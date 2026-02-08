Phan Mạnh Quỳnh và vợ kỷ niệm 10 năm yêu nhau

Khánh Vy từng đóng trong MV Nhạt của Phan Mạnh Quỳnh. Sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi chính thức về chung một nhà năm 2021.

Từ khi kết hôn, Khánh Vy lui về hậu trường, tập trung chăm lo cho gia đình. Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện trong MV Thấy trung nhân giữa thiên hạ do Phan Mạnh Quỳnh kết hợp với Tăng Duy Tân.

Khánh Vy ngâm mình trong hồ nhân tạo khi đóng MV của Phan Mạnh Quỳnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phan Mạnh Quỳnh cho biết ca khúc đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm yêu nhau của anh và bà xã, đồng thời cũng là món quà Valentine sớm dành tặng khán giả.

Ca khúc mang âm hưởng dân gian, sử dụng các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn nhị của Việt Nam, sáo Shakuhachi của Nhật Bản. MV được đầu tư phần hình ảnh đẹp, mang đến câu chuyện tình yêu lãng mạn qua diễn xuất đầy cảm xúc của Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ, từ sau sáng tác Gặp gỡ yêu đương và được bên em dành tặng bà xã cách đây 5 năm, anh đã lên ý tưởng viết một ca khúc mới về chủ đề tình yêu.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cả hai người cùng nhau đi muôn nơi, trải qua rất nhiều cột mốc quan trọng, Phan Mạnh Quỳnh đặt tựa đề Thấy trung nhân giữa thiên hạ để chỉ một người đồng hành như tri kỷ, vô cùng đáng trân trọng trong cuộc sống.

“Tôi nghĩ đôi khi cái duyên để hai người gặp gỡ nhau đã có từ rất lâu rồi mà mình không biết trước được. Đó là sự sắp xếp rất kỳ diệu và tình cờ của duyên phận. Khi suy nghĩ vậy thì tôi càng thấy trân trọng người ở bên cạnh mình hơn.

Thông qua ca khúc, tôi hy vọng có thể lan tỏa đến mọi người những cảm xúc đẹp đẽ, cổ vũ các cặp đôi tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, san sẻ cho nhau tình yêu thương”, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Sự kết hợp giữa Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân khiến khán giả thích thú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về sự xuất hiện của bà xã trong MV, Phan Mạnh Quỳnh cho biết Khánh Vy vốn rất yêu công việc diễn xuất, nhưng vì ưu tiên gia đình và con cái nên chọn lui về phía sau, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi âm nhạc. Tuy vậy, mỗi khi anh ngỏ lời, bà xã luôn sẵn sàng đồng hành.

Trong quá trình ghi hình, ê-kíp phải thực hiện nhiều cảnh quay ngoài trời giữa thời tiết nắng gắt. Bà xã của Phan Mạnh Quỳnh đã ngâm mình dưới hồ nước nhân tạo nhiều giờ, dẫn đến bị bỏng nắng và phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục.