẻ về việc phẫu thuật cắt túi mật. Sau biến cố sức khỏe, cô tập trung cho việc hồi phục cơ thể, giữ tinh thần lạc quan, không áp lực trước những ý kiến về ngoại hình.

Phan Như Thảo nói sau show diễn, cô trở về tiếp tục với công việc phun xăm, chuẩn bị cho các cuộc hội thảo với vai trò diễn giả, người truyền cảm hứng...

Phan Như Thảo và ông xã Đức An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp từng chia sẻ, cô là người đam mê công việc. Theo Phan Như Thảo, cô chăm chỉ kiếm tiền từ khi còn trẻ là để bản thân được tự do sống, tự do làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn và được chọn lấy người mình yêu thương.

Khi lấy chồng, cô vẫn muốn tự lập, tự chủ về kinh tế. Trong các dự án kinh doanh, chồng là người đồng hành, đưa ra lời khuyên cho cô. Dù chênh lệch 26 tuổi, cô và chồng ít khi cãi vã, chủ yếu mâu thuẫn nhỏ trong cách dạy con.